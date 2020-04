Suomalaiset ovat ainutlaatuisen hyvin valmistautuneita loppuviikon loistosäähän – poliisi kuitenkin muistuttaa tärkeästä ohjeesta

Pitää enää muistaa pandemiavaara, ruohikkopalovaara ja UV-säteilyvaara.

Lähes kesäinen sää hellii suomalaisia tällä viikolla.

Ei kun nauttimaan!

Tai siis. Otetaanpa uudestaan, ihan rauhallisesti.

Suomalaisen paras ystävä on suomalainen viranomainen, mikä on vain korostunut tänä keväänä. Se on selvä, ettei tästä viikosta muodostu perinteistä terassikauden avausta.

Ei ole terasseja.

Pussikaljoitteluun valtiovalta ei ole suoranaisesti puuttunut. Julkisten kokoontumisten ylärajaksi on asetettu 10 henkeä, joskaan pussikaljoittelut eivät periaatteessa ole julkisia.

Lähipäivinä aurinko paistaa ja luonto herää eloon Ulkoilijoiden on hyvä muistaa turvavälien lisäksi myös aurinkorasvan käyttö.

Mitä sanoo poliisi nyt, kun kesä tupsahti kylään ja suomalaiset saattavat käyttäytyä kuin laitumelle päästetyt luomunaudat?

– Joo, aivan samat ajatukset kuin tähänkin asti eli pysytellään kotona, jos ei ole välttämätöntä liikkua ulkona, todetaan Helsingin poliisin johtokeskuksesta.

Sanomattakin lienee varmaa, että suuri osa ihmisistä aikoo ulkoilla.

Eikä siinä mitään: suomalaiset ovat tällä kertaa ainutlaatuisen hyvin valmistautuneita kesäsäiden alkamiseen. Viimeisen kuukauden aikana ei ole ollut mitään muuta tekemistä kuin ulkoilla.

Pois lukien ikäihmiset.

Neea Hiltunen (vas.) ja Sini Järvinen treenasivat Tuomiokirkon portailla Helsingissä maanantaina. Lähipäiville on luvassa lämmintä kevätsäätä.

Ulkoilusta yksin, pareittain, perhekunnittain ja turvaväleittäin on tullut villitys.

Mitä sanoo poliisi?

– Ulos toki saa mennä, mutta ihan samat turvavälit kuin tähänkin asti, eikä liikuta isoissa porukoissa.

– Vältetään turhaa oleilua muiden ihmisten kanssa!

Tämän viikon esikesä tai etukesä otetaan siis vastaan pienryhmissä, ei bailaamalla kuin viimeistä päivää – joka se silloin saattaa olla – tai halailemalla epäselvissä olosuhteissa ventovieraita.

Todettakoon tässä kohden, että toukokuussa on kulunut 10 vuotta termin seksihelle keksimisestä (IS 18.5.2010).

Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpimin päivä on tiistai, jolloin Etelä- ja Länsi-Suomessa on 15 astetta lämmintä, paikoin jopa 16.

Seuraavat päivät ovat asteen pari viileämpiä, sillä ilmavirtaus kääntyy pohjoisen ja lännen välille.

– Kuiva, kaunis ja keväinen korkeapainetilanne jatkuu nyt pitkään, lupaa Iiris Viljamaa, päivystävä meteorologi.

Niinpä Viljamaa varoittaa pandemiavaaran lisäksi ruohikkopalojen vaarasta ja uv-säteilyn vaarasta.

Pandemiaa pitää varoa koko maassa, ruohikkopaloja Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Ahvenmaalla.

Odotettavissa on, että grillaajilta vaaditaan jatkossa korostettua tarkkuutta myös keskisessä Suomessa. Varoitus päivitetään aina aamukuudelta.

Sosiaalisessa mediassa on viime aikoina näkynyt paljon kyselyitä, mikä grilli kannattaa hankkia. Kuten poliisi edellä totesi, toivottavaa on, että myös grilliostoksilla käytetään harkintaa – ja pidetään kiinni turvaväleistä.

Hyviä puoliakin on. Aidan takana kärkkyviä naapureita ei tarvitse kutsua mukaan grillaamaan. Kesämökillä saa olla rauhassa, jos on kehdannut sinne lähteä.

Satu Nyström tutustutti tulevaa avustajakoira Halia kaupunkiin Senaatintorilla.

Siinä missä grillejä on tehokkuudeltaan erilaisia, myös UV-säteilyn määrä vaihtelee.

– Puolen päivän aikaan kannattaa suojata kasvoja rasvalla. Nyt mennään tasalla 3, meteorologi Kalliomaa kertoo.

– Se tuskin ylittyy.

Kolme ei ole vielä hälyttävä määrä, vaikka suomalaiset ovatkin talven jäljiltä kalpeita.

UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun UV-indeksi on kolme tai korkeampi.

Tosin tänä vuonna suomalaiset ovat keskimäärin vähemmän kevätkalpeita kuin yleensä, kiitos pandemian liikkeelle paneman liikunta-aallon.

Koronakriisin kevään ulkoilusäät ovat olleet voittopuolisesti erinomaisia lukuun ottamatta äskeistä lyhyttä, lumiennätyksen tuonutta talven vierailua Etelä-Suomessa.

Kyhmyjoutsen hautoi pesällään Helsingin Eläintarhan lahdella.

Tällä viikolla kannattaa ulkoilla, katsella perhosia, kuunnella pörriäisiä, ihailla kukkia, ihmetellä lintuja.

Yleisen elämänkokemuksen perusteella frisbeegolfkiekot lentävät monilukuisina.

Erilaisten polkupyörien määrä teillä ja metsissä lisääntyy.

Ja jos aika tulee pitkäksi, voi taas...

Ulkoilla.

Pitkillä turvaväleillä.

Tuhannen taalan kysymys kuuluu tietysti, vieläkö on kesää jäljellä liikkumisrajoitusten purkamisen jälkeen?

Alkaako terassikausi vielä? Päästänkö pakkautumaan uimarannoille? Maauimaloihin? Edes vesiuimahalleihin?