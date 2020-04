Näin koronakriisi iskee eri ihmisryhmiin – professorit: maksuhäiriöt, yksinäisyys ja luokkaerot kasvavat

Pitkässä juoksussa kukaan ei selviydy koronakriisistä voittajana.

Koronakriisi koettelee tällä hetkellä koko Suomea. Joihinkin aloihin ja ihmisryhmiin se iskee silti toisia pahemmin.

Heikoin tilanne on esimerkiksi ravintola-, matkailu- ja palvelualalla. Etenkin osa-aikaiset sekä extra- ja kausityöntekijät ovat monet jääneet tyhjän päälle.

Terveydenhuoltoalalla puolestaan riittää töitä. Myös ruokakaupassa, ruokakuljetuspalveluilla ja pelifirmoilla käy kassa vilkkaana.

Pitkällä tähtäimellä kukaan ei kuitenkaan selviydy koronakriisistä voittajana, muistuttaa sosiaalipolitiikan tutkimusprofessori Heikki Hiilamo.

– Jos tulee taloustaantuma, niin tilanne on huono asia kaikille. Kysyntä voi nousta joillakin aloilla, mutta vaikutus on vain tilapäinen, hän sanoo.

– Myöhemmässä vaiheessa koronakriisi saattaa iskeä valmistavaan teollisuuteen, koska investointihyödykkeiden kysyntä vähenee. Syksyllä ja sen jälkeen tilanne voi alkaa vaikuttamaan jo vientiteollisuuteen.

Ikäluokista kovimman taloudellisen iskun ottavat työikäiset, joita laajat lomautukset nyt koskevat.

– Tiedämme 1990-luvun laman perusteella, että jos lomautukset pitkittyvät ja mahdollisesti muuttuvat irtisanomisiksi, tulee paljon vaikeuksia, Hiilamo kertoo.

Yksi näistä vaikeuksista on maksuhäiriöiden lisääntyminen. Tällä hetkellä lähes 400 000 suomalaista on menettänyt luottotietonsa, ja määrä tulee Hiilamon mukaan kasvamaan koronan siivittämänä.

Työttömyyskassoissa on jonoa, eikä monella ole säästöjä, mihin turvautua. Aika on surkea myös mahdollisten säästöjen, kuten osakkeiden, realisoinnille.

Osalla lomautus päättyy irtisanomiseen, mikä pitkittää taloudellista ahdinkoa entisestään.

Tilanteen kärjistyminen maksuhäiriömerkintään puolestaan käynnistää oravanpyörän, jonka seurauksena henkilökohtainen talous menee solmuun vuosiksi.

– Nyt on annettu jonkin verran maksuaikaa ja velkojat eivät ole ensimmäisenä perimässä saataviaan. Mutta loppuvuoteen mennessä maksuhäiriömerkintöjä tulee lisää.

Tarvitaan rohkeita tukiuudistuksia

Miten tilannetta voisi sitten helpottaa?

Ensinnäkin finanssipolitiikalla tulee huolehtia siitä, että kansalaisilla on varaa kuluttaa ja kotimainen kysyntä ei romahda, Hiilamo sanoo. Sen lisäksi Suomessa tulisi ryhtyä rohkeisiin pitkäaikaistyöttömyyttä ehkäiseviin toimiin.

– Voitaisiin ajatella uudestaan radikaalimpiakin ajatuksia, mitä meillä on ollut työllisyyden hoidosta.

Yksi tällainen malli voisi olla osallistamistulo. Se poikkeaa perustulosta siinä, että tulon vaatimuksena on tehdä jotakin yhteiskunnalle hyödyllistä, jotta on oikeutettu tukeen. Tuen piiriin voisivat kuulua etenkin pitkäaikaistyöttömät.

Ylivelkaantumista puolestaan tulisi ehkäistä velkojen anteeksiannoilla ja muilla mahdollisilla järjestelyillä.

– Ei ole ihmisten oma vika, että menettää työnsä toisten terveyden tukemiseksi. Tuntuisi kohtuuttomalta, että vastuu jäisi täysin heidän harteilleen, Hiilamo sanoo.

Mikäli koronakriisi pitkittyy, voi luokkajako Suomessa kuitenkin korostua.

Alkuvaiheessa talouslama tasoittaa tuloeroja, koska se kohdistuu kaikkiin: myös hyväosaisiin ja korkeatuloisiin.

Pitkässä juoksussa on kuitenkin vaarana, että työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys lisääntyvät pysyvästi.

– Silloin voi sanoa, että köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu. Mutta se on asia, mihin voimme vielä vaikuttaa, Hiilamo muistuttaa.

Sosiaaliset muutokset iskevät nuoriin

Koronakriisin lonkerot yltävät myös suomalaisten sosiaaliseen elämään ja hyvinvointiin. Perheväkivalta ja päihdeongelmat jäävät piiloon kotien sisälle, mistä kärsivät etenkin lapset ja nuoret.

Hiilamo huomauttaa, että kun koulut ovat kiinni, ovat sitä kautta ”tuntosarvet” lasten ja nuorten hyvinvointiin poissa.

– Saattaa ilmaantua ongelmia, jotka eivät tule viranomaisten tietoon. Emme tiedä vielä niitä kaikkia, vaikka joitakin hälyttäviä merkkejä on jo ehtinyt ilmaantua.

Riskiryhmään kuuluvien riski on lisääntynyt entisestään.

– Kuinka paljon, sitä ei vielä tiedetä tarkasti.

Myös korkeakouluopiskelijoiden keskinäinen eriarvoisuus lisääntyy, kun osa-aikatöillään opintoja rahoittavat opiskelijat jäävät tyhjän päälle ja vanhemmiltaan tukea saavat opiskelijat voivat jatkaa huoletta opintojaan.

Niin opiskelijoilla kuin lapsillakin tulevaisuus on muuttunut epävarmaksi. Vielä on liian varhaista sanoa, millaiseen Suomeen he työllistyvät ja kasvavat.

Yksinäisyys lisääntyy

Niin vanhuksia kuin työikäisiä ja nuoria yhdistää koronakriisin keskellä ongelma, jonka seuraukset voivat ulottua pitkälle. Yksinäisyys syvenee, kun koko maa eristäytyy. Sitä kautta myös mielenterveys kärsii.

– Yksinäisten tilanne voi koronakriisin aikana kärjistyä, kertoo sosiologian professori Harri Meles.

Nuorille oman kaveriporukan menettäminen voi olla raskasta. Vanhukset taas ovat määrättyinä koteihinsa.

Erityisen haavoittuvaisessa asemassa ovat kuitenkin ne ihmiset, jotka ovat kokeneet yksinäisyyden ongelmaksi jo ennen koronakriisiä: sinkut, eronneet, lesket tai muusta syystä yksinäiset ihmiset.

– Monelle ihmiselle työpaikan sosiaaliset suhteet ovat ainoita aikuisten keskeisiä suhteita. Nyt ne kutistuvat yhdeksi videokokoukseksi, Meles sanoo.

– Yksinäisyys on ongelma, joka tulla näkemään kaikkialla, kun koronakriisin jälkipyykkiä pestään.