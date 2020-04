Seida Sohrabin kolumni: Tulella ei pidä leikkiä – kuukauden päässä odottaa huolestuttava koronavaara, kun ramadan päättyy

Sankoin joukoin kokoontumiseen ei ole koronan aikana varaa, kirjoittaa Lähi-idän asiantuntija Seida Sohrabi kolumnissaan.

Tänään sadat miljoonat muslimit ympäri maailmaa aloittavat jokavuotisen kuukauden kestävän ramadanin eli paaston. Suomessa paasto aloitetaan todennäköisesti vasta perjantaina. Siinä missä kristityillä on kymmenen käskyä, on muslimeilla viisi peruspilaria, joista neljäs on paastoaminen.

Islam on nimenomaan tekoja korostava uskonto. Se on dogmaattinen ja kokonaisvaltainen uskonto, jonka määräykset ulottuvat elämän jokaiseen osa-alueeseen. Vaikka uskontunnustus on niistä tärkein peruspilari, loput neljä kehottavat toimintaan.Ramadaniin kuuluu keskeisesti yhdessäolo. Auringonlasku kokoaa perheet, tutut ja ystävät yhteen. Perjantaisin kokoonnutaan porukalla moskeijaan rikkomaan paasto ja suoritetaan perjantairukous.

Kaikkein huolestuttavin ajankohta ajoittuu kuukauden päähän, jolloin ramadan päättyy – aikaan, jolloin olemme tavoittamassa viruksen tartuntahuipun. Ramadanin päättyminen tuo muslimiyhteisöt yhteen kolmen päivän ajaksi. Tässä piilee vakava vaara, mikäli fyysistä kontaktia ei vältetä.

Sankoin joukoin kokoontumiseen ei ole koronan aikana varaa. Jo nyt uskovaiset ympäri maailmaa, niin kristityt kuin muslimitkin, ovat uhmanneet näitä määräyksiä. Esimerkiksi Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa sadat muslimit uhmasivat viranomaisten määräyksiä kokoontumalla perjantairukoukseen, jota johti kovan linjan uskonjohtaja Abdul Aziz. Al Jazeeralle antamassaan haastattelussa Aziz totesi, ettei ihmisiä pitäisi pelotella vaan heidän pitäisi luottaa Jumalaan. Hänen mukaansa kuolema tulee, jos Jumala on näin sen päättänyt.

Samanlaisia kannanottoja on kuultu myös kristillisestä maailmasta. Kirkon ovia on avattu ihmisille muun muassa Venäjällä, Yhdysvalloissa, Romaniassa ja Brasiliassa, jossa maan presidentti, äärioikeistolainen Jair Bolsonaro tyrmistytti kutsumalla koronavirusta pieneksi flunssaksi. Vaikka yhteisöt ja valtiot laittavat rajoituksia voimaan, kaikki eivät niitä noudata. Rajoituksia on uhmattu uskonnon- ja liikkumisvapauden nojalla. Pisimmälle rajoitusten uhmaamisessa on menty ortodoksisessa Romaniassa ja Georgiassa, missä osa papeista on jatkanut ehtoollisen jakamista suusta toiseen kiertävällä lusikalla. Asiaa on perusteltu sillä, ettei pyhän toimituksen aikana ole mahdollista saada tartuntaa.On sanomattakin selvää, että tällainen määräysten uhmaaminen ja rikkominen laittaa jokaisen meistä hengenvaaraan. Siihen meillä ei ole varaa. Ei kirkoissa eikä moskeijoissa. Ei ramadanin tai joulun aikana. Ei myöskään tulevana vappuna. Muslimien kolme päivää kestävän päättöjuhlan aikana ei saa avata yhtäkään moskeijaa. Tulella ei pidä leikkiä. Vapauteen kuuluu vastuu.

On äärettömän tärkeää, että jokailtaiset paaston rikkomiset ja kuukauden jälkeen vietettävä paaston päättöjuhla vietetään oman perheen kesken kotona. Onnittelut lähetetään linjoja pitkin etänä. Näin on linjannut myös Suomen islam-seurakunnan imaami Ramil Belyaev, joka kehottaa noudattamaan hallituksen ja terveysviranomaisten antamia ohjeita. Koronan edessä on oltava nöyrä myös ramadanin aikana.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija. Hän toimii opettajana helsinkiläisessä peruskoulussa.