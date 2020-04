Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui videoyhteyden välityksellä HUSin johdon, lääkäreiden ja hoitajien kanssa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki virtuaalivierailun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) tänään keskiviikkona.

Tilaisuuden aikana presidentti Niinistö keskusteli videon välityksellä HUSin eri osastojen kanssa. Keskusteluissa henkilökunta pääsi kertomaan presidentille työstään ja havainnoistaan koronapandemian aikana.

Virtuaalivierailun aluksi HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi HUS:n toimenpiteistä pandemian hoitamiseksi ja torjumiseksi. Mäkijärven mukaan HUS on selviytynyt poikkeuksellisessa tilanteessa hyvin ja henkilöstö on osoittanut suurta ammattitaitoa ja motivaatiota ison haasteen edessä.

Presidentti Niinistö puolestaan kiitti HUSin henkilökuntaa ja terveydenhuollon ammattilaisia ympäri Suomen heidän toiminnastaan pandemian aikana.

– Se on jättänyt hyvin vakuuttavan tunteen meille kaikille. Juuri sellainen luottamuksen tunne on äärettömän tärkeää ihmisten keskuudessa. Että tietää, että johonkin voi luottaa. Ja terveydenhoitojärjestelmämme kokonaisuudessaan on antanut erinomaisen vastauksen, Niinistö sanoi Tasavallan presidentin kanslian mukaan.

Videoyhteydet virtuaalivierailulla oli avattu lisäksi Meilahden sairaalan teho-osastolle, päivystykseen ja infektio-osastolle sekä Kirurgisen sairaalan väliaikaiselle teho-osastolle.

Meilahden sairaalan teho-osastolla sairaanhoitaja Susan Laine ja osastonylilääkäri Anna-Maija Korhonen kertoivat tunnelman olevan hyvä. Osastolla on noin kuusi viikkoa keskitytty pelkästään koronaviruspotilaiden hoitoon. Tällä hetkellä uskoa hoitotyöhön luo se, että yhä useampi on selvinnyt teho-osastolle ja sieltä eteenpäin kotiin.

Meilahden päivystysosastolla keuhkotauteihin erikoistuva lääkäri Jere Reijula ja infektiolääkäri Lasse Lönnqvist jakoivat Laineen ja Korhosen tuntemukset.

Ensimmäiset viikot olivat henkisesti raskaita, sillä virusta ei vielä tunnettu kovin hyvin. Nyt tilanne on heidän mukaansa henkisesti helpompi..

Työtä yhteisen päämäärän hyväksi tehdään sitoutuneesti

– On helppo herätä ja lähteä aamulla töihin, sillä nyt jos koskaan tuntuu siltä, että meistä on apua, lääkäri Reijula sanoi.

Tällä hetkellä huolta henkilöstössä herättää jaksamisen lisäksi omien kollegoiden ja läheisten turvallisuus.

Presidentti Niinistö totesi henkilökunnalle, että hänen kuulemansa henkilökunnan suhtautumisesta koronavirustilanteeseen on ollut lohdullista.

– Tulee sellainen olo, te olette nyt saaneet kiinni siitä pirulaisesta, joka aiemmin leijaili tuntemattomana. Se on lohdullista kuulla. Minä kovasti kannustan teitä jaksamaan ja ennen kaikkea totean, että teidän otteenne on hyvin vaikuttava. Minulla on nyt sellainen tunne, että meitä parannetaan intohimoisesti – kiitos teille siitä.