Tässä ovat sunnuntain käänteet koronatilanteessa

Kaikkein pahin koronatilanne on Yhdysvalloissa. Oikeanpuolinen kuva on otettu Yhdysvaltojen New Yorkissa, jossa sairaanhoitohenkilökunta paiskii armottomasti hommia. Suomen Yrittäjät esitti puolestaan ravintoloiden asteittaista avaamista, jos tilanne sen sallii.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa ainakin 94 ihmistä. Todellisuudessa luku on mahdollisesti huomattavasti suurempi. Maailmalla kuolleita on yli 160 000