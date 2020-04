Tässä ovat tiistain koronakäänteet Suomessa ja maailmalla

Suomessa on 141 koronaviruksen takia kuollutta. Koko maailmassa uhreja on jo yli 170 000.

Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä on nyt Suomessa 141, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina. Määrä oli noussut maanantaista 43:lla.

Kuolleiden määrä nousi merkittävästi, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus oli raportoinut pääkaupunkiseudun hoivakotiyksiköistä tautiin liittyviä kuolemantapauksia.

Sairaalahoidossa on yhteensä 202 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 63 ja osastohoidossa 139.

THL:n mukaan kuolemantapausten luku ei kata tällä hetkellä kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

Aiemmin THL kertoi, että Suomessa on varmistettuja koronavirustartuntoja 4 014. Uusia varmistettuja tartuntoja on 146.

Kohti hybridimallia?

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Suomen koronastrategiaa ja hahmottelee samalla tietä ulos koronakriisistä.

Suomi on menossa asiantuntijoiden mukaan kohti hybridimallia, jossa tavoitteena on pitää virus aisoissa samalla kun rajoituksia puretaan asteittain.

Hallitus tulee vääntämään etukäteisarvioiden mukaan siitä, mitä rajoituksia voidaan höllentää ja vastaavasti mitä tiukennuksia uusi hybridistrategia edellyttää.

Yritystuet syyniin

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää tarkastuksen Business Finlandin myöntämästä yritysrahoituksesta Suomessa, kertoi elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Lintilä kertoo lisäksi keskustelleensa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan kanssa. Lintilän mukaan on selvää, että myös VTV tulee tarkastamaan tätä kokonaisuutta.

Tukien kohdentuminen on herättänyt keskustelua etenkin sen jälkeen, kun Suomen Kuvalehti julkaisi selvityksen valtion rahoituslaitos Business Finlandin myöntämien tukien saajista.

Maailmassa yli 170 000 uhria

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut maailmanlaajuisesti jo yli 170 000 ihmistä. Luku ilmenee uutistoimisto AFP:n tekemistä laskelmista, ja sen vahvistavat myös koronatartuntatilannetta tarkkailevat Worldometer-sivusto ja yhdysvaltalainen Johns Hopkins -yliopisto.

AFP:n mukaan lähes kaksi kolmasosaa kaikista kuolemantapauksista on tapahtunut Euroopassa, jossa koronakuolemia on yli 107 000. Eniten kuolleita on Yhdysvalloissa, jossa koronaviruksen vuoksi on menettänyt henkensä yli 42 000 ihmistä.

New Yorkin Times Square.

Maailmalla varmistettujen koronatartuntojen määrä ylitti tiistaina 2,5 miljoonan rajan.

Ruotsissa lähes 1 800 kuollutta

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli kuollut tiistaihin mennessä yhteensä 1 765 ihmistä. Maan kansanterveysviranomaisten mukaan uusia kuolemantapauksia oli kirjattu vuorokauden kuluessa 185.

Koronatartuntojen kokonaismäärä on noussut Ruotsissa nyt hieman yli 15 300:aan.

Katukuva Tukholmasta maanantailta.

Suomen toisen rajanaapurin Venäjän vahvistettujen koronatartuntojen määrä on kasvanut lähes 53 000:een. Vuorokaudessa rekisteröitiin yli 5 600 uutta tautitapausta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleita oli Venäjällä tiistaihin mennessä varmistunut 456.

Italian surullinen tilanne

Italiassa pääministeri Giuseppe Conte kertoi ilmoittavansa viikonloppuun mennessä, miten maa alkaa pikkuhiljaa helpottaa rajoituksia ja avata talouttaan. Italialaiset ovat olleet maanlaajuisessa karanteenissa maaliskuun 9. päivästä alkaen.

Italiassa koronavirukseen sairastuneiden ja kuolleiden määrät ovat yhä surullisen suuria. Virukseen on sairastunut lähes 184 000 ihmistä ja kuolleita on 24 648.

Italia on yksi koronaviruksen rajuimmin koettelemista maista.

Marokko vapautti vankeja

Marokko kertoi maan eteläosassa sijaitsevan vankilan 60 työntekijän ja kuuden vangin sairastuneen koronavirukseen. Aiemmin Marokko oli kertonut, että toisessa vankilassa on todettu yhdeksän työntekijän ja kahden vangin saaneen virustartunnan. Marokossa on yhteensä 80 000 vankia, joista 5 650 on päästetty vapaaksi, jotta virus ei leviäisi vankiloissa.

Marokossa on 35 miljoonaa asukasta, ja maa on kertonut yli 3 000:n saaneen koronavirustartunnan. 144 marokkolaista on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Oktoberfest peruttiin

Maailmalla on jouduttu perumaan perinteisiä huvitapahtumia koronavirustilanteen takia.

Baijerin osavaltio Saksassa perui jokasyksyisen Oktoberfest-olutestivaalin.

Kuva Oktoberfestistä Münchenistä viime vuodelta.

Olutfestivaali peruttiin viimeksi toisen maailmansodan aikaan, kun taas kolera piti kaljateltat tyhjinä vuosina 1854 ja 1873. Tapahtumaan on osallistunut viime vuosina kuutisen miljoonaa vierasta vuosittain.

Pohjois-Espanjan Pamplonassa puolestaan on jouduttu perumaan perinteinen heinäkuinen härkäjuoksutapahtuma.

Uutistoimisto AFP:n mukaan satoja vuosia vanhoilla festivaaleilla on tavallisesti yli miljoona vierasta joka vuosi.

Ruisrock perutaan

Suomessa Ruisrock ilmoitti, että tämän vuoden tapahtuma perutaan koronatilanteen vuoksi. Festivaali on määrä järjestää seuraavan kerran kesällä 2021.

Tälle vuodelle ostetut liput käyvät ensi vuonna. Lipun voi myös palauttaa ja saada rahat takaisin lippukaupan palvelumaksua lukuun ottamatta.