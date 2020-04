Uudenmaan esimerkki osoitti, että rajoitustoimia voidaan myös purkaa ennakkoon.

Hallitus kokoontuu keskiviikkona tarkastelemaan koronavirusepidemian vuoksi säädettyjen rajoitustoimenpiteiden jatkoa.

Taustalla on ajatus siitä, että Suomessa voitaisiin siirtyä massarajoituksista kohti yksilöihin kohdistuvia rajoituskeinoja. Tämä perustuisi laajaan testaamiseen ja tartuntaketjujen selvittämiseen.

– Keskiviikkona tarkoituksena on käsitellä ensimmäisiä näkymiä siitä, millä tavalla rajoitustoimenpiteistä voitaisiin aikanaan luopua ja mikä olisi oikea aika tehdä näin, pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi viime viikolla STT:lle.

Tähän juttuun on koottu Suomessa säädetyt rajoitustoimet, eli millaisia asioita hallituksen pohdittavana on. Nykyiset rajoitukset ovat pääosin voimassa 13. toukokuuta asti. Selkeimmän poikkeuksen muodostavat ravintolat, joiden on näillä näkymin pidettävä ovensa kiinni toukokuun loppuun asti.

Opetus tapahtuu pitkälti etänä

Koulut ovat pääosin sulkeneet ovensa ja toimivat etäopiskeluna. Päiväkotien, esiopetuksen ja 1.–3. luokkien toiminta järjestetään tarvittaessa. Hallituksen suosituksena on kuitenkin hoitaa lapsia kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Oppilaitokset järjestävät juhlan kevään ylioppilaille ja ammattiin valmistuville turvallisena ajankohtana myöhemmin syksyllä. Juhlan ensisijainen ajankohta on 28. tai 29. elokuuta.

Yliopistot eivät järjestä tänä keväänä valintakokeita tavanomaisesti. Hakijat saavat järjestelyistä tietoa huhtikuun loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulut järjestävät kevään toisen yhteishaun valintakokeen etänä.

Palveluita ja kokoontumisia rajoitettu

Hallitus on määrännyt kiinni julkiset museot, teatterit ja kirjastot sekä harrastus-, nuoriso-, kerho- ja urheilutilat. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen on suositeltu toimivan samoin.

Ravintolat, kahvilat ja baarit on suljettu. Ruokien ulosmyynti sekä laitos- ja henkilöstöravintoloiden toiminta on kuitenkin edelleen sallittu.

Hallitus on suositellut välttämään sosiaalista kanssakäymistä ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Jo tätä ennen suuret yleisötapahtumat oli kielletty.

Yli 70-vuotiaat on velvoitettu pysymään erillään muista ihmisistä mahdollisuuksien mukaan.

Ulkomaanliikenne vähissä

Matkustajaliikenne ulkomaille on keskeytetty, ja työmatkaliikenne ulkomailta Suomeen jatkuu rajoitetusti. Sisärajan ylittäminen on sallittua vain Norjasta ja Ruotsista tietyillä rajanylityspaikoilla. Työntekijällä pitää aina olla mukana työnantajan todistus työn välttämättömyydestä.

Hallitus on jo purkanut erään merkittävän rajoituksen. Liikkumista Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä rajoitettiin noin kahden ja puolen viikon ajan.

Rajoituksen oli alun perin tarkoitus olla voimassa hieman yli kolme viikkoa. Tapaus osoitti, että rajoitustoimia voidaan paitsi jatkaa tai jättää jatkamatta myös purkaa ennakkoon. Syynä tälle on se, että laki edellyttää toimien välttämättömyyttä.

Hallitus kuitenkin yhä suosittaa välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista kotimaassa.

– Suomeksi sanottuna nyt ei ole aika lähteä mökille, pääministeri Marin painotti, kun Uudenmaan rajoituksen purkamisesta ilmoitettiin.