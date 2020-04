Nämä kuvat kertovat karua kieltä Suomen ja Ruotsin eroista koronakriisissä

THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen julkaisi valaisevia grafiikoita pohjoismaiden ja Viron koronatilanteesta.

Ruotsin koronakriisin aikaiset toimenpiteet poikkeavat täysin muista Pohjoismaista ja Virosta. Kun Suomessa liikkumisrajoitukset ovat pysäyttäneet suurelta osin koko yhteiskunnan, Ruotsissa elämä on jatkunut naapurimaihin verrattuna lähes normaalina.

Tämä on näkynyt myös maiden sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrässä. THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen julkaisi Twitterissä paljon puhuvia grafiikoita maiden tilanteista. Väestöön suhteutettuna Ruotsissa on tehohoitopotilaita Suomeen verrattuna moninkertainen määrä.

Yllä olevalla videolla kerrotaan, kuinka Norja ja Tanska purkavat koronaepidemian vuoksi asetettuja rajoituksia.

Peltosen mukaan käyrät osoittavat ainakin sen, että Suomessa rajoitustoimenpiteet ovat toimineet.

– Suomen osalta tilanne näyttää hyvältä. Olemme onnistuneet hyvin tavoitteessa, että sairaalahoidon kapasiteetti ei saa loppua kesken. Lisäksi olemme saaneet lisäaikaa toimenpiteille ja pystyneet miettimään jatkotoimenpiteitä, Peltonen arvioi.

Ruotsin koronakriisin toimintamalli on Peltosen mukaan riskialtis, mutta onnistuessaan maa voi selvitä kriisistä naapureita vähäisemmin vaurioin.

– Ruotsin strategiaan sisältyy riski. Toisaalta heidän ajatusmallissaan on myös järkeä, eli että yritetään pitää yhteiskunta ja talous pyörimässä. Jos kaikki pannaan kiinni, niin tälläkin on negatiivisia vaikutuksia, Peltonen sanoo.

– Tärkeintä on, että sairaala- ja tehohoidon kapasiteetti ei saa loppua. En tiedä tarkasti, onko se Ruotsissa lähelläkään loppumista. Luulisin, että he pystyvät laskemaan ja sopeutumaan tilanteeseen. Heillähän on yhä mahdollisuus tarvittaessa lyödä liinat kiinni taudin pysäyttämiseksi.

Ruotsin mallin onnistumisesta on Peltosen mukaan lähes mahdotonta sanoa vielä mitään. Ainoa varma asia on se, että Suomessa liikkumisrajoitukset ovat selkeästi estäneet viruksen leviämistä.

– Muiden maiden kokemukset osoittavat, että kun lopetetaan liikkuminen ja laitetaan yhteiskunta kiinni, kyllä tautikin pysähtyy. Jos Ruotsissa tilanne lähtisi vauhdilla huonompaan suuntaan, he pystyvät tällä hetkellä nopeasti myös kiristämään rajoituksia enemmän kuin muut, Peltonen muistuttaa.

Peltonen ei ota kantaa siihen, miten ja millä aikataululla Suomessa pitäisi alkaa availemaan rajoitustoimia. Tärkeintä on se, että päätökset ovat tarkkaan harkittuja. Rajoitusten höllentämisessä avainasemassa on hänen mukaansa se, että tilanne on koko ajan mahdollisimman hyvin hallinnassa.

– Meidän, jotka olemme olleet aikalailla kiinni koronakriisin alusta asti, on hankalampi alkaa availemaan rajoituksia. Meidän on oltava todella tarkkana, ettei tilanne ryöpsähdä uudestaan pahemmaksi, Peltonen sanoo.

– Jos Ruotsi selviää tästä tilanteesta ilman lisärajoituksia, sillä voi olla paljonkin helpompi tilanne jatkaa eteenpäin. Tähän kysymykseen ei tällä hetkellä kenelläkään ole kuitenkaan varmaa vastausta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi tiistaina, että Suomessa on paljastunut 146 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä varmistettuja tapauksia on nyt 4 014. Uusien paljastuneiden tartuntojen määrä on lähes kaksinkertainen maanantaina ilmoitettuihin lukuihin verrattuna.