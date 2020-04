Helsingin poliisin mukaan huumeidenkäyttöä ja huumerikollisuutta on esiintynyt koronakriisin aikaan kuin ennenkin. Huumeiden saatavuus selittyy sillä, että valtaosa huumeista tulee maahan rahtiliikenteen mukana, eikä se ole poliisin näkövinkkelistä katsottuna oleellisesti tavallisesta hiljentynyt.

Koko alkuvuoden osalta Suomessa tehtyjen huumerikosten määrä on jopa kasvanut, Poliisihallituksesta kerrotaan.

Huumerikollisuuden ja sitä myötä huumeidenkäytön on uskottu laantuvan koronakriisin aikana, koska henkilöliikenne rajoilla on kiinni ja viranomaisresursseja vapautunut oletetusti lisää rahtitarkastuksiin. Todellisuus on kuitenkin osoittautunut toisenlaiseksi.

Helsingin poliisin mukaan huumeidenkäyttöä ja huumerikollisuutta on esiintynyt koronakriisin aikaan samaan tapaan kuin ennenkin. Koronarajoitukset ovat olleet voimassa runsaan kuukauden.

– Olemme seuranneet tilanteen kehittymistä heti koronakriisin alusta asti, eikä korona ole ainakaan toistaiseksi muuttanut mitään, Helsingin poliisin rikostarkastaja Markku Heinikari sanoo.

– Huumeita takavarikoidaan samassa määrin kuin ennenkin, ja myös huumebisnekseen liittyvää rikollisuutta on esiintynyt normaaliin tapaan. Huumeidenkäyttö on viime vuosina lisääntynyt Suomessa, ja tavaraa tuntuu tosiaan edelleen riittävän.

Heinikarin mukaan huumeiden saatavuus selittyy sillä, että valtaosa huumeista tulee maahan rahtiliikenteen mukana, eikä se ole poliisin näkövinkkelistä katsottuna oleellisesti tavallisesta hiljentynyt.

– Pääosa Suomeen saapuvista huumeista tulee posti- tai rahtilähetyksinä, erityisesti kuljetusliikkeiden normaalin toiminnan mukana. Huumeita toki kuljetetaan maahan myös henkilöliikenteessä, eli esimerkiksi henkilöiden repuissa tai henkilöautoissa, mutta siellä määrät ovat selvästi pienempiä, Heinikari selvittää.

– Tulli skannaa koko ajan maahan saapuvia lähetyksiä, ja myös poliisi tekee takavarikkoja. Rahtimassat ovat kuitenkin niin valtavat, ettei kaikkea pystytä millään tarkistamaan. Niin kauan kuin laillinen tavara liikkuu, niin kauan myös huumeet liikkuvat – eikä käyttäjille pääse syntymään tyhjiötä.

Helsingin poliisi on tarkkaillut aktiivisesti myös katujen huumerikollisuutta. Velanperintä ja siihen liittyvä väkivalta on arkipäivää huumemaailmassa, ja niin ovat myös esimerkiksi erilaiset ryöstöt.

– Nykypäivänä suurin osa ryöstöistä liittyy suoraan huumekauppaan. Sovitaan verkon kautta tapaamisia, joissa ei sitten ole tarkoituskaan käydä kauppaa vaan ryöstää toiselta henkilöltä joko rahat tai huumeet. Tässäkään toiminnassa ei ole toistaiseksi havaittu muutoksia, Heinikari sanoo.

– Jossain kohti saimme vihiä huumeiden katuhintojen noususta, mutta mitään vahvistusta asiasta ei ole.

Tilanne sama valtakunnallisestikin

Poliisihallituksen mukaan huumerikollisuus on pysynyt myös valtakunnallisesti ennallaan koronarajoitusten aikana. Poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi kertoo tehneensä juuri soittokierroksen eri poliisilaitosten edustajille.

– Viesti kentältä on laajemminkin ollut sama, eli huumerikollisuudessa ei ole koronan aikaan havaittu merkittävää muutosta, Saukoniemi linjaa.

– Huumerikokset ovat koko alkuvuoden aikana jopa lisääntyneet. Tätä selittää jossain määrin se, että osa joulukuussa uutisoiduista Silkkitie-tutkinnoista kirjautui tämän vuoden tilastoihin.

Saukoniemen mukaan on vaikea arvioida, kuinka paljon huumeita oli Suomessa erilaisissa kätköissä siinä vaiheessa, kun epidemiarajoitukset astuivat voimaan.

– Rahtiliikenteen puolella esitutkintaviranomaiset pyrkivät estämään huumausaineiden maahantuontia, mutta joka kontin tutkiminen on mahdotonta, Saukoniemi muistuttaa.

– Tilanne on nyt tämä tällä hetkellä, mutta se voi muuttua, mikäli koronarajoitukset pysyvät vielä pitkään voimassa. Kukaan ei tiedä aikataulusta mitään, eikä sitä, kuinka paljon huumetutkintaa tekevää virkakuntaa mahdollisesti sairastuu tautiinmuuta toimintaa. Siksi pidemmälle meneviin johtopäätöksiin on palattava myöhemmin.