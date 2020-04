Poliisin mukaan mökeistä on anastettu muun muassa työkaluja ja -koneita, mopoja sekä mönkijöitä.

Tämän vuoden tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana kirjattiin kaikkiaan 268 mökkimurtoa.

Mökkimurtojen määrä on kasvanut alkuvuonna edellisvuoteen verrattuna, kertoo poliisihallitus.

Poliisin tilastoista selviää, että tämän vuoden tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana kirjattiin kaikkiaan 268 mökkimurtoa, kun niitä viime vuonna oli samalla aikavälillä yhteensä 143.

Mökkimurrot ovat lisääntyneet mökkirikkailla paikkakunnilla Sisä-Suomessa, Lounais-Suomessa, Hämeessä, Itä-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa.

– Kasvua oli tavanomaista enemmän heti tammi-helmikuussa, jolloin omistajat joko itse ovat käyneet mökeillään ja todenneet teot tai sitten mökkien valvonnasta oli sovittu muiden kanssa. Maaliskuussa luvut kasvoivat edelleen, mutta näin on tapahtunut muinakin vuosina johtuen tavanomaisesti mökkien käyttöönotoista, poliisitarkastaja Jyrki Aho poliisihallituksesta avaa tiedotteessa.

Mökkimurtojen määrä on kuitenkin pysynyt edellisvuoteen nähden ennallaan Lapissa, Länsi-Uudellamaalla ja Helsingissä. Oulussa ja Pohjanmaalla mökkimurtojen määrä on jopa vähentynyt vuoteen 2019 verrattuna.

Murtoja tapahtuu tyypillisimmin silloin, kun mökkikausi ei ole käynnissä, eikä mökeillä näin ole aktiivista valvontaa.

Ahon mukaan mökeistä anastetaan sitä, mitä niissä sattuu olemaan tarjolla. Mökeistä on anastettu esimerkiksi työkaluja ja -koneita, mopoja ja mönkijöitä sekä perävaunuja.

Hallitus on vakavasti kehottanut suomalaisia olemaan matkustamatta tämänhetkisessä koronatilanteessa mökeilleen.

Poliisi kehottaa ihmisiä naapuriapuun poikkeusoloissa.

– Sovitaan naapureiden kanssa, että kaikki katsovat epäilyttävien kulkijoiden perään ja ottavat tarpeen vaatiessa yhteyttä poliisiin. Mikäli oma mökki sijaitsee omasta asuinpaikkakunnasta kaukana ja kun matkustamista mökille ei suositella tässä tilanteessa, voisi olla hyvä pyytää lähellä asuvaa tuttavaa käymään tarkistamassa välillä tilanne, Aho sanoo.

Omaisuusvahinkoja voi estää ainakin sillä, että mökille ei jätetä arvokasta omaisuutta.

– Jos arvotavaraa on pakko jättää, niiden tunnisteet kannattaa ottaa talteen ja kuvata tavarat, Aho ohjeistaa.

Ahon mukaan koronatilanteen aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi ulkomainen liikkuva rikollisuus on vähentynyt, ja monen mökkimurron takana on lähiseudulla asuva, usein päihdeongelmainen tekijä, jolla on kokemusta omaisuusrikoksista.

Mikäli omaan mökkiin murtaudutaan, kehottaa Aho käymään läpi verkon kauppapaikkoja.

– Jos vaikka lähialueella olisi tarjolla itselle tutun näköistä omaisuutta.

Näin poliisi ohjeistaa toimimaan mökkimurtojen estämiseksi:

■ Sopikaa, että alueen asukkaat valvovat alueen turvallisuutta eli tarkkailevat epäilyttävien henkilöiden kulkua ja toimintaa sekä ilmoittavat niistä tarvittaessa poliisille. Kun rikollinen huomaa, että hänet on havaittu, hän ei yleensä jää alueelle vaan vaihtaa maisemaa.

■ Älä jätä arvo-omaisuutta saataville. Vie kaikki arvokas ja kiinnostava mökistä pois. Älä jätä aseita, alkoholia, elektroniikkaa, työkoneita eli ei mitään, jota on helppo myydä edelleen pimeillä markkinoilla tai verkossa.

■ Jos arvokkaampaa omaisuutta on pakko jättää mökille, kuvaa omaisuus ja ota mahdolliset tunnisteet ylös. Voit myös merkitä omaisuutesi. Hankittavissa on merkitsemiseen sopivia välineitä, joiden avulla yksilöllisen tunnistusmerkinnän voi hoitaa pienellä vaivalla.

■ Murto- ja kameravalvontalaitteet sekä niistä kertovat tarrat ja kilvet toimivat selkeänä pelotteena.