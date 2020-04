Painajaismainen kauppareissu: Iida, 30, todisti, kuinka ihmiset tulivat lähes iholle – ”Tuntuu, että korona on jo ikään kuin unohdettu”

Kaupat täyttyivät ihmisistä. Iida ahdistui.

30-vuotiaan Iidan kauppareissu muuttui painajaismaiseksi Vantaan Tammistossa lauantaina.

Hän on viime viikkoina remontoinut uutta kotiaan, ja tottunut aikaisemmilla kauppareissuilla siihen, että kaupat ovat tyhjinä koronan ajamista asiakkaista.

Nyt tilanne oli toinen. Näky Powerin liikkeessä yllätti.

– Olen viimeisen kuukauden aikana käynyt paljon kodinliikkeissä, kun olen juuri muuttanut. Olen tehnyt remonttia, minkä takia olen hakenut tarvikkeita. Ajattelin, ettei siellä ole ketään, kun ei siellä ole aikaisemminkaan ollut ketään, mutta nyt siellä olikin kaikki, Iida sanoo.

– Siellä ei todellakaan voinut olla niin kaukana ihmisistä kuin pitäisi. Kun katselin leivänpaahdinta, niin ihmiset tulivat ihan kylkeen räpläämään kaikkia tuotteita. Heillä ei ollut hanskoja eikä maskeja, sanoo Iida, jolla itsellään oli hanskat ja kaulaliina suunsa suojana.

Myös kassoille oli kymmenien ihmisten jono. Tilanne kävi niin tukalaksi, että Iidan oli pakko lähteä kaupasta. Leivänpaahdin ja muut mahdolliset tarvikkeet jäivät kauppaan.

– Osa piti huolta turvaväleistä, osa ei, Iida sanoo.

IS ei tavoittanut Powerin toimitusjohtajaa Juha-Mikko Saviluotoa kommentoimaan asiaa sunnuntaina illalla.

Iida meni Powerin jälkeen Giganttiin, jossa oli myös ”tosi paljon porukkaa”.

– Kassoilla ei ollut turvapleksejä. Kassatyöntekijäparat olivat kasvokkain ihmisten kanssa. Myös lattiassa oli tarrat, että ”jonota tässä”, mutta eivät asiakkaat jonottaneet siinä, missä olisi pitänyt, Iida sanoo.

Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä sanoo, että jokaiseen liikkeeseen turvapleksit on tilattu, mutta kaikkiin ne eivät ole vielä saapuneet.

– Toimitusaikojan kanssa on hieman haasteita, koska kysyntä on korkeaa, mutta kyllä me ollaan ne joka myymälään tilattu, Särkelä sanoo.

Hänen mukaansa asiakasmäärät myymälöissä ovat laskeneet vähän korona-aikana. Särkelän mukaan viime päivien asiakasmäärissä ei näy merkkejä asiakasryntäyksistä. Asiakkaita on kehotettu toimimaan liikkeissä vastuullisesti.

– Ihmisiä pyritään muistuttamaan kaikin mahdollisin keinoin siitä, että pidettäisiin riittävät turvavälit asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Olemme huolehtineet esimerkiksi siitä, että käsidesiä on riittävästi tarjolla, Särkelä sanoo.

Iida meni vielä Bauhausiin, ja sielläkin oli tungosta.

– Ei sielläkään pystynyt turvavälejä pitämään, Iida sanoo.

– Ruuvihylly oli mahdoton. Siellä oli joka kohdassa puolen metrin välein ihmisiä. Sieltä ei päässyt pois, eikä ohitse, Iida kertoo.

IS ei tavoittanut Bauhausin toimitusjohtajaa Rami Antilaa kommentoimaan asiaa sunnuntaina illalla.

Kauppareissu päättyi Ikeaan, jossa oli muita kauppoja huomattavasti väljempää.

– Siellä oli fiilis, että täällä on ihan turvallista, enkä saa koronaa, Iida sanoo.

Iida kummeksuu ennen kaikkea sitä, miten ihmisten asenteet ovat muuttuneet viimeisten viikkojen aikana.

– Tuntuu, että korona on jo ikään kuin unohdettu. Aikaisemmin ihmiset ovat pälyilleet varovasti ympärilleen ja yrittäneet pitää turvavälejä, mutta lauantaina ei ollut semmoinen fiilis, Iida sanoo.