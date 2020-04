Pääministeri Marinin avomiehen työpaikka sai Business Finlandilta 45 000 euron avustuksen – Marin kommentoi asiaa Twitterissä

Pääministeri Sanna Marinin mies työskentelee yrityksessä, joka sai tukea Business Finlandilta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Twitterissä, että hänen avomiehensä Markus Räikkösen työpaikka on saanut tukea Business Finlandilta.

Räikkönen työskentelee Markkinointiakatemian viestintäjohtajana mutta ei Marinin mukaan kuulu yrityksen omistajiin.

– Tamperelainen yritys, jossa mieheni on töissä on saanut avustusta Business Finlandilta noin 45 000 euroa. Hänellä ei ole omistusta yrityksestä vaan hän on yrityksen työntekijä. Olen saanut tietää asiasta tänään ja haluan kertoa siitä avoimesti, pääministeri twiittasi.

– He ovat myös auttaneet maksutta ja ilman ehtoja muita yrityksiä hakemusten teossa Business Finlandille ja Ely-keskuksille. Kaikilla yrittäjillä ei ole osaamista tai kokemusta hakemusten teosta ja siksi apua on tarjottu. Yritys kertoo asiasta mielellään lisää, Marin jatkoi toisessa twiitissä.

Business Finlandin eri yrityksille jakamat tuet ovat herättäneet paljon keskustelua. Ilta-Sanomat julkaisi maanantaina maksimaalisen 100 000 euron tuen BF:ltä.

Noin 800 yritystä oli saanut siihen mennessä maksimituen.

Tiistaina elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi työ- ja elinkeinoministerion käynnistävän tarkastuksen Business Finlandin myöntämästä yritysrahoituksesta.

Myös kansanedustajat ovat ottaneet kantaa BF:n yritysrahoitukseen.