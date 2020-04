Ihmisten terveyden lukutaidon taso on aliarvioitu ongelma.

Koronaviruspandemia on nostanut vapaamatkustajat uuteen valoon.

Vapaamatkustajat ovat niitä, jotka eivät piittaa yleisistä suosituksista. Eräänlainen esimerkki tästä saatiin viikonloppuna Vantaan Tammistossa, missä kolmekymppinen Iida todisti, kuinka ihmiset suuntasivat sankoin joukoin ostoksille muun muassa elektroniikkamyymälöihin. Turvaväleistä ei piitattu, eikä maskeja tai suojahanskoja pahemmin näkynyt.

Vapaamatkustajailmiötä on pohdittu tähän asti rokotevastaisuuden yhteydessä.

– Koronaviruspandemiaan liittyen on havaittavissa samaa ilmiötä, yliopistolehtori Leena Paakkari Jyväskylän yliopistosta sanoo tiedotteessa.

Vapaamatkustajat eivät piittaa annetuista ohjeistuksista koronavirusepidemian ehkäisemiseksi.

He arvioivat henkilökohtaisen riskin pieneksi. He eivät välitä yleisistä suosituksista ja voivat kokoontua isoissa ryhmissä. He ajattelevat, että ”jos he saavat tartunnan, he saavat tartunnan”.

Kyse on Paakkarin mielestä paitsi tahtotilasta, myös osaamisen riittävyydestä reagoida annettuihin velvoitteisiin.

– Nopeasti levinnyt koronaviruspandemia osoitti, että ihmisten terveyden lukutaidon taso on aliarvioitu ongelma, kun odotetaan nopeita muutoksia arjen toimintatapoihin, Paakkari arvioi.

Paakkarin mielestä sen lisäksi, että pitää tietää, miten kädet pestään oikein, pitää pystyä arvioimaan oman toiminnan vaikutuksia muihin ihmisiin.

– Monissa länsimaissa väestön tarve kehittää väestön terveyden lukutaitoa on liitetty lähinnä erilaisten tarttumattomien tautien ehkäisyyn, mutta koronaviruspandemia nosti sen osaksi globaalia keskustelua tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi.

Paakkari kirjoittaa saksalaisen yliopistotutkija Orkan Okanin kanssa vapaamatkustajista arvostetussa The Lancet Public Health -lehdessä.