Lämmin sää toi suomalaiset ulos ja kaupoille – koronarajoituksista halutaan pitää kiltisti kiinni

Suomalaisten käytöstä leimasi kiltteys ja huomaavaisuus vilkkaana ostospäivänä Vantaalla.

Lämmin sää helli eteläistä Suomea sunnuntaina. Monet suomalaiset ottivat irti hyvän sää mahdollisuudet ja suuntasivat ulkoilemaan tai ostoksille koronaviruksen rajoitusten aikaan.

Esimerkiksi Vantaan Tammistossa melko paljon väkeä liikkeellä.

Ilta-Sanomat selvitti, ovatko koronarajoitukset jo alkaneet tympiä väkeä.

– Rajoitukset eivät tympäise olleenkaan, vaan ne täytyy kestää, Erkki kertoi parkkipaikalle tullessaan Vantaalla.

Hänen vierellään Seija analysoi Suomen tilannetta.

– Minua rajoitukset eivät haittaa. Liikuimme esimerkiksi kaupassa äsken siten, että säilytimme turvavälit koko ajan, hän kertoo.

Erkin ja Seijan mukaan tarttui liikkeestä upea uusi kynnys.

Seija ja Erkki pohtivat, miten jaksavat koronan rajoituksia.

Ruotsi hullaantui – Suomi piti kiinni turvavälistä

Suomessa koulut ovat kiinni. Ravintolat ja baarit ovat täällä sulkeneet ovensa koronaviruksen leviämisen estämiseksi ainakin toukokuun loppuun saakka.

Ruotsissa varsinkin Tukholman seudulla väki hullaantui ja vietti aikaa isoissa joukoissa koronakriisistä huolimatta.

Tunnelma Suomen pääkaupunkiseudulla ei ollut yhtä riehakas. Esimerkiksi Vantaan Tammiston Bauhausin asiakkaat antoivat toisille tilaa kulkea.

Kirsi ja Anssi olivat tulleet polkupyörillä Helsingin Tapanilasta Vantaalle.

– Laitamme lasitettua parveketta kuntoon, Seija kertoo.

Vierelle Anssi kertoo koronan rajoitusten olevan ymmärrettäviä.

– Olemme viihtyneet rajoituksista huolimatta. Maskeja emme ole käyttäneet, vaan olemme välttäneet muuten lähikontakteja, Anssi sanoo.

Kirsi ja Anssi pitävät rajoituksia viisaina.

Vantaan Tammiston Bauhaus oli varsin täynnä tavallisena koronasunnuntaina.

Jos Ruotsi hullaantui, Suomen tilannetta voisi kuvailla huomaavaisuutena.

Tällä linjalla ovat Kirsti ja Mikko. He tuovat ostoksiaan autolle.

– Rajoitukset eivät ole tympineet ollenkaan, Kirsti korostaa.

Myös Mikko piti Suomen rajoituksia selkeinä.

– Niitä on viisasta noudattaa eivätkä ne ole minua häirinneet, hän painottaa.

Kirsti ja Mikko eivät ole tympääntyneitä rajoituksiin.

Tutkija IS:lle: Eräänlainen historiallinen ihmiskoe

Ilta-Sanomat kysyi myös tutkijan näkökulmaa. Hän kommentoi muun muassa sitä, että Vantaalla annettiin toisille tilaa kulkea.

– Tietynlainen kiltteys lisääntyy kriisiaikoina, kun koetaan, että ollaan samassa veneessä. Suomen rajoituksia on silloin helppo noudattaa. Toisten väistelystä tulee eräänlainen normi, sosiaalipsykologi Nelli Hankonen kertoo.

Miten itse olet kokenut rajoitusten noudattamisen?

– Olen pystynyt noudattamaan niitä hyvin. Tietysti välillä harmittaa esimerkiksi se, etten ole voinut tavata ystäviäni samalla tavalla kuin aiemmin, hän sanoo.

– Tietysti erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat ihmisten voimavaroihin noudattaa rajoituksia. Koronatilanne on toki eri lapsettomille pariskunnille tai isojen lasten perheissä, verrattuna vaikkapa pikkulapsiperheisiin tai monien ongelmien kanssa kamppaileviin.

Hankonen on tutkinut keinoja vaikuttaa ihmisten motivaatioon ja käyttäytymiseen. Tutkimusten mukaan pehmeä vetoaminen yksilön vastuuntuntoon ei ole tehokas tapa saada isoja ihmisjoukkoja toimimaan nopeasti vaaratilanteissa. Paremmin toimivat selkeät linjaukset.

– Koronan rajoitusten aika on eräänlainen historiallinen ihmiskoe. On mielenkiintoista seurata, miten tilanne kehittyy ja miten se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Paljon on vielä epäselvää, kuten se, missä vaiheessa virusta vastaan saadaan lääkitystä tai rokote.

– Jossain vaiheessa ihmiset saattavat väsyä eristyksissä olemiseen ja muihin varotoimenpiteisiin. Se voi muuttaa ihmisten käyttäytymistä, hän pohtii.