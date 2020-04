Korona leviää hoivakodeissa – suurin huoli on nyt suojavarusteista ja oireettomista tartuttajista

Hoivayritykset taistelevat koronavirusta vastaan samankaltaisilla keinoilla.

Jo ennen koronapandemian laajaa rantautumista Suomeen esitettiin huolta viruksen leviämisestä ikäihmisten hoivakoteihin. Huolestuttavia esimerkkejä tästä oli jo ulkomailta, esimerkiksi Italiasta ja Espanjasta.

Ylen tiistaisen selvityksen mukaan jo kaksi kolmasosaa Suomen kaikista koronakuolemista oli hoivakodeissa. Ensimmäisistä hoivakodeissa sattuneesta kuolintapauksista uutisoitiin huhtikuun alussa, eli tilanne on muuttunut dramaattisesti viimeisen kahden viikon aikana.

Ilta-Sanomat kysyi neljältä hoiva-alan yritykseltä heidän tilanteestaan.

Mehiläisen hoivayksiköissä tartuntoja on havaittu sekä asukkailla että henkilökunnalla siitä huolimatta, että varotoimenpiteisiin tartuttiin välittömästi epidemian alkuvaiheessa.

Lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo kertoo sähköpostitse, että hoitokodeissa viruksen leviämistä estetään tehostetuilla hygieniakäytännöillä sekä suojavarusteilla. Lisäksi hoivakodeissa on esimerkiksi pyritty rajaamaan yleisten tilojen käyttöä sekä hoitajien määrää asukasta kohden, jotta sama hoitaja vaihtaisi mahdollisimman vähän asukkaalta toiselle. Vieraileminen yksiköissä on kielletty.

– Olemme kohdennetusti testanneet hoivayksiköiden henkilöstöä ja asukkaita löytääksemme mahdolliset oireettomat tartunnat, Lahdensuo lisää.

Lahdensuon mukaan testaamista tulisi lisätä entisestään, jotta kantajat havaittaisiin ajoissa ja sitä kautta tartuntaketjut saataisiin katkaistua mahdollisimman nopeasti. Mehiläisen hoivakodeissa oireiset tai positiivisesti testatut asukkaat on kunnan tartuntatautilääkärin ohjeiden mukaan eristetty hoidettaviksi omissa huoneissaan.

– Kansainvälisiin kokemuksiin viitaten pidän valitettavasti mahdollisena, että varotoimista huolimatta koronavirus voi päästä leviämään uusiin hoivayksiköihin. Tartunnat voivat tulla hoivakoteihin joko työntekijöiden tai uusien asukkaiden mukana, jotka kantavat tautia oireettomina, Lahdensuo arvioi.

Kaisla Lahdensuo.

”Ohjeet olivat keskenään usein ristiriitaisia”

Esperi Caren hoivakodeissa on otettu käyttöön pitkälti samoja toimenpiteitä kuin Mehiläisellä. Esperin hoivakodeissa on havaittu yksittäisiä tartuntoja sekä henkilöstössä että asukkailla.

Esperin ikäihmisten liiketoimintajohtaja Arne Köhler kantaa erityistä huolta suojien saatavuudesta. Riskiryhmien kodeissa henkilöstö käyttää hengityssuojaimia. Viranomaisilta tulleet ohjeistukset suojavarusteista ovat olleet hänen mukaansa ristiriitaisia.

– Alussa tilanne oli varsin sekava. Ohjeistuksia tuli THL:ltä, STM:ltä, sairaanhoitopiireiltä ja kunnilta päivittäin ja ohjeet olivat keskenään usein ristiriitaisia.

Yritys on onnistunut hankkimaan suojaimia omiin tarpeisiinsa omia hankintakanaviaan käyttäen. Myös Mehiläinen on käyttänyt omia hankintakanaviaan suojavarusteiden hankinnassa. Hankaluutta on kuitenkin lisännyt se, että nyt kaikki maailmalla taistelevat samoista suojista.

– Tilanne on meillä nyt hyvä ja suojaimet riittävät toistaiseksi, Köhler vakuuttaa.

Arne Köhler.

Hoitokodeissa arki sujuu jokseenkin rauhallisesti, vaikka vierailukielto on aiheuttanut asukkaissa ja omaisissa ikävää ja huolta. Köhler kertoo, että asukkaat lähettelevät omaisilleen kirjeitä, soittelevat ja järjestävät ikkunatapaamisia.

Vierailukieltoa ei voida poistaa, sillä asukkaiden suurin uhka on oireeton kantaja, Köhler kertoo. Tästä syystä yritys on myös harkinnut koko henkilöstönsä testausta.

Esperillä odotetaan, miten ja milloin STM:n linjaus henkilöstön testaamisen lisäämisestä sellaisissa tapauksissa, joissa yksiköstä löytyy koronapositiivinen henkilö, tulee näkymään käytännössä.

– Meistä jokainen on osa ratkaisua siinä, miten pidämme suomalaiset turvassa

– Toivoisimme malttia pitää rajoitukset yllä, sillä vaara ei suinkaan ole ohi eikä varotoimenpiteisiin tule suhtautua kevyemmin kuin aikaisemmin. Nyt jos koskaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä, Köhler viestittää viranomaisille ja suomalaisille.

Attendo: Hoivakoti ei ole sairaala

Attendon viestinnästä kerrotaan IS:lle, että he ovat ohjeistaneet henkilöstöään laajasti ja että heidän hoivakodeissaan henkilökunnalla on käytössä suu-nenäsuojukset STM:n suositusten mukaisesti. Varotoimista huolimatta Attendollakaan ei ole säästytty koronavirustartunnoilta.

Attendon Kiuruvedellä sijaitsevassa vanhusten Kallionsydän-hoivakodissa menehtyi runsaan viikon aikana yhteensä yhdeksän iäkästä asukasta koronavirukseen. Kaksi yksikköä käsittävässä hoivakodissa on kaikkiaan 30 asiakaspaikkaa.

Viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärvi arvostelee sähköpostissaan julkisessa keskustelussa hoivalle asetettuja vaatimuksia. Hän muistuttaa, että hoivakodin henkilöstö ei koostu vaativan sairaalahoidon ammattilaisista, vaan hoiva-alan osaajista.

– Hoivakotien henkilöstöltä ei kuitenkaan voida odottaa vaativaa sairaalatason hoitoa, sillä se ei ole heidän työnsä. Tämä asettaa hoivakodit hankalaan asemaan, koska niiden toiminta on luonnollisesti erilaista kuin sairaaloissa.

Pulaa erityisesti suojavarusteista

Monissa hoivakodeissa on ollut pulaa niin suojavarusteista kuin henkilöstöstäkin. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola kertoi torstaina STT:lle, että liitto saa päivittäin 100–150 viestiä koskien puuttuvia suojavälineitä hoivakodeissa.

Paavola totesi viime viikolla IS:lle, että vanhustenhoito korona-aikana on "tikittävä aikapommi". Hän nosti esille, että hoidossa tulee käyttää täyttä suojavarustusta ja suorittaa asianmukaiset desinfioinnit potilaalta toiselle siirtyessä.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) taas korosti torstain kyselytunnilla, että viranomaisten ohjeita on noudatettava.

– Järjestäjien on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. Valvonnan pitää olla tiptop-kunnossa. Meillä on Valvira ja paikalliset avit [aluehallintovirastot] todella kovassa vahtivuorossa siellä kentällä, ja laiminlyöntejä on tapahtunut. Te olette nähneet näitä joitakin jäävuoren huippuja, ja sellainen ei pitäisi olla Suomessa mahdollista, Kiuru sanoi.