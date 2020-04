Tässä ovat lauantain käänteet koronatilanteessa

Koronatilanteessa tapahtui muutoksia lauantaina. Kaikkein pahin tilanne on Yhdysvalloissa. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen joutui vastaamaan suojavarustehankintakohuun.

Suomessa on kuollut koronaan ainakin 90 ihmistä. Maailmalla koronavirukseen on sairastunut uutistoimisto AFP:n mukaan yli 2,25 miljoonaa ihmistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedossa olevia koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on Suomessa nyt 90.

Lukema nousi eilisestä perjantaista kahdeksalla ihmisellä.

THL muistuttaa verkkosivuillaan, ettei luku kata tällä hetkellä kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia. Tehohoidossa on THL:n tietojen mukaan 70 potilasta. Se on kolme vähemmän kuin perjantaina.

Suomessa on nyt varmistettu 3 681 koronavirustartuntaa. Yhteensä Suomessa on testattu noin 55 600 potilasta.

Suomi jäi ulos suojavarustehankinnoista

IS uutisoi tänään lauantaina, että Suomi myöhästyi EU:n yhteisistä koronatarvikehankinnoista ja jäi ainoana EU-maana ulos mahdollisuudesta osallistua yhteenkään käynnistetyistä hankintakierroksista.

IS:n tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) kesti yli kuukauden, ennen kuin ministeriö alkoi ripeästi valmistella liittymistä EU:n hankintamekanismiin.

Suomi liittyi hankintamekanismiin mukaan 27. maaliskuuta viimeisenä EU-maana, mutta siinä vaiheessa Suomi ei päässyt enää mukaan EU:n neljään suureen suojavarustehankintaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoi sähköpostitse STT:lle, että hän on pyytänyt valmistelemaan sopimukseen liittymisen heti, kun asia on hänen tietoonsa tullut.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan yleisesti ottaen EU:n yhteishankintasopimusta ei ole pidetty erityisen nopeana tai tehokkaana tapana hankkia suojavarusteita ja nyt käynnissä olevan yhteishankinnan mittakaava on Suomen tarpeeseen nähden pieni. Pekosen tietojen mukaan sen EU-yhteishankinnan kautta, jossa Suomi ei ole mukana, ei jäsenmaille ole saapumassa materiaalia mahdollisesti vielä viikkoihin.

– EU:n yhteishankintasopimus on hyvä asettaa oikeaan mittakaavaan. Suomella ei olisi tällä hetkellä nykyistä enemmän hengityssuojia, vaikka sopimukseen olisi liitytty aiemmin, hän sanoi.

Ei suositusta kangasmaskeista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) eivät anna ohjeistusta tai yleistä suositusta käyttää hengityssuojaimia tai kangasmaskeja julkisella paikalla liikuttaessa.

Ministeriö ja THL kertoivat yhteisestä linjauksesta lauantaina tiedotteessa.

– Tämä yhteinen linjaus on tarpeen kertoa julkisuuteen, koska asiasta on käyty viime päivinä keskustelua erityisesti tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, tiedotteessa perusteltiin.

THL:n ja STM:n mukaan laajamittainen kankaisten suojainten tai maskien käyttö voi johtaa muun muassa valheelliseen turvallisuuden tunteeseen. Tiedotteen mukaan maskeilla voi olla myös tätäkin suorempia terveyshaittoja.

– Itse tehdyssä maskissa vääränlainen kangasmateriaali voi heikentää keuhkojen terveyttä, kun esimerkiksi mikrokuituja, pölyä tai kangashiukkasia joutuu hengitysteihin, tiedotteessa jatketaan.

Maailmalla yli 2,25 miljoonaa koronatartuntaa

Uutistoimisto AFP:n seurannan mukaan maailmassa on varmistettu jo yli 2,25 miljoonaa koronavirustartuntaa. Testauksen puutteiden takia todellinen luku on suurempi.

Noin puolet tautitapauksista on todettu Euroopassa. Espanja, joka on yksi pahiten kärsineistä maista, ilmoitti lauantaina, että varmistettuja kuolemantapauksia on yli 20 000.

Tauti etenee tällä hetkellä nopeimmin Yhdysvalloissa, jossa on varmistettu yli 700 000 tartuntaa ja yli 37 000 kuolemantapausta.