Jo yli 30 yritystä myy koronan pikatestiä Suomessa – Fimea varoittaa kuluttajia: ”Emme missään nimessä suosittele”

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetun testin tekemisessä kotona on Fimean ylitarkastaja Nelli Karhun mukaan useita ongelmia. Suurin on kenties se, että testi voi antaa väärän tuloksen, jonka pohjalta sitten tehdään johtopäätöksiä. Kuvassa ammattilaisen ottama näyte odottaa laboratoriotutkimusta.

Markkinoiminen kuluttajille on laitonta, mutta säännöt ovat olleet monille myyjille epäselviä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa on tällä hetkellä yli 30 toimijaa, jotka myyvät pikatestiä koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin testaamiseen. Nämä ovat pääasiassa niin sanottuja serologisia pikatestejä, jotka mittaavat elimistön virusta vastaan tuottamia vasta-aineita.

– Suomessa on 30–40 toimijaa, jotka joko myyvät tai ovat suunnitelleet myyvänsä testejä ja ovat siksi olleet meihin yhteydessä. Ihan kaikki kyselijät eivät ole edenneet suunnitelmissaan, joten siksi emme tiedä tarkkaa lukemaa, Fimean ylitarkastaja Nelli Karhu kertoo.

Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että testit on suunniteltu ammattilaiskäyttöön, mutta silti kuka tahansa voi tilata testin nettikaupasta kotiinsa.

– Tällä hetkellä Fimean tiedossa ei ole, että Euroopan markkinoilla olisi sellaista testiä, joka olisi kotitestinä laillinen. Jos myynnissä on ammattilaiskäyttöön CE-merkitty testi, se ei tarkoita, että se olisi osoitettu turvalliseksi kotikäytössä, eikä sitä pidä markkinoida niin, Karhu sanoo.

– Kuluttajan on ymmärrettävä, että tällainen testi ei ole maallikon käytössä välttämättä turvallinen, emmekä missään nimessä suosittele, että maallikot ostaisivat näitä testejä kotikäyttöön.

Pika- ja muut testit koronavirusdiagnostiikkaan luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi, joita Suomessa säätelee laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista.

Suomessa ja EU-alueella saa tuoda markkinoille ja ottaa käyttöön vain vaatimukset täyttäviä lääkinnällisiä laitteita. Ennen tuotteen markkinoille saattamista valmistajan on osoitettava turvallisuus, käyttötarkoitukseen sopivuus ja suorituskyky. CE-merkintä on osoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset.

– CE-merkinnän laitteilla on vapaa liikkuvuus koko EU:n alueella. Kotitesteille ja tietyille laitetyypeille voi olla erikseen joitain kansallisia vaatimuksia ja kielivaatimuksia. Jos tietoomme tulee kotitesti, jossa CE-merkintää ei ole, reagoimme asiaan. Jos kuluttaja ostaa testin suoraan vaikkapa Kiinasta, meillä ei ole asiaan mitään sanomista, Karhu kertoo.

– Edelleenkään meillä tai muilla EU-viranomaisilla ei ole tiedossa, että markkinoille olisi tuotu vaatimusten mukaista, luotettavaksi ja kotikäytössä toimivaksi todettua testiä, hän painottaa.

Testiä myyvien tahojen täytyy ilmoittaa selvästi, että testi on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön. Lisäksi lainsäädännön mukaan testiä ei saa markkinoida kuluttajille. Monilla tuotetta myyvillä tahoilla on ollut tässä epäselvyyksiä.

– Meillä on ollut joitain tapauksia, joissa myyjä on verkossa suunnannut markkinointia kuluttajille ymmärtämättä ehkä itsekään, että kyseessä on ollut ammattilaiskäyttöön tarkoitettu testi. Meillä on vanhoja, lainsäädännön hyvin tuntevia toimijoita ja paljon uusia, ehkä aivan toiselta sektorilta tulevia toimijoita. He eivät ole ehkä ymmärtäneet lainsäädäntöä ja riskejä, joita näissä testeissä on kuluttajille, Karhu sanoo.

Karhun mukaan kuluttaja ei välttämättä ymmärrä, että termi ”ammattilaiskäyttöön” tarkoittaa tässä tapauksessa samaa kuin ”älä osta kotikäyttöön”.

– Jos menen ostamaan paistinpannun, ja sitä mainostetaan ammattilaiskeittiöiden tasoiseksi, niin sehän kuulostaa tosi hyvältä jutulta. Mutta kun puhutaan lääkinnällisestä laitteesta, joka on ammattilaiskäyttöön tarkoitettu, asia on aivan toisinpäin, eikä se välttämättä ole turvallinen.

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetun testin tekemisessä kotona on Karhun mukaan useita ongelmia. Suurin on kenties se, että testi voi antaa väärän tuloksen, jonka pohjalta sitten tehdään johtopäätöksiä.

– Testitulos voi olla myös oikea, mutta kun testi tehdään yksin ja ilman terveydenhuollon ammattilaista,voidaan silti tehdä vääriä johtopäätöksiä siitä, miten pitää toimia.

Koska testi mittaa vasta-aineita, sen ajoittaminen on tärkeää, sillä vasta-aineet eivät näy taudin alkuvaiheessa vaan vasta viikon tai kahden päästä sairastumisesta.

– Näytteenotto voi olla teknisesti väärin eli käsiin on voinut jäädä esimerkiksi voidetta tai desinfiointiainetta. Lisäksi osassa testeistä täytyy tehdä laimennusvaihe, Karhu sanoo.

– Jos testi jostain syystä menee laboratoriossa väärin, on aina mahdollisuus tehdä uusi. Kuluttajalla ei ole sellaista mahdollisuutta. Ammattilainen osaa myös epäillä, milloin testitulos ei ole ehkä luotettava.