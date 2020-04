Onko tämä Suomen reitti ulos koronakriisistä? Euroopan komission tiekartta kertoo, missä järjestyksessä rajoituksia tulisi purkaa

Tiekartan mukaan rajoitustoimenpiteiden purkaminen voidaan aloittaa kouluista.

Suomalaiset ovat eläneet poikkeusoloissa yli kuukauden. Osassa Euroopan maista koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia on alettu jo purkaa. Suomen hallitus arvioi parhaillaan, miten ja milloin yhteiskuntaa voidaan pikkuhiljaa alkaa avata.

Löytyisikö Suomen reitti Euroopan komission tiekartasta? Sen mukaan rajoituksia voidaan alkaa purkaa, kun taudin leviäminen on selvästi hidastunut ja tilanne on tasoittunut pitkäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi.

Toinen asia, joka pitää komission mukaan ottaa huomioon, on terveydenhuollon kantokyky: kuinka suuri osa tehohoitopaikoista on käytössä ja kuinka paljon terveydenhuollon työntekijöitä ja suojamateriaalia on käytettävissä. Lisäksi testaus- ja jäljityskapasiteetin täytyy olla riittävän suuri, jotta tartunnan saaneet ja altistuneet yksilöt voidaan löytää ja eristää muista.

Euroopan komission tiekartta suosittelee purkamaan rajoituksia pikkuhiljaa niin, että yhden rajoitustoimenpiteen purkamisen vaikutuksia voidaan tarkastella rauhassa, ennen kuin puretaan toinen.

Komission mukaan kaikista haavoittuvaisimpia ryhmiä täytyy suojella pidempään. Liikennevälineiden, kauppojen ja työpaikkojen siivoamista ja desinfiointia tulee tehostaa, jotta talouden kannalta tärkeimpien toimintojen asteittainen käynnistäminen on mahdollista. Poikkeusolot voidaan korvata hallitusten kohdennetuilla puuttumisilla, mutta toimien täytyy olla läpinäkyviä ja tasa-arvoisia.

Euroopan maiden rajoja voidaan avata ja matkustusrajoituksia höllentää koordinoidusti, kun epidemiologinen tilanne on tarpeeksi tasoittunut, komissio suosittaa. Unionin ulkoraja voidaan avata vasta myöhemmin, kun on otettu huomioon, kuinka virus on levinnyt Euroopan ulkopuolella.

Kun talouksia aletaan käynnistää, voidaan käyttää monenlaisia malleja: täytyy ottaa huomioon, millä aloilla etätyö on mahdollista ja esimerkiksi, kuinka järjestää työvuoroja. Koko väestön ei tulisi palata työpaikoilleen kertarysäyksellä, komissio muistuttaa.

Ihmisten kokoontumiset tulisi sallia seuraavassa järjestyksessä:

Koulut ja yliopistot Kaupat ja liikehuoneistot (voidaan avata porrastetusti) Ravintolat ja kahvilat Suuret yleisötapahtumat

Vaikka rajoituksia puretaan, virusta tulee yhä torjua muun muassa yleisökampanjoilla, joilla muistutetaan hygienian ja sosiaalisen etäisyyden tärkeydestä. Komission mukaan purkutoimien vaikutuksia tulee jatkuvasti arvioida ja täytyy olla valmis kiristämään rajoituksia tarvittaessa uudelleen.

– Henkien pelastaminen ja eurooppalaisten suojeleminen koronavirukselta on meidän ykkösprioriteetti. Samalla on aika katsoa eteenpäin ja keskittyä toimeentulomme suojelemiseen. Jäsenmaiden tilanteet vaihtelevat paljon, mutta kaikki eurooppalaiset oikeutetusti kysyvät itseltään, milloin ja missä järjestyksessä rajoituksia voidaan purkaa, sanoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.