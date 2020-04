Tehohoidon ylilääkäri epäilee ministeriön lupauksia – koronapotilaan tehohoito voi kestää jopa kolme viikkoa

Anestesia- ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosan mukaan koronaviruksen aiheuttaman taudin hoito tehohoito-osastolla voi kestää jopa yli 20 vuorokautta.

Anestesia- ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa arvostelee voimakkaasti sosiaali- ja terveysministeriön (STM)näkemyksiä tehohoitopaikkojen riittävyydestä koronaviruksen aiheuttaman taudin hoidossa.

STM arvioi aiemmin 15.4., että tällä hetkellä näyttää, että Suomen tehohoitokapasiteetti riittää Covid-19-epidemian aikana.

– Omasta kokemuksestani johtuen olen eri mieltä, Päijät-Hämeen keskussairaalassa työskentelevä Kuosa kertoo Ilta-Sanomille.

Kuosa esitti kritiikkiä alun perin Twitter-tilillään.

Mihin ministeriön arvio perustuu mielestäsi ja millä tavoin se on virheellinen?

– Ministeriön arvio perustunee normaalioloihin. Arviossa on virheellistä se, ettei siinä oteta huomioon sitä, että koronaviruksen aiheuttaman taudin hoito tehohoito-osastolla voi vaatia osalla potilaista jopa yli 20 vuorokauden pituisen hoidon, hän sanoo.

– Normaalisti se on esimerkiksi meillä muissa tapauksissa keskimäärin 3-4 vuorokautta. Erityisen ongelmallista on se, ettei koulutettua henkilökuntaa ole nopeasti saatavissa vaikka paikkamäärä ja laitteet sinänsä riittäisivätkin.

Kuosan mukaan nyt olisi ilman muuta pyrittävä edelleen estämään taudin leviämistä, eikä luotettava siihen, että kapasiteetti riittää.

– Covid-19-tautiin sairastuneiden hoito on hyvin intensiivistä. Se vaati esimerkiksi potilaiden kääntämistä vatsa-asentoon, jotta happeutumista voidaan tilapäisesti parantaa. Samaan aikaan teho-osastoilla on muitakin tehohoitoa vaativia potilaita koska suurin osa potilaista on päivystyksellisiä, hän muistuttaa.

– Covid-19-taudin hoito teho-osastolla saattaa olla kestoltaan ja intensiteetiltään 5-10 kertainen verrattuna muiden teho-osastolla olevien potilaiden hoitoon. Lisäksi meillä on vielä hyvin vähän tietoa, millaista jälkihoitoa he vaativat. Uusimman tiedon mukaan tauti ei vahingoita vain keuhkoja, vaan myös maksaa, munuaisia ja hermostoa, Kuosa kertoo.

Myös viruksen pitkäaikaisvaikutuksista ja immuniteetin kehittymisestä ei ole riittävästi tietoa.

– Nyt pitää siksi ilman muuta yrittää vielä viruksen leviämisen sammuttamista, koska meillä ei ole vielä rokoteta eikä varmuutta siitä, mitkä lääkkeet voisivat tehota tautia vastaan, hän korostaa.

Tulossa voi olla Kuosan mukaan vielä taudin toinen aalto.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki hallituksen koronatilannekatsauksessa Helsingissä 15. huhtikuuta 2020.

STM:n arvion toteutuminen vaatisi tehokkaita epidemian rajoituskeinoja

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi lausunnossaan 15,4., että ministeriö seuraa päivittäin sairaaloiden vuodeosastojen ja teho-osastojen kuormitusta. Potilasmäärät ovat olleet hänen mukaansa viime päivinä jopa oletettua pienempiä.

Ministeriö ja yliopistosairaalat ovat sopineet, että ne eivät kerro tarkkoja lukuja tehohoidon paikkamäärästä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUSissa seurataan aktiivisesti THL:n koronavirusepidemiaennusteita.

Tämän lisäksi HUSissa on laadittu omat skenaariot. Mallien tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan.

Huomionarvoista on, että skenaarioiden toteutuminen edellyttää, että kansallisten epidemiarajoitusten teho ei heikkene, vaan pysyy nykyisenkaltaisena.

30-50 prosenttia menehtyy hoidosta huolimatta

Muutkin jakavat Kuosan huolen, sillä koronapotilaat joutuvat tehohoitoon useimmiten vakavien hengitysvaikeuksien vuoksi. Kansainvälisesti arvioidaan, että tehohoidolle joutuneista koronapotilaista kuolee jopa lähes puolet.

–­30-50 prosenttia menehtyy hoidosta huolimatta, Tampereen yliopistollisen sairaalan tehohoidon vastuualuejohtaja, ylilääkäri Sari Karlsson kertoi MTV:lle.