Auttavan puhelimen päällikkö kertoo, mikä huolettaa nyt lapsia ja nuoria – ”Osa on uupuneita”

Nuorille on korona-arjessa kova paikka katkaista suhteet kavereihin.

On tylsää. Turhauttaa.

Tulevaisuus ahdistaa.

Voin huonosti, kun en saa nähdä kavereita.

Korona-arki näkyy ML:n Lasten ja nuorten auttavassa puhelimessa ja nettipalvelussa. Auttavan puhelimen päällikkö Tatjana Pajamäki sanoo, korona on ollut päivittäinen puheenaihe sen ilmaantumisesta lähtien.

Pajamäen mielestä yhteydenotoissa eletään nyt toista aaltoa.

– Alkuvaiheessa kun tilanne alkoi, puhuttiin paljon itse sairaudesta ja miten se vaikuttaa. Nyt korona on osa arkea ja pohditaan, mitä se on aiheuttanut konkreettisessa elämässä.

Auttavalla puhelimella on puheluiden lisäksi netti- ja chattipalvelu.

Pajamäki sanoo, että yhteydenottojen määrässä ei ole tapahtunut muutosta. Yhteydenottoja tulee paljon eikä kaikkiaan pystytä vastaamaan. Vuosittain pystytään vastaamaan lähes 20 000 yhteydenottoon.

Pajamäki kertoo, että korona puhuttaa lapsia ja nuoria sosiaalisten suhteiden puolelta. Nuoret pelkäävät jäävänsä ulkopuolelle kaveriporukoita.

– Kun on peruuntuneita suunnitelmia, kavereiden tapaamiset vähäisempiä, on turhaumaa. On myös huolta, putoaako tässä jostain pois ja tipahtaako jostain tietystä kaveriporukasta.

Pajamäen mukaan on myös niitä, joille poikkeustilanne on aiheuttanut totaalista yksinäisyyttä. Yksinäiseksi tuntevat olonsa nuoret, joiden sosiaaliset suhteet ovat keskittyneet koulun kaveripiiriin.

Suurelle osalle lapsista ja nuoria koulu on ensisijaisesti sosiaalinen konteksti, jossa tavataan ihmisiä, muistuttaa Pajamäki. Joillekin koulu mahdollistaa turvallisen aikuiskontaktin.

Etäkoulu puhuttaa paljon nuoria, kertoo Pajamäki.

Osa nuorista pitää etäkoulua kuormittavana. Heidän on vaikea jaksottaa opiskelua. Koulupäivän aloittaminen voi olla hankalaa.

– He kokevat suorituspaineita ja pelkäävät, miten voi vaikuttaa arvosanoihin. Osa on uupuneita etäpäivien jälkeen.

Vakavampia tapauksia ovat Pajamäen mukaan nuoret, joilla on ollut ongelmia mielialan kanssa. Heidän on vaikea päästä aamuisin käyntiin ja pitää kiinni arkirytmistä.

– Ne joilla on suurempia huolia omasta mielenterveydestään, ahdistavat ajatukset on yleisimpiä. Heillä on pelkoja tulevaisuudesta.

Kaikilla nuorilla ei ole vanhempia, jotka pystyvät auttamaan esimerkiksi koulutyössä.

Nuori ei aina pyydä kotona apua. Pajamäen mukaan kyse voi olla siitä, ettei nuori halua kuormittaa vanhempiaan.

– Tämä on kovaa aikaa vanhemmille. Jos perheessä on lomautusuhkia ja tosi kovaa stressiä, nuoret aistivat sen nopeasti eivätkä halua olla lisäämässä kuormaa.

Yksi ryhmä on nuoret, joilla on perheessä hankalia tilanteita. Kotona on riitoja ja alkoholin käyttöä.

– On myös nuoria, jotka ovat huolissaan ystävistään. He tietävät, että kaverilla on perheessä vaikea tilanne. He miettivät, että miten kaveri voi tai ovat huolissaan, kun kaverista ei ole kuulunut mitään.

Hankaluutta on siinä, että perheet tulkitsevat eri tavoin rajoituksia.

– Sympatiseeraan vanhempia. On varmasti todella vaikea tasapainoilla, missä kaikissa rajoitetaan ja missä annetaan nyöriä nuoriin päin.

Samalla pitäisi Pajamäen mielestä muistaa, että nuorille ja lapsille on iso paikka yhtäkkiä katkaista suhteet vertaisiin.

– Heidän kehitysvaiheensa vaatii sitä, että he pääsevät vertailemaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan samanikäisten kanssa.

Nuoret ovat haastavammassa tilanteessa kuin vanhemmat, kun he joutuvat eristäytymään muista.

– Meillä näkyy ja kuuluu, että perheissä on erilaisia käytäntöjä. Olisi helpompi, jos vanhemmilla olisi yhdenmukainen linja. Ettei tarvitsisi käydä niin hirveästi vääntöä erilaisista asioista.