Venäjällä on koronaepidemian hillitsemisessä sama tuska kuin Yhdysvalloilla. Venäjän pulmat ovat huono uutinen Suomelle, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Suomessa on ihmeissään seurattu länsinaapuri Ruotsin koronantorjuntaa. Idän suuntaankin kannattaa vilkaista. Voi kestää kauan ennen kuin matkustajaliikenne sinne suunnalle aukaistaan.

Venäjän toimet eivät ole vaikuttaneet johdonmukaisilta. Jo maantiede asettaa taudin hillitsemiselle haasteita, joita pienellä Suomella ei ole.

Rajan sulkemista helpotti, että Venäjä sulki samaan aikaan länsirajansa Suomeen. Suomalaiset eivät muutenkaan käy Venäjällä päivätöissä toisin kuin Ruotsissa. Venäjä tulkitsee rajoituksiaan niin tiukasti, että se ei päästä edes Suomen kaksoiskansalaisia palaamaan kotiin.

Itärajalla onkin ollut hiljaista. Silti Venäjän tilannetta kannattaa seurata.

Sekava alku

Venäjän viralliset luvut koronatartunnoista ovat yhä väkilukuun verrattuna suhteellisen pienet. Ne kuitenkin lisääntyvät nopeasti, ja epidemian huippua on ennusteltu kesä-heinäkuuhun, siis noin kuukausi Suomen ennustetun huipun jälkeen. Venäjän tilanne voi kuitenkin kehittyä paljon synkemmäksi.

Epäilyksiä erityisesti Venäjän Kaukoidän tilanteesta herättää se, että Kiinassa on raportoitu sieltä palanneiden kiinalaisten tartunnoista. Kiinassa epidemian keskuksena ollut Hubei ei ole lähellä Venäjän rajaa.

Presidentti Vladimir Putinin suhtautuminen tautiin oli aluksi välttelevää. Venäjä kyllä lähetti näyttävästi apua taudin runtelemaan Italiaan, mutta omassa maassa ainakin julkinen valmistautuminen oli vähäistä. Putin vetäytyi eristyksiin käteltyään vahingossa koronapotilaita hoitanutta lääkäriä.

Tositoimiin lähdettiin erikoisella tavalla, kun Putin ilmoitti jonkinlaisesta yleisestä lomaviikosta, jota sitten laajennettiin. Viimeistään Voitonpäivän 75-vuotisparaatin peruuttaminen tarkoitti, että tosi on kyseessä.

Taudin pahin keskus on Moskova, jossa viime viikolla alettiin vaatia sekä omilla autoilla että julkisilla kulkevilta viranomaisten myöntämää lupaa. Proopuskan sijaan se löytyy modernisti kännykästä. Paha vain, että metroasemille syntyi tarkastusten vuoksi suuria ruuhkia, jotka ovat erityisen hyviä tilaisuuksia virukselle levitä.

Sama pulma kuin Yhdysvalloissa

Moskovasta voi tulla Venäjän New York, jossa tauti riehuu aluksi. Muutenkin yksi suuri perusongelma on sama kuin Yhdysvalloissa.

Pinta-alaltaan valtavissa maissa on paljon suuria kaupunkeja. Kun epidemia saadaan yhdessä kuriin, se on siirtymässä jo seuraavaan ja voi palata sieltä. Tämä merkitsee sitä, että maa on kuukausikaupalla hälytystilassa.

Juuri tämän vuoksi Kiina pyrki heti rajaamaan taudin yhteen kaupunkiin ja maakuntaan. Venäjällä ei kaikesta epädemokraattisuudesta huolimatta ole käytössä samanlaista armotonta valvontakoneistoa käytössään.

Venäjää ja Yhdysvaltoja voi yhdistää myös syrjäisten pikkupaikkojen terveydenhoidon puute. Yhdysvalloissa terveydenhuolto on usein kiinni rahasta. Venäjällä palvelut ovat periaatteessa kaikille tarjolla, mutta laatu vaihtelee. Tämä on herättänyt huolta Venäjän Karjalassa. Myös pohjoinen Murmansk on mahdollinen tautikeskus.

Suomelle yksi huoli lisää

Koronaviruksen suorien vaikutusten lisäksi Venäjää koettelee osin siihen liittyvä öljyn hinnan romahdus. Se iskee niin valtioon, yrityksiin kuin ihmisiinkin. Tosin tilanne voi korjaantua nopeasti, kun muualla matkustaminen ja teollinen toiminta virkoaa. Ei vain tiedetä, kuinka kauan tähän menee.

Idänkauppa ei ole Suomelle yhtä tärkeää kuin neuvostoaikoina. Kun länsikin nyt sukeltaa, siitä olisi paljon hyötyä.

Venäjän lamat ovat yleensä huono uutinen erityisesti Itä-Suomelle, jossa venäläisten turistien ja ostomatkailijoiden rahat ovat tärkeitä. Tilannetta, jossa sieltä ei tule ketään, ei ole nähty Neuvostoliiton romahduksen jälkeen.

Kun lentoliikenne voi vähetä jopa vuosiksi, Venäjältä tulevat turistit voisivat olla monen suomalaisen matkailukeskuksen pelastus.

Tällä hetkellä heitä on turha odotella.