Opettajien ammattijärjestön ”vahva kanta” on, että koulut tulisi avata vasta syksyllä. Toisaalta on oppilaita, joille lähiopetus olisi etätyötä parempi vaihtoehto.

Koulujen lukuvuotta on jäljellä vajaat kuusi viikkoa, mutta tällä hetkellä on vielä epäselvää, jatkuuko koronaviruksen takia koteihin siirtynyt opetus etätyönä kesälomiin saakka. Esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa koulujen avaaminen on ollut ensimmäisten askelten joukossa, kun pandemiaan liittyviä rajoituksia on ryhdytty purkamaan.

Suomessa hallitus kokoontuu keskiviikkona pohtimaan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia koronaepidemiaan. Näillä näkymin koulut pysyvät kiinni 13. toukokuuta saakka, jonka jälkeen lähiopetusta ehdittäisiin järjestää kahden viikon ajan, mikäli näin päätettäisiin.

– Hallituksen on tilannekuvan perusteella päätettävä, onko kouluja edelleen välttämätöntä pitää suljettuna toukokuun puolivälistä eteenpäin. Saavutetaanko sillä jotakin, mikä muuten jäisi saavuttamatta epidemian hoidon näkökulmasta? pohti Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen tiistaina STT:n haastattelussa.

Toinen kysymys kuuluu, mitä etuja koulujen avaamisella kahdeksi viikoksi saavutettaisiin.

– Opetussuunnitelman toteutumisen kannaltahan sillä ei ole mitään merkitystä. Se merkitys tulee niistä sosiaalisista kohtaamisista, Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä sanoo.

Kyse on hänen mukaansa enemmän ”yhteisistä kokoontumisista ja jäähyväisistä”. Etäopetus taas on järjestetty arvioinnin ja suoritusten näkökulmasta niin, että sillä kyllä pärjätään lukuvuoden loppuun.

Erityisen tuen tarpeessa olevilla edelleen mahdollisuus osallistua lähiopetukseen

Järvelän mukaan toinen koulujen avaamista puoltava syy voisi olla pienimpien oppilaiden opetus, jonka järjestäminen etätyönä mielekkäällä tavalla on ollut kaikkein haastavinta. Koulujen sulkemisen yhteydessä on puhuttu myös lasten ja nuorten syrjäytymisvaarasta sekä oppilaista, joihin ei ole välttämättä saatu lainkaan yhteyttä etäopetuksen ollessa käynnissä.

– Me olemme panostaneet siihen tosi paljon etäopetuksessa. Kun tein sellaisen nopean otannan kaikissa isoissa yhtenäiskouluissa, niissä kaikki oppilaat oli saatu kiinni. Siihen en tietenkään osaa ottaa kantaa, että kuinka säännöllistä se koulutyön tekeminen on, Järvelä sanoo.

Hän muistuttaa myös, että erityisen tuen tarpeessa olevilla oppilailla on ollut koko ajan mahdollisuus osallistua lähiopetukseen, vaikkakin moni heistäkin on jäänyt kotiin. Ja vaikka etätyöskentelyssä on Järvelän mukaan pyritty luomaan päiviin koulupäivien rakennetta, joissakin kodeissa arjen rakenne ei tue säännöllistä työskentelyä.

Näille oppilaille lähiopiskeluna toteutettava koulunkäynti olisi etätyötä parempi vaihtoehto. Järvelän mukaan tällaisten oppilaiden määrää on kuitenkin vaikeaa arvioida, eikä tilanne toisaalta liity välttämättä esimerkiksi tuen tarpeeseen.

Järvelä muistuttaa, että säännöllistä koulutyötä voivat haitata myös esimerkiksi intensiivistä etätyötä kotona tekevien vanhempien työpaineet.

– Sitten taas toisaalta, kun yläkouluikäisiltä kun on kysytty oppilashuollollisista kohtaamisista, niin hehän kokevat sen etäyhteyden kauhean hyväksi.

Helsinki varautuu kaikkiin vaihtoehtoihin

Järvelä muistuttaa, että koulujen avautuessa esimerkiksi turvavälien pitäminen toisiin olisi haastavaa oppilaille ja henkilökunnalle.

– Tässä on nyt vähän se näkökulma, että otetaanko se riski kahdeksi viikoksi siitä syystä, että halutaan tarjota lähiopetusta? Ja kun varsinkin Pirkanmaalla tartuntaluvut ovat olleet matalat, niin syntyykö siitä sitten sellainen turvallisuudentunne... tähän en osaa vastata, mutta ehkäpä joku viisaampi, Järvelä naurahtaa.

Myös Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen muistuttaa, että opetus on tällä hetkellä joka tapauksessa käynnissä. Hän ei kuitenkaan halua ottaa sen tarkemmin kantaa syihin, jotka mahdollisesti puoltaisivat koulujen avaamista vielä kahdeksi viikoksi ennen kesälomia.

– Me olemme Helsingissä varautuneet kaikkiin vaihtoehtoihin: siihen, että koulujen sulkeminen jatkuu, tai että ne avataan tai että ne avataan osittain. Odottelemme hallituksen päätöksiä ja terveysviranomaisten kannanottoja siitä, mikä on nyt sitten viisasta tässä tilanteessa. Pohjolainen sanoo.

OAJ haluaa pitää koulut suljettuina

Opettajien ammattijärjestön OAJ:n koulutusjohtajan Heljä Misukan mukaan opettajien sosiaalisessa mediassa käymä keskustelu sekä heille järjestetty kysely viittaavat siihen, että laaja enemmistö heistä haluaisi pitää koulut kiinni koko loppukevään.

Misukka huomauttaa blogitekstissään OAJ:n verkkosivuilla, että monissa muissa maissa opetusta ei ole hoidettu Suomen tavoin etänä, vaan se on keskeytetty rajoitustoimien ajaksi kokonaan. Joissakin maissa lukuvuosi myös jatkuu kuukauden pidempään kuin Suomessa.

– Jäljellä olevat päivät voidaan oppimisen kannalta hyvin hoitaa etänä. Suurempi riski on koota sadat tuhannet perheet kohtaamaan koulussa juuri ennen kesälaitumille lähtöä. Tällöin menetettäisiin kaikki rajoitusten tähän mennessä tuomat hyödyt, Misukka kirjoittaa.

Myös OAJ:n hallituksen linjaama ”vahva kanta” on Misukan mukaan se, ettei kouluja pidä avata, vaan päätös on tehtävä terveysnäkökulma edellä.

– Koulujen avaaminen ei ole sen paremmin oppilaiden, opettajien kuin perheidenkään etu, Misukka kirjoittaa.