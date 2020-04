Tässä perjantain käänteet koronaepidemiassa

Koronakuolemia voi olla Suomeaa paljon enemmän kuin on raportoitu.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voi olla tuplasti enemmän koronakuolemia kuin on ilmoitettu.

Virallisista luvuista ovat unohtuneet hoivakodeissa tapahtuneet kuolemat, paljastui perjantaina.

– Kunnat eivät ole raportoineet näitä lukuja HUS:lle eikä HUS ole osannut raportoida lukuja THL:lle, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi selvittää IS:lle.

Helsingin hoivakodeissa on Mäkijärven arvion mukaan kuollut 48 ihmistä koronaan.

– Sen lisäksi muista Uudenmaan kunnista on muutama lisää. On oletettavaa, että muuallakin on ollut kuolemia. Espoo ja Vantaa ovat isoja kuntia.

HUS on tähän mennessä raportoinut 56 koronakuolemasta.

Eli jos hoivakotien kuolemat lasketaan, koronakuolemia olisi HUS:n alueella tuplasti enemmän?

– Karkeasti näin, Mäkijärvi vastaa.

Raportoinnin puutteesta kertoi ensin Yle.

Päivän luvut

Suomessa raportoitiin perjantaina 82 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta.

Koronakuolemia on seitsemän enemmän kuin edellisenä päivänä.

Sairaalahoidossa koronan vuoksi on 208 potilaista. Potilaita on seitsemän vähemmän kuin edellisenä päivänä.

Heistä on tehohoidossa 73 potilasta. Tehohoitopotilaiden määrä väheni kolmella.

Vahvistettuja koronavirustartuntoja Suomessa on yhteensä 3 489. Määrä kasvoi eilisestä 120 tartunnalla.

”Tämä pirulainen on voitettavissa”

Pääministeri Sanna Marin (sd) avasi perjantaina valtioneuvoston Suomi toimii -kampanjan.

Kampanja kannustaa ihmisiä tekemään hyviä tekoja ja tukee kansalaisten luottamusta tulevaisuuteen.

Tilaisuuden avaukseen osallistui tasavallan presidentti Sauli Niinistö videoyhteyden avulla.

– Tämä pirulainen on voitettavissa, me nujerramme sen, Niinistö sanoi.

Suojamaskit käyttökieltoon

Liikemies Onni Sarmasteen Huoltovarmuuskeskukselle (HVK) toimittamat kiinalaiset kasvosuojaimet ovat käyttökiellossa.

Maskien on havaittu aiheuttavan käyttäjilleen allergisia reaktioita.

Niitä olivat käyttäneet hoivakotien hoitajat.

– Suojat aiheuttivat muilla paikkakunnilla hoitajille allergisia oireita, emmekä voineet ottaa niitä käyttöön, kommentoi Ylä-Savon sote-kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen Ylelle.

Maskeista rikostutkinta

Suomeen saapui 7. huhtikuuta Kiinasta erä suojaimia. Huoltovarmuuskeskuksen hankintaan liittyy epäselvyyksiä.

Huoltovarmuuskeskus oli tilannut suojaimia yrittäjiltä Sarmasteelta ja Tiina Jylhältä.

Maskien hankinnasta on keskusrikospoliisi aloittanut rikostutkinnan.

Rikosnimikkeenä esitutkinnassa on epäilty törkeä petos.

Keskusrikospoliisi ei kerro epäiltyjen henkilöllisyyttä eikä määrää julkisuuteen.

Ministeri moittii kuntia, kunnat eri mieltä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on moittinut kuntia huonosta varautumisesta koronakriisin hoitoon.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen pitää kommentteja epäreiluina.

– Se ei ole reilua, eikä se ole oikein, eikä edistä asiaa, että ministerit koko ajan heittävät palloa takaisin tänne.

– Se, että syytetään että kunnat eivät hoida asiaa tai noudata ohjeita, se ei vain yksinkertaisesti pidä paikkaansa.