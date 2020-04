Kommentti: Ennusteet ohjaavat päätöksentekoa epidemian keskellä – mutta voiko niihin uskoa?

Koronakevään matemaattisista mallintajista tuli aikamme suuria taustavaikuttajia, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Maan hallitus kokoontuu keskiviikkona pohtimaan, pitääkö koronavirusepidemian vuoksi säädettyjä rajoitustoimia jatkaa.

Nämä ovat aikamme tärkeimpiä päätöksiä, joita poliitikot ja terveysviranomaiset tekevät käyttäen apuna matemaattisiin malleihin perustuvia ennusteita. Päätökset vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään, terveyteen ja kuoleman riskiin. Avataanko rajoituksia? Missä ja millä aikataululla? Mitä siitä seuraa?

Koronavirusepidemian mallintajat ovat nousseet yhteiskuntien merkittäviksi taustavaikuttajiksi, ikään kuin nuottien kirjoittajiksi kapellimestareille, jotka johtavat orkesteria. Heidän partituuriensa perusteella hallitukset ja terveysvirastot näinä viikkoina toimivat eri puolilla maailmaa.

Maallikkona voi vain pohtia, kuinka hyvin näihin usein ristiriitaisia ennusteita antaviin matemaattisiin ennusteisiin voi luottaa. Eri mallien mukaan Suomi on välillä menossa Italian tielle, välillä taas jo kääntämässä epidemiaa laskuun. Välillä pärjäämme paremmin kuin Ruotsi, välillä ruotsalaiset näyttävät kriisin hannuhanhilta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijat kertoivat webinaarissa eli verkkoseminaarissa maanantaina, että malleihin voi luottaa koko ajan paremmin.

Nyt ollaan jo tilanteessa, jossa tutkijat voivat sijoittaa suomalaisia tietoja oppivaan malliin, joka ennustaa epidemian kehitystä juuri täällä meillä. Enää ei siis olla pandemian alkulähteiltä Kiinasta saatujen tutkimusraporttien varassa. Se on hyvä asia, sillä mallien keskeisiä muuttujia, esimerkiksi tärkeää perustartuttavuuslukua R0, ei voida siirtää suoraan väestöstä toiseen. Hyvää dataa tulee jatkuvasti myös Euroopasta, muun muassa Ruotsista, ja sillä voidaan täydentää mallin pohjatietoja.

Intian hallitus avasi tiukkoja liikkumisrajoituksia. Autojono ohitti poliisin valvontapisteen Delhissä maanantaina.

Viime kuun lopussa julkistetussa ennusteessa Suomen epidemiasta THL laski covid-19-taudin perustartuttavuusluvuksi R0 = 1,6. Se tarkoittaa, että yksi tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin puolitoista henkilöä. Tällä luvulla koronaepidemia kestää ennusteen mukaan Suomessa 162 vuorokautta. Sinä aikana noin 40 prosenttia väestöstä saa tartunnan.

Webinaarissa THL:n ylilääkäri Tuija Leino, erikoistutkija Simopekka Vänskä ja Turun yliopiston professori Kari Auranen päivittivät tietoja. Heidän mukaansa R0 on jo viime ennusteen jälkeen pudonnut jo lähelle ykköstä. Uutta on se, että covid-19:n efektiivinen tartuttavuusluku olisi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella pudonnut jo ykkösen alapuolelle 0,8–0,9:ään, joten epidemia olisi Hus-alueella jo hiipumassa. Efektiivinen tartuttavuusluku kuvaa taudin leviämistä tosielämän populaatiossa, joka on rajallinen ja jossa väestöllä voi jo olla immuniteettia tautia vastaan.

Tehohoitojaksojen keskimääräinen pituus on sen sijaan uusien tietojen mukaan kasvanut viime kuun ennusteesta neljällä vuorokaudella, kahdeksasta 12:een vuorokauteen. Hoitojaksojen pituuden kasvu vaikuttaa terveydenhoitojärjestelmän kantokykyyn.

Ennallaan puolestaan on pysynyt arvio tapauskuolleisuudesta: tartunnan saaneista menehtyy 0,1–0,2 prosenttia, ja viive tartunnasta kuolemaan on 18 vuorokautta. Monet kriitikot pitävät THL:n laskemaa tapauskuolleisuusarviota liian optimistisena.

Mallinnuksissa käytettävät luvut tarkentuvat koko ajan epidemian edetessä. Luotettavimpia niistä ovat tiedot sairaalahoitoon ja tehohoitoon joutuneiden potilaiden määrästä ja tehohoidon päättymisestä. Niiden perusteella voidaan arvioida tartuttavuuslukuja, sairastumisen riskiä ikäryhmittäin ja hoitojaksojen pituuden kehitystä. Näin päästään oikeasti kiinni tietoon siitä, miten epidemian rajaamistoimet vaikuttavat ja mikä on niiden tarve.

Vaikeata ja monimutkaista tämä työ on. Varmaa on vain se, että ennusteet ovat pysyvät aina jossakin määrin epävarmoina.

Yhdysvalloissa koronarajoitukset ovat johtaneet mielenosoituksiin muun muassa Indianapolisissa.

Monet mallinnuksissa käytettävät muuttujat on pakko arvioida, sillä niistä ei ole suoraa tietoa. Webinaarissa mainittiin esimerkkinä tartuntavauhtia kuvaava niin sanottu beta-arvo, joka voidaan laskea jakamalla R0-luku tartuttavuuden ajallisella kestolla D. Viimeksi mainittu D kuvaa siitä, kuinka kauan tartunnan saanut voi tartuttaa muita. Tästähän ei ole absoluuttisen varmaa tietoa, ja R0 on sekin aina arvio.

Epävarmoja ovat myös niin sanotut kontaktimatriisit, joilla kuvataan ihmisten välistä kanssakäymistä ikäryhmittäin. Matriisin avulla mallinnetaan henkilökohtaisten kontaktien määrää. Suomalainen kontaktimatriisi on tehty 15 vuotta sitten, eikä se ota huomioon poikkeusajan rajoitustoimia. Siksi THL on aloittamassa uutta tutkimusta kontakteista epidemian aikana. Sen avulla tehdään päivitetty, korona-ajan kontaktimatriisi.

Arvauksista tulee siis koko ajan yhä valistuneempia.

John Graunt kiinnostui kuolinsyytilastoista ja nousi Royal Societyn jäseneksi 1660-luvulla.

Epävarmuuden problematiikalla tilastotieteessä on yllättävän pitkä historia.

Liikemies John Graunt (1620–1674) ryhtyi tutkimaan Lontoon hautausraportteja 1600-luvun puolivälissä ja laski niiden perusteella ennusteita väestön syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja tiettyjen tautien, muun muassa ruton ja pilkkukuumeen, levinneisyydestä. Grauntista tuli tiedeseura Royal Societyn jäsen ja yksi demografian ja epidemiologian isistä, vaikka hän oli taustaltaan maallikko, tilastoista kiinnostunut kangas- ja nappikauppias.

Graunt hoksasi, ettei hautaustilastoista kannata seurata pelkästään kuolemien määrän nousua tai laskua viikoittain, vaan jotakin paljon suurempaa ja merkityksellisempää. Niistä voi tutkia väestönkasvua, kuolleisuutta sukupuolittain ja ikäryhmittäin ja valtion mahdollisuuksia ylläpitää tehokkaita asevoimia. Niistä selvisivät myös alueelliset erot väestön hyvinvoinnissa.

Toisin sanoen: hautausraporteilla oli suora yhteys politiikkaan ja kaupankäyntiin. Niistä koottujen väestötilastojen avulla hallitsija pystyi hallitsemaan paremmin, ja liikemies pystyi suunnittelemaan kauppatoimiaan paremmin. Syntyi tehokas työväline yhteiskunnan pyörittämiseen.

Graunt havaitsi nopeasti myös ongelman, joka on pysynyt samana tähän päivään saakka: kuolinsyytietojen kerääjät olivat kiusallisen epätarkkoja kirjatessaan raporttejaan. Se aiheutti hänelle, tarkkojen tilastojen ystävälle, paljon päänvaivaa. Mikään ei ole maailmassa muuttunut. Suomessa kiistellään nyt siitä, miksei hoivakodeissa kuolleita ole kirjattu tilastoihin covid-19-tautiin menehtyneistä.

Epävarmuuden hallintaa, sitä tilastotiede ja epidemioiden ennustaminen ovat. Tai siihen ne kai ainakin pyrkivät, vaihtelevalla menestyksellä.

P.S. Grauntille ei käynyt elämässä hyvin. Hän menetti kangasbisneksensä Lontoon suuressa tulipalossa 1666 ja kuoli köyhänä ja sairaana miehenä 53 vuoden iässä.