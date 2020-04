Koronatartunnan saaneilla ihmisillä on havaittu erilaisia iho-oireita.

Lääkärit ovat havainneet, että koronatartunnan saaneilla on havaittu ihottumaa ja muita ihosairauksia.

Koronavirustartunnan oireista on viime päivinä tullut uusia havaintoja. Lääkärit eri puolilta maailmaa ovat nimittäin raportoineet, että koronatartunnan saaneilla ihmisillä on havaittu kehossaan erilaisia iho-oireita.

New Yorkin Weill Cornell Medicine -tutkimuskeskuksen ihotautilääkäri Joanna Harp kertoi ABC Newsille, että hän on nähnyt yhä useammilla koronapotilailla punoittavaa ihottumaa varsinkin käsivarsissa ja jaloissa. Harperin mukaan merkit viittaavat ihottuman olevan yhteydessä koronavirustartuntaan.

– Vielä ei asiasta ole täyttä varmuutta. On kuitenkin joitain merkkejä siitä, että joillakin tartunnan saaneilla ihottuma voi olla seurausta ihmisen immuunijärjestelmän reaktiosta virukseen, Harp sanoi.

Myös yhdysvaltalainen infektiolääkäri Rajeev Fernando vahvisti Prevention-sivustolla nähneensä koronaviruspotilailla paljon ihottumia.

– Se on usein punoittavaa ihottumaa, joka voi olla levinnyt laajemmalle vartaloon tai rajoittunut vain yhteen paikkaan, Fernando kertoi.

Jo maaliskuun lopussa italialaiset lääkärit raportoivat, että yhdellä viidestä heidän hoitamista koronapotilaista havaittiin iho-oireita. Yleisimpiä oireita olivat punertava ihottuma ja vesirakkulat. Joillekin ihottuma ilmaantui vasta myöhemmin, toisille heti muiden koronaoireiden yhteydessä.

Aikaisemmin espanjalaiset jalkaterapeutit raportoivat tapauksista, joissa varsinkin nuorilla koronaviruksen saaneilla oli havaittu ensioireena ihosairauksia jaloissa.

– Ne ovat purppuranvärisiä ihosairauksia, joita on potilailla Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa ilmaantunut yleensä varpaisiin. Tätä on tavattu enenevässä määrin varsinkin nuorilla koronaviruksen saaneilla, mutta myös joillakin aikuisilla. Yleensä ne ovat kuitenkin parantuneet nopeasti jättämättä jälkiä, espanjalaisraportissa kerrotaan.

Myös tv:stä tuttu Tohtori Paise eli Sandra Lee kertoi videollaan koronan iho-oireista. Hänen mukaansa noin 20 prosentilla covid-19 -potilailla on havaittu iho-oireita. Videollaan hän esitteli myös kuvia koronavirukselle tyypillisistä iho-oireista.

Lääkäreiden raporttien perusteella iho-oireita on tavattu yleisesti enemmän nuorilla tartunnan saaneilla kuin vanhemmilla. Iho-oireita on kuitenkin havaittu vain osalla tartunnan saaneista, eivätkä iho-oireet luonnollisesti ole välttämättä merkki koronatartunnasta.

Northwesternin yliopiston johtava ihotautilääkäri Amy Paller kuitenkin arvioi ABC Newsin artikkelissa, että useiden havaintojen perusteella raportoidut ihottumat vaikuttavat liittyvän koronavirukseen.

– Normaalisti tällaista ihottumaa tapaa enemmän kylmällä säällä, mutta nyt ihottumatapauksia on havaittu keskellä kevättä. Kun sitä on havaittu jo niin monella covid-19 -potilaalla, uskomme, että näiden välillä on yhteys.