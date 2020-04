HUS:n ylilääkäri: Kovatkaan rajoitustoimet eivät ehkä pysäytä epidemian toista aaltoa

Ylilääkärin mukaan Suomen epidemian kulkua ja toisen aallon rajuutta on vielä kuitenkin vaikea ennustaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoo, että koronaviruksen toinen aalto voi tulla, vaikka nyt viruksen leviämistä rajoitetaan kovin toimin.

Järvisen mukaan Suomessa ollaan vasta epidemian alkuvaiheessa eikä vielä voida sanoa, kuinka suuri osa väestöstä sairastuu. Tämän takia on vaikea arvioida vielä, kuinka voimakas toinen aalto on ja tuleeko sairastuneita ja kuolleita Ruotsia enemmän.

– Mutta on ehkä turha kuvitella, että jos tauti nyt estetään, se on lopullisesti estetty. Tautia on maailmalla ja silloin on riski, että tauti tulee uudestaan ja takaisin, jos meillä on taudille altista väestöä.

Järvinen totesi Ylen Ykkösaamussa, että on mahdollista, että Suomi päätyy Ruotsin kuolleisuuteen pidemmällä aikavälillä. Järvinen tarkentaa kuitenkin Ilta-Sanomille, että vaikka skenaario on mahdollinen, ei niin välttämättä tapahdu.

– Kaikki on mahdollista, kun epidemia on käynnissä. Se, että on mahdollista, ei tarkoita, että se olisi todennäköistä. Niin kauan kuin meillä on pieni osa väestöstä sairastunut, ei tiedetä, minne tauti pääsee leviämään, Järvinen sanoo.

– Tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että näin kävisi. Mutta kukaan ei voi sanoa, etteikö niin tulisi käymään.

Järvisen mukaan tärkeintä olisi pitää koronavirus poissa hoivakodeista ja iäkkäiden ihmisten luota, jos kuolleisuutta halutaan välttää.

Suomessa onkin ryhdytty erilaisiin rajoitustoimiin, jotta virusepidemia ei leimahtaisi samalla tavalla kuin esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa. Ruotsin suhtautuminen on kuitenkin ollut täysin erilaista: esimerkiksi ravintolat ja kaupat ovat olleet normaaliin tapaan auki eikä maahantulokielto koske EU-maita, Britanniaa, Norjaa, Islantia, Liechtensteiniä ja Sveitsiä.

Ruotsin on tulkittu pyrkivän laumaimmuniteettiin nopeasti. Ajatuksena on, että jos tässä onnistutaan, toinen koronavirusaalto ei välttämättä olisi niin tuhoisa.

– Näin ruotsalaiset pyrkivät toivomaan, Järvinen toteaa.