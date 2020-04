Nyt puhuvat hoitajat: näin koronaepidemia muutti hoivakotien arjen

Omaisiaan ikävöiviä vanhuksia, puutteellisia suojavarusteita, pelkoa viruksen levittämisestä. Tältä näyttää arki suomalaisissa hoivakodeissa koronavirusepidemian aikana.

Koronavirusepidemia näkyy hoivakodeissa, joiden asukkaat kuuluvat jo ikänsä puolesta riskiryhmään. Ylen mukaan kaksi kolmasosaa Suomen koronaviruskuolemista on tapahtunut juuri hoivakodeissa.

Hoivakodeissa työskentelevät kertovat, että rajoitustoimiin kuten sosiaalisten kontaktien vähentämiseen ja suojavälineiden päivittäiseen käyttöön on ryhdytty, vaikkei tartuntoja olisi vielä yksikössä todettu.

IS kysyi hoivakotien työntekijöiltä, miltä koronavirusepidemia näyttäytyy heidän silmin.

Näin hoitajat kertoivat

Hoivakoti on suljettu ulkopuolisilta eli myös asukkaiden omaisilta. Monella vanhuksella ikävä on kova. Erään asukkaan kohdalla ongelmaksi muodostuivat hänen omaisensa, jotka eivät noudattaneet rajoituksia, vaan olivat asukkaaseen yhteydessä avoimen ikkunan kautta ilman turvaetäisyyksiä. Asukas joutui karanteeniin.

Vuorossa saa käyttää kaksi kasvomaskia. Tämä on ongelma siinä mielessä, että suojaimeen ei saisi koskea eikä sitä saisi välillä riisua. Miten syöt tai juot työvuoron aikana?

Tilanne on tuonut hoitajille lisätyötä. Asukashuoneiden ja yhteisten tilojen kosketuspintojen desinfiointi on nyt monesti hoitajien päivittäinen tehtävä. Tämä on luonnollisesti pois hoitotyöhön käytettävissä olevasta ajasta, sillä lisäresursseja ei ole. Samaan aikaan kuitenkin hoitajien aikaa tarvittaisiin asukkaille entistä enemmän, sillä kaikki yhteinen toiminta on tauolla samoin kuin ulkoa tuleva toiminta.

Lähihoitaja Keski-Suomesta

Me hoitajat näemme paljon vaivaa, jotta arki jatkuisi mahdollisimman normaalina. Haluamme mahdollistaa turvallisuuden ja lämmön tunteen, sillä se helpottaa dementian negatiivisia oireita. Ruokailemme yhdessä ja katsomme televisiota turvavälejä noudattaen. Asukas eristetään matalalla kynnyksellä, jos vähäänkään osoittaa oireita.

Muistisairaat reagoivat hoitajan tunnetilaan, joten täytyy yrittää olla niin rauhallinen kuin mahdollista, vaikka kiire on kova sairaspoissaolojen takia. Käytämme suu-nenämaskia koko ajan. Varusteita on riittänyt toistaiseksi, onneksi!

Otamme työmme tosissamme huolehtimalla, ettemme vapaa-ajalla aseta itseämme alttiiksi koronalle.

Lähihoitaja Vantaalta

Yhteisissä tiloissa yritetään, että paikalla olisi alle 10 ihmistä hoitajat ja muu henkilökunta mukaan lukien. Esimerkiksi asukkaat sijoitellaan eri paikkoihin syömään. Turvavälit on kuitenkin vaikea säilyttää, sillä jotkut asiakkaista siirtelevät tuolit toisin.

Olemme saaneet kattavan ohjeistuksen miten toimitaan, jos meillä epäiltäisiin tartuntaa. Meillä on pääosin muistisairaita asukkaita ja varsinkin heidän eristämisensä olisi haastavaa, koska heitä ei pysty lukitsemaan omaan huoneeseen, sillä he osaavat kyllä tulla uloskin sieltä.

Tällä hetkellä korona ei huoleta asukkaita eikä juurikaan henkilökuntaan, koska lähialueella ei ole todettuja tartuntoja. Pieni huoli on kuitenkin takaraivossa, koska emme ole saaneet vielä suojaimia, jotta asukkaita voisi suojata mahdollisesti meiltä tulevilta tartunnoilta.

Omaiset eivät pääse käymään ja ikävää on molemmin puolin. Mutta onneksi on nykyaika ja videopuhelut onnistuvat ja tarvittaessa hoitaja auttaa. Eilenkin viimeksi erään vanhuksen omainen sai hymyn huulille, kun puhelimesta näkyikin tuttu kasvo. Jos asukas on huonossa kunnossa ja elämä päättymässä, omaisten vierailu sallitaan, kunhan pukeutuvat maskiin ja muihin turvavarusteisiin.

Lähihoitaja Itä-Suomesta

Esimies on määrännyt, että joka huoneessa käytetään yhtä kasvosuojainta. Samalla sanotaan kuitenkin, että säästösyistä samaa on käytettävä, kunnes se kostuu.

Huolimatta ohjeesta, että osastojen välinen liikenne on saatava minimiin, joka osastolta on käytävä toisella auttamassa, kun työntekijät on minimimitoitettu. Tieto kulkee huonosti ja useiden vapaapäivien jälkeen ei saa tietoa muutoksista.

Omaiset saavat käydä ikkunan takana. Alkuun oli määrätty ettei meille saa edes soittaa, että hoitajilla olisi työrauha, mutta siihen annettiin äkkiä toinen määräys, kun näytti että vanhukset kuolevat ikävään.

Olen yksinhuoltaja, jonka aamut täyttyvät kolmen lapsen etäkoulusta ja olen onneksi saanut tehdä tässä tilanteessa iltavuoroja. Illat jännitän töissä, miten lapset pärjäävät, kun nyt ei mummoa saa pyytää apuun.

Lähihoitaja Pohjois-Savosta

Työskentelen ikäihmisten tehostetussa palveluasumisyksikössä. Korona on vaikuttanut paljon arkeen. Vanhukset vain hoidetaan, mitään ylimääräistä ei saa järjestää. Ei aktiviteetteja ja sosiaalisia kontakteja vältetään.

Asukkaat reagoivat vahvasti, kun omaisilla on vierailukielto yksikköön ja arjessa ei ole mitään ylimääräistä. Asukkaat reagoivat myös henkilökunnan vaihtumiseen, kun osa työntekijöistä on altistumisen takia karanteenissa.

Suojavälineitä ei ole riittävästi. Niitä vähäisiäkin saa käyttää vasta oireilevan asukkaan kanssa.

Henkilökunta on väsynyt tilanteeseen. Toivotaan että korona on pian ohi ja arki normalisoituu.

Hoitaja Helsingistä

Meille on tullut lisää asiakkaita, sillä heitä on terveyskeskuksista siirretty hoivakoteihin. Maskit ovat meillä hoitajilla koko ajan naamalla ja varotoimenpiteenä emme kokoonnu porukalla.

Olemme pyrkineet järjestämään aktiviteetteja kuten laulua ja keskustelua rajoitukset huomioiden. Tämä on kuitenkin vaikeaa, koska monet asukkaista ovat hoidettavia.

Jotkut asiakkaat kokevat rutiinien muuttumisen erikoisena. Pari ihmistä kyselee, miksi meillä on naamarit. En ole huomannut, että sairaus kuitenkaan pelottaisi heitä.

Meillä on kaikesta huolimatta hyvä tilanne. Meillä on työntekijöitä tarpeeksi ja meille on siirretty muilta aloilta lähihoitajia lisätyövoimaksi. Olemme myös saaneet hyvin ohjeistusta.

Lähihoitaja Tunturi-Lapista

Työskentelen dementiayksikössä ja meillä on koko talo pistetty kiinni eli ketään ulkopuolista ei sisälle päästetä. Meillä on muutama, jotka ikävöivät omaisiaan ja ihmettelevät, miksi vierailijoita ei voi tulla. Omaisille soitetaankin videopuheluita päivittäin. Muut katsovat uutisia ja ihmettelevät, mikä korona oikein on. Siinä selitellään ja hetken aikaa he ymmärtävät.

Olen ymmärtänyt, että meillä on joku pieni varasto suojavarusteita ja uskon, että sieltä saadaan niitä tarvittaessa. Mutta onko maskeja riittävästi?

Lisäkädet olisivat aina hyvät. Meille kuuluvat tiskit, pyykit, pöydän kattamiset. Yritämme myös järjestää virikkeitä asukkaille.

Jos tämä jatkuu pitkään, kyllä tämä aika rankaksi käy. Kotona on alakoululainen, jonka etäkoulua pitää valvoa ja ammattikoululaisella on omat murheensa ja siihen päälle pitää itse mennä töihin.

Lähihoitaja Kymenlaaksosta

Työskentelen tehostetun palveluasumisen yksikössä. Heti poikkeustilanteen alettua meillä kerättiin jo olemassa olevat essut, maskit ja suojakäsineet helposti saataville. Yrittäessämme tilata lisää, emme niitä saaneet, koska akuuttipuolen osastot, vastaanotot, työterveyshuolto, pandemiavastaanotto ja pandemiaosaston valmistelu keräsivät alueella ensisijaiset valmiustarvikkeet.

Ohjeistukset muun muassa maskien käytöstä ovat olleet ristiriitaisia ja vaihtelevia. Ensin kehotettiin käyttämään maskeja. Sitten ohjeistettiin käyttämään, mutta säästeliäästi, esimerkiksi 2–3 vuorossa hoitajaa kohden. Nyt käytämme maskeja ollessamme välittömässä hoitotyössä.

Suositus rajata asukkaiden liikkumista yksikössä kaventaa ikäihmisen ja muistisairaan maailmaa entisestään. Sosiaalinen kanssakäyminen, toimintakyky ja omatoimisuus kärsivät kovan kolauksen.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta arki jatkuu rauhallisena ja normaalit arkitouhut sisältyvät päivään. Toisinaan tuvat täyttyvät vastaleivottujen lämpimäisten tuoksusta ja päiväkahville saadaan tuoretta nisua. Omaiset ovat yhteydessä asukkaisiin puhelimitse. Hieman rajaamme uutisten näkyvyyttä ja pyrimme katsomaan enemmän hyvän mielen ohjelmia televisiosta.

Lähihoitaja Pohjois-Pohjanmaalta

Aloimme heti saada ohjeita ja linjauksia, kun koronasta kerrottiin mediassa. Ongelma on, että ohjeet muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi ohjeista huomaa säästökysymykset ja sen, että niitä antavat ihmiset, jotka eivät tee välitöntä potilastyötä. Esimerkiksi ohjeiden mukaista turvaväliä on mahdoton toteuttaa käytävillä ja keittiössä.

Potilastyössä meillä on suojavarusteet. Suojavarusteet ovat kuitenkin puutteellisia. Meillä on samat maskit, joita kosmetologit käyttävät. Samat maskit päässä hoidettaisiin myös koronapotilaita. Lisäksi osastollamme on kaksi visiiriä, joita desinfioidaan käytön jälkeen.

Meillä on ollut ylimääräisiä asiakkaita, kun muita osastoja on muutettu koronaosastoiksi epidemian takia. Hoitajilla on ollut tartuntoja ja hoitajia on ollut myös karanteenissa.

Asiakkaat eivät ole ilmaisseet pelkoa epidemiaa kohtaan. He ovat kuitenkin ahdistuneita siitä, että liikkumista on rajoitettu. Ne, joilla on muistisairauksia, oireilevat aika paljon ja se oireilu on esimerkiksi aggressiivisuutta.

Epidemiaan on mielestäni kuitenkin varauduttu parhaalla mahdollisella tavalla näillä resursseilla. Yhteiskunta on tuonut esiin jo ennen koronaa sen, mikä on tärkeintä ja siihen eivät ole kuuluneet vanhukset ja heidän hoitajansa. Me olemme merkityksettömiä. Se näkyy hoitajien palkassa ja siinä, että sininen valo ja taputukset ovat se, millä me eletään.

Lähihoitaja pääkaupunkiseudulta

Pidämme suu- ja nenäsuojainta koko ajan. Sitä samaa käytetään koko työvuoron ajan, koska varasto ei riitä muuten kovin pitkälle. Meillä oli olemassa varasto epidemian varalle, mutta ei tällaiseen tilanteeseen ole kuitenkaan osannut varautua, että kaikkialla olisi pulaa suojista.

Itse kuulun riskiryhmään ja puolisokin on riskiryhmässä ja pelottaa, että tuon kotia taudin, jos joudun koronapotilaita hoitamaan. Tilasin itse omaan laskuuni koko naaman suojaavan visiirimaskin varmuuden vuoksi.

Henkilöstö on tosi kovilla jo nyt, kun on haastavia asiakkaita. Jos korona tulee, ei mitenkään resurssit riitä.

Lisäksi on saanut huomata, että Suomessa ei arvosteta hoitajia tippaakaan. Hoitajia pidetään ahneina, että kehdataan pyytää lisää palkkaa ja sanotaan, että tämä on kutsumusala. Tällä palkalla sitten pitäisi omalla hengellä leikkiä.

Lähihoitaja Keski-Suomesta