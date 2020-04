THL:n tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä on Suomessa nyt 90.

Määrä on noussut kahdeksalla eilisestä. Tehohoidossa on 70 ihmistä.

THL muistuttaa verkkosivuillaan, ettei luku kata tällä hetkellä kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

THL:n tiedossa olevista kuolemista 61 on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella on 20 kuolemantapausta ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) erityisvastuualueella viisi. Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut kaksi ihmistä.

THL:n rakennus sijaitsee Helsingin Meilahdessa.

Tehohoidossa on THL:n tietojen mukaan 70 potilasta. Se on kolme vähemmän kuin perjantaina. Tehohoitopotilaista 47 on Hyksin alueella. Tyksin, Kysin ja Oysin alueilla on jokaisessa seitsemän tehohoitopotilasta. Taysin alueella tehohoidossa on kaksi potilasta. Taysin alueella koronavirustartunnan vuoksi on sairaalahoidossa yhteensä vain seitsemän potilasta.

Suomessa on nyt varmistettu 3 681 koronavirustartuntaa. Yhteensä Suomessa on testattu noin 55 600 potilasta.