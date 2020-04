IS SEURAA

Hallitus kokoontui keskiviikkona ja puhui koronatoimista useita tunteja. Puheissa oli koulujen avaaminen, vapun valvonta, koronatuet ja kesän festivaalit. Ilta-Sanomat seuraa hallituksen tiedotustilaisuuden suorana.

Hallitus tiedottaa kello 19.30 koronatoimistaan. Paikalla on ainakin pääministeri Sanna Marin (sd). Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuuden suorana.

Hallituksen uskotaan kertovan koronatoimien jatkosta. Tämän päiväisessä kokouksessaan hallitus keskustelee muun muassa siitä, voidaanko koulut avata toukokuun puolenvälin jälkeen.

Opettajien ammattijärjestö OAJ on vastustanut sitä, että lähiopetukseen palattaisiin enää kevätlukukauden aikana. Koulujen avaus on saanut kannatusta etenkin vihreiltä ja vasemmistoliitosta. Koulunsa sulkeneista Euroopan maista muun muassa Tanska on avannut jälleen koulujaan.

Lisäksi päätöksiä odotetaan kesän isojen yleisötapahtumien järjestämisestä. STT:n tietojen mukaan hallitus jatkaa suurten yleisötapahtumien kieltoa heinäkuun loppuun.

Tähän mennessä perumisista ovat ilmoittaneet muun muassa Ruisrock, Sodankylän elokuvajuhlat ja Suviseurat.

Hallitus keskusteli keskiviikkona myös yleisesti koronastrategiasta, yrityksille suunnattujen koronatukien jakoperusteista ja siitä, miten voidaan estää, ettei vappujuhlinnoissa rikota kokoontumisrajoituksia.