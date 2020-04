Keskusrikospoliisia kiinnostaa myös, mikä maskien laatu lopulta oli.

Rahanpesun selvittelykeskus jäädytti toissa viikolla yli kahden miljoonan euron edestä rahaa suomalaisilta pankkitileiltä liittyen Huoltovarmuuskeskuksen tekemiin epäonnistuneisiin maskikauppoihin. Keskusrikospoliisi päättää näiden varojen takavarikoinnista tämän viikon perjantaihin mennessä.

– Jäädytykset menevät perjantaina umpeen eli siihen mennessä meidän täytyy tehdä päätös takavarikoinnista. Aikaraja tulee vastaan ja nyt täytyy turvata omaisuus, rikostarkastaja Tomi Taskila keskusrikospoliisista kommentoi.

Keskusrikospoliisi aloitti viime perjantaina tutkinnan epäillystä törkeästä petoksesta. Toisen tutkintapyynnön teki Huoltovarmuuskeskus ja toinen tuli yksityiseltä taholta. Krp ei kerro epäiltyjen henkilöllisyyttä.

– Meillä on myös toinen tutkintapyyntö asiaan liittyen. Katsotaan, mitkä rikosnimikkeet tähän kokonaisuuteen asettuvat. En pysty niitä vielä kommentoimaan enkä myöskään kertomaan epäiltyjen määrää. Tutkinta on vasta avattu. Keskiössä ovat rahansiirrot ja niihin liittyvät tapahtumat. Meillä on käsitys rahaliikenteestä, mutta tarkemmin en sitä vielä avaa, Taskila sanoi.

Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkäinen kertoi tänään maanantaina Ylen haastattelussa, että kaikki liikemies Onni Sarmanteelta tilatut hengityssuojaimet ovat käyttökelvottomia. Maskit ovat aiheuttaneet esimerkiksi allergisia reaktioita. Huoltovarmuuskeskus tilasi Sarmanteelta maskeja noin viiden miljoonan euron edestä.

Myöhemmin maanantaina Huoltovarmuuskeskus oikoi lausuntoa ja antoi aamupäivällä kirjallisen kommentin, jossa se totesi, että suurin osa suojaimista sopii hoivayksiköille ja kotisairaanhoitoon.

Miten se vaikuttaa tutkintaan, että osa tuotteista on mahdollisesti käyttökelvottomia?

– Meidän osalta se merkitsee sitä, että täytyy saada selvitys tai tieto siitä, mikä tuotteen laatu sitten lopulta oli. Se tuo yhden näkökulman lisää tutkintaan meidän osaltamme, Taskila sanoi.

Onni Sarmaste kertoi IS:lle itse viime viikolla, että hänen varojaan on jäädytetty yli kahden miljoonan edestä. Hän kertoi jutussa myös ostaneensa Bentleyn ja Porschen.

Virolaispankissa jäädytettynä olevat kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhän varat eivät liity keskusrikospoliisin aloittamaan esitutkintaan.