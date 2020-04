Kasapäin hakemuksia kotimaasta maatalouden kausitöihin – yrittäjät haluavat palkata ulkomailta: ”Tehokkaita verrattuna ensikertalaiseen suomalaiseen”

Maatilat odottavat ensin ulkomailta kokeneita kausityöntekijöitä.

Kotimaassa on tarjolla viljalti työväkeä maatalouden kausitöihin, mutta maatilat eivät tällä hetkellä juuri kotimaisia kausityöntekijöitä palkkaa.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto on kertonut, että maatalouden kausitöihin on tullut hakemuksia 10 000, mutta yrittäjät eivät nyt rekrytoi kotimaisia työntekijöitä maatiloilleen ja puutarhoilleen.

– Osittain pitää paikkansa, osittain ei, maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola sanoi.

Maatalouden kausityöntekijöistä iso osa on ollut jo vuosikausia ulkomaisia työntekijöitä. Ulkomailta on vuosittain tullut noin 16 000 kausityöntekijää Suomeen.

Koronaepidemian vuoksi rajat ovat kiinni, ja eri tahot ovat vedonneet suomalaisiin, jotta he hakeutuisivat maatalouden kausitöihin. Koronakriisi on lisännyt roimasti työttömien ja lomautettujen määrää.

Tällä viikolla maatalouden avuksi on annettu lupa tuoda ulkomailta 1 500 kausityöntekijää.

– Se selvisi tällä viikolla, miten nämä ulkomaiset työntekijät sijoittuvat eri tiloille. Ennen tätä on maatilojen ja puutarhojen on ollut vaikea pistää paikkoja auki, MTK:n Mäki-Hakola kertoi.

– Toinen syy, miksi työpaikkoja ei ole niin paljon auki, johtuu siitä, että ulkomailta on tullut periaatteessa vuodesta toiseen samat työntekijät. He ovat tehokkaita verrattuna ensikertalaiseen suomalaiseen. Tiloilla ei ole varaa palkata tuplahenkilömäärää. Olemme esittäneet hallitukselle, että pitäisi nopeasti säätää esimerkiksi opiskelijoille ja nuorille palkkatukea, jolla eroa voisi tasata, Mäki-Hakola jatkoi.

Koronaepidemia sulki rajat, maatalouden avuksi on vuosittain tarvittu 16 000 kausityöntekijää ulkomailta.

Mäki-Hakolan mukaan ulkomaiset kausityöntekijät ovat erikoisosaajia, kasvukauden alussa erikoisosaamista tarvitaan ja kasvukauden edetessä maatilojen töissä pärjää pienemälläkin kokemuksella.

– Missä tahansa työpaikassa, osaa töistä voi tehdä lyhyellä perehdytyksellä, osa vaatii enemmän asiantuntimusta. Se 1 500 ulkomaista työntekijää, joka on saatu lupa tuoda, on sellaista asiantuntijaporukkaa, joka pystyy ensikertalaiset perehdyttämään työhön.

– Alkukaudesta on enemmän asiantuntemusta vaativaa työtä. Iso määrä työntekijöitä vaaditaan, kun alkaa sadon keruuaika. Eli käytännössä juhannuksesta elokuun alkuun jokaisella tilalla on maksimimäärä työntekijöitä. Silloin on helpompi täydentää myös kotimaisilla työntekijöillä, Mäki-Hakola sanoi.

Alkukeväästä työntekijöitä siis tarvitaan vähemmän ja työntekijöiltä erikoisosaamista, kesällä väkeä tarvitaan enemmän ja työt ovat helpompia kasvukauden edetessä.

– Se menee vähän kuin Gaussin käyrä. Tarve alkaa maaliskuussa Varsinais-Suomesta, ja pikkuhiljaa lisääntyviä määriä. Toukokuussa tarve on aika iso, ja kesäkuun lopussa tosi iso, ja tämä vaikuttaa, miten yritykset palkkaavat työvoimaa, Mäki-Hakola totesi.

Eli juhannuksesta eteenpäin ensikertalainenkin selviää aika helposti maatalouden kausitöistä?

– Yksinkertaistaen näin. Totta kai on koko ajan tehtäviä, mutta yleistäen näin, Mäki-Hakola vastasi.

Kausityöntekijöitä on ollut 16 000, ja ulkomailta tulee nyt 1 500 kausityöntekijää. Kun kasvukausi etenee, maatalousyrittäjät ryhtyvät palkkaamaan 14 500 kotimaista työntekijää?

– Jonkun verran ulkomaisia työntekijöitä tuli ennen kuin rajat meni kiinni. Kyllä niitä paikkoja on auki jo jonkin verran. Lanseerasimme töitä Suomesta -verkkosivun, siellä oli nopeasti 500 työpaikkaa. Ja henkilöstöpalveluyritykset ovat hyvä resurssi. Meillä on tieto tiloista, ja verkostossa on työntekijöitä, ja näiden kohtaamista pääsemme kohta tekemään.

Saadaanko tiloille riittävästi työvoimaa?

– Olen luottavainen. Saadaan ensin ne 1 500 työntekijää Suomeen ulkomailta ja päästään täydentämään kotimaisilla työntekijöillä. Kunhan hallitus tekisi äkkiä sen päätöksen kannusteista, joilla voidaan saada esimerkiksi lomautetut töihin kustannustehokkaasti. Kun se tulee, se antaisi hyvät eväät päästä eteenpäin, MTK:n Mäki-Hakola näki.

Myöhemmin kesällä kotimaista työvoimaa tarvitaan maatilojen avuksi kaikkein eniten.

Maataloustyöntekijöiden taulukkopalkka ilman lisiä on 8,71-11,04 euroa tunnilta, työaika on 4-10 tuntia päivässä ja viikkotyöaika voi maksimissaan olla 50 tuntia.

Maatalouden ulkomaisista kausityöntekijöistä kaksi kolmasosaa on ollut ukrainalaisia.