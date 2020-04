Aller Media tiedotti nimityksestä keskiviikkona.

Viihdemedia Seiskan uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty Jari Peltomäki. Aller Media tiedotti valinnasta keskiviikkona.

Peltomäellä, 49, on Allerin mukaan pitkä kokemus viihdemediasta ja Seiska-brändistä. Hän on ollut toimittajana Allerilla noin 20 vuotta, minkä lisäksi Peltomäki on työskennellyt muun muassa vaikuttajamarkkinoinnissa, juontajana ja tapahtumajärjestäjänä.

Viihdebrändi Seiska perustettiin vuonna 1992. Toimituksen työntekijämäärä on nyt 27.