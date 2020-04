Naisenhakkaajan härski vaatimus: halusi uhriltaan puolet valtion piikkiin menneistä 7 000 euron korvauksista – nöyryytti naista liki kaksi viikkoa

Nainen oli lähes kaksi viikkoa ex-miesystävänsä kontrollissa ennen kuin pääsi livahtamaan turvaan siskonsa luo.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut muun muassa törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään vapaudenriistoon syyllistyneen miehen kahden vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistukseen. Rikosten uhri oli vastaajan entinen naisystävä, joka oli tekohetkellä 20-vuotias.

Rikoksensa 31-vuotias vastaaja teki kesä–heinäkuussa Punkalaitumella ja Tampereella. Vain pari viikkoa aiemmin Varsinais-Suomen käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan samaiseen uhriin kohdistuneista, kesällä 2018 tapahtuneista pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta ja vapaudenriistosta.

Mies sai kyseisistä rikoksista 9,5 kuukautta ehdotonta vankeutta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi vastaajan maksamaan naiselle kipu- ja kärsimyskorvauksia yhteensä 7 000 euroa. Loimaalla tehtyjen rikosten aikaan pariskunta oli vielä seurustelusuhteessa.

Pian tuomion julistamisen jälkeen vastaaja ehdotti naiselle vierailua hänen ”porukoillaan”. Nainen suostui, ja kaksikko lähti vastaajan äidin omistamalla autolla Tampereelta kohti Punkalaidunta. Nainen siirtyi auton kuljettajaksi, koska vastaaja kertoi nauttineensa rauhoittavia.

Päättyneen parisuhteen asiat nousivat esille Vesilahden kohdalla. Tästä käynnistyi naisen lähes kahden viikon piina.

Lääkityksestään huolimatta vastaaja kiivastui keskustelusta ja alkoi pahoinpidellä naista kesken ajon. Hän muun muassa löi naista nyrkillä, laittoi kääntöveitsen naisen kaulalle ja repi hiuksista naisen päätä taaksepäin.

Pian vastaaja päätti ryhtyä kuskiksi ja kielsi naista käyttämästä turvavyötä. Huolimattoman ajon seurauksena auto päätyi soratiellä ojaan eikä enää käynnistynyt.

Vastaaja löi naista, joka kaatui ojaan. Väkivalta jatkui, kunnes molemmat nukahtivat ojaan muutamaksi tunniksi.

Herättyään kaksikko lähti kävelemään, kunnes löysi aution mökin. Siellä vastaaja ryhtyi taas pahoinpitelemään naista. Vastaaja löi naista useita kertoja, istui tämän päällä ja kuristi niin, ettei nainen saanut kunnolla henkeä.

Tämän jälkeen puheeksi tulivat edellisessä oikeudenkäynnissä vastaajan maksettavaksi määrätyt korvaukset. Koska vastaaja ei kyennyt niitä maksamaan, odotettavissa oli, että nainen saisi rahat valtiokonttorista.

Vastaaja vaati korvausten pistämistä puoliksi. Vastaaja olisi saanut näin itselleen 3 500 euroa rahoista, jotka hänen olisi itsensä pitänyt maksaa.

Nainen suostui ehdotukseen, mutta korosti oikeudessa, että oli tehnyt niin vain vastaajaa miellyttääkseen. Naisen mukaan vastaaja oli uhannut tappaa hänet.

Välillä kaksikko kävi autolla hakemassa vastaajan lääkkeitä. Pelastuslaitos oli tässä välissä ehtinyt laittaa auton ympärille nauhat.

Pahoinpitely jatkui pian mökillä, jossa vastaaja halusi naisen mukaan ”selvittää asioita”. Tässä yhteydessä vastaaja laittoi linkkuveitsen naisen sieraimeen. Lisäksi vastaaja löi naista polttopuulla takaraivoon, ohimoon ja jalkoväliin. Pahoinpitely kesti tuntikausia.

Seuraavana päivänä kaksikko lähti taksilla takaisin Tampereelle naisen asunnolle. Matkan varrella vastaaja pyysi naiselta tämän pankkikorttia käydäkseen kaupassa. Ruhjotut kasvonsa hupulla peittänyt nainen jäi autoon, muttei uskaltanut pyytää apua taksikuskilta.

Vastaaja pakeni naisen kanssa maksamatta taksista liikennevaloissa Tampereella. Nainen kertoi oikeudessa toimineensa vastaajan käskystä.

Tampereella meni lopulta 11 vuorokautta ennen kuin nainen uskalsi livahtaa asunnosta siskonsa luo. Tänä aikana vastaaja oli käynyt pari kertaa kaupassa naisen nukkuessa. Yhden kerran nainen kävi kaupassa yhdessä vastaajan kanssa.

Nainen oli täysin vastaajan määräysvallan alla. Vastaaja rajoitti naisen puhelinyhteyksiä. Nainen suostui myös seksiin vastaajan kanssa tämän mieliksi.

Oikeus katsoi pahoinpitelyn törkeäksi tekojen ajallisen keston, toistuvuuden ja eri välineiden käyttämisen vuoksi.

Myös vapaudenriisto tulkittiin törkeäksi, vaikka naisella oli mahdollisuus pyytää apua tai paeta.

– [Tekijä] on – – – saanut (naisessa) aikaan pelkotilan, mikä on vaikuttanut hänen käyttäytymiseensä ja kykyynsä toimia niin, että hän ei ole uskaltanut poistua asunnolta ennen kuin 9.7.2019. Uhkaamisen merkitystä (naisen) kannalta on tehostanut edeltävä automatkalla ja autiomökillä tapahtunut väkivalta, käräjäoikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Nainen kuvasi oikeudessa sanatarkasti vastaajan uhkauksia: ”teen hakkelusta jos tulee jälkipuheita”, ”ei elinkautinen mua haittaa”, ”tiedän missä sun porukat ja sä ja sun kaverit asuu”.

Oikeus kuuli myös vastaajan äitiä. Häneltä kysyttiin, oliko vastaaja myöntänyt edellisessä oikeudenkäynnissä joitain turhia syyllisyyksiä, jotta valtiokonttorilta saataisiin korvauksia. Äiti vastasi ”joo”.

Tällä kertaa oikeus määräsi vastaajan maksamaan naiselle kipu-, haitta- ja kärsimyskorvauksia yhteensä 5 400 euroa.

Ex-naisystäväänsä kohdistuneiden törkeiden rikosten lisäksi Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta ja näpistykseen.

Ilta-Sanomat ei julkaise tuomitun nimeä uhrin suojelemiseksi.