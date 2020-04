Kommentti: Ruotsin tie on yhä tukossa

Ruotsin armeijan ambulansseja on lainattu siviilikäyttöön koronaepidemian vuoksi.

Ruotsin koronamallin haikailu on edelleen haihattelua, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Elämme hermostuneita aikoja ja hapuilemme suuren uhkan kanssa pimeässä. Siksi muutama lausekin voi aiheuttaa suuria tunnekuohuja.

Lauantaina Ylen Ykkösaamussa HUS:n infektiosairaalan ylilääkäri Asko Järvinen joutui ottamaan kantaa ajankohtaiseen kysymykseen Suomen ja Ruotsin koronastrategioiden erosta. Suomi on asettanut leviämiselle enemmän esteitä hidastaakseen sitä. Joidenkin mielestä tämä johtaa yhtä suureen kuolleisuuteen kuin Ruotsissa kuitenkin pitemmän ajan kuluessa.

– Pidän sitä hyvin mahdollisena. En toivottavana, mutta mahdollisena, Järvinen vastasi.

Järvinen kertoi kuitenkin, että Ruotsissa tehohoidon kapasiteetti alkaa olla hyvin kovilla juuri nyt.

Se oli rauhallisen ammattimiehen vastaus näin paniikin hetkinä. Elämän ja kuoleman kanssa työtä tekevän miehen arvio, että valittu strategia ei ole riskitön. Niin kuin ei ole mikään tämän taudin kanssa.

Sellaisia ei nyt kuunnella tarkasti. Otetaan esimerkiksi sana ”yleensä”. Koko ajan on sanottu, että korona on yleensä hengenvaarallinen vanhoille ja perussairaille. Jotkut käsittävät tämän lupaukseksi siitä, että perusterveiden ei tarvitse huolehtia ollenkaan itsestään. Se ei pidä paikkaansa. Se pitää paikkansa, että suurin osa koronaan menehtyneistä on ollut vanhoja ja sairaita. Mutta eivät kaikki.

Talous edellä?

Järvisen arvio voi antaa uutta vettä myllyyn keskusteluun Ruotsin mallista, joka on jälleen virinnyt. Aluksi Ruotsin mallia ehdotti pari elinkeinoelämän edustajaa, mutta hiljaisuus laskeutui, kun kuolo korjasi siellä satoaan.

Ruotsissa menehtyneitä on monin kerroin Suomeen nähden, vaikka otetaan huomioon väestömäärän erokin.

Uusi virike oli entisen kansanedustajan ja ministerin Osmo Soininvaaran (vihr) blogikirjoitus.

”Voi olla, että kun kahden vuoden päästä tehdään tilinpäätöstä, Suomessa ja Ruotsissa on kuollut yhtä moni, Ruotsissa ne ovat vain tulleet nopeammin, mutta meidän taloutemme on raunioina kuin sodan jälkeen ja Ruotsin talous on Euroopan vahvin”, Soininvaara kirjoitti.

Sama ajatus kuin talouselämän malttamattomilla.

Suomenkin talous pyörii

Aloitetaan talouspuolesta. Suomessa rajoitukset iskevät rajusti ravintola- ja matkailuelinkeinoon. Monen ravintoloitsijan bisnes voi päättyä.

Mutta muuten yhteiskunta pääosin pyörii. Ihmiset tekevät etätöitä tai käyvät töissä niin kuin ennenkin. Opettajienkaan työ ei ole loppunut, he etäopettavat. Kaupat ovat auki ja tehtaat pyörivät.

On vaikea kuvitella, että ravintola- ja matkailuelinkeino ei joka tapauksessa kärsisi myös Ruotsissa jo pelkästään ihmisten varovaisuuden vuoksi.

Kumpaankin maahan vaikuttavat niiden tavaroiden ostajien tilanne maailmalla epidemian jälkeen, mutta kumpikaan ei voi siihen vaikuttaa.

Miten siis Suomen talous olisi kuin sodan jäljiltä ja Ruotsin huippukunnossa?

Todella talous kärsii Italiassa ja Espanjassa, jossa se on jouduttu käytännössä välillä kokonaan pysäyttämään epidemian vuoksi.

Suomessa on asetettu rajoituksia juuri, jotta tällaiseen inhimilliseen ja taloudelliseen katastrofiin ei ajauduttaisi. Ruotsissa siitä on otettu tietoinen riski massaimmuniteetin nimissä. Suomenkaan linja ei tarkoita, että riskiä ei olisi.

Toistaiseksi parhaiten tautia kurissa pitäneessä Etelä-Koreassa massaimmuniteettiin ei ole pyritty. Taustalla ovat kokemukset aiemmasta koronan viruksen aiheuttamasta epidemiasta, 2000-luvun alun Sarsista.

Ei vain rokote

Malttamattomasti odotetaan rokotetta, joka pysäyttäisi pandemian. Se kestää ainakin ensi vuoteen, sillä rokotteet on testattava tarkasti, jotta ne eivät aiheuttaisi pahempaa vaurioita kuin tauti, joka pitäisi parantaa.

Taudista tiedetään koko ajan enemmän. Sen oireiden pysäyttämiseksi etsitään lääkkeitä. Kaikille, varsinkin vanhuudenhauraille, nämä eivät tule toimimaan. Mutta joillekin tulevat.

Sairaaloissa tehdyt pienet ja tehokkaat innovaatiot voivat olla myös paljon yksinkertaisempia, aivan hygienian parantamisesta alkaen. Syksyllä keinot eivät ole niin vähissä kuin nyt, vaikka rokotetta ei vielä olekaan. Silloin voidaan pelastaa useampi potilas kuin nyt.

Siksi ei kannata vain antaa taudin levitä nopeasti ja levitellä käsiään.

Puhutaan koronan toisesta ja kolmannestakin aalloista. Tällöin ajatellaan sata vuotta sitten raivonnutta Espanjan tautia, joka kiersi maailmaan selvinä suurina pandemia-aaltoina.

Sadassa vuodessa maailman olot ja ennen kaikkea matkustus ovat muuttunut täysin. Jos rajoja avataan tauti todennäköisesti ilmaantuu usein lentoliikenteen mukana sinne tänne ja aiheuttaa paikallisia epidemioita. Jos jossain ei onnistuta niitä pysäyttämään, ne leviävät. Voi olla, että lentoliikennettä ei avata nopeasti.

Tämä uhkan kanssa elämme pitkään. Siksi hermojen on pidettävä. Pikavoittoja ei ole luvassa.