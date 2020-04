Helsingin ja Uudenmaan hoivakotien kuolemia ei ole ilmoitettu eteenpäin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voi olla tuplasti enemmän koronakuolemia kuin on ilmoitettu. Virallisista luvuista ovat unohtuneet hoivakodeissa tapahtuneet kuolemat.

– Kunnat eivät ole raportoineet näitä lukuja HUS:lle eikä HUS ole osannut raportoida lukuja THL:lle. Ne puuttuvat koko Suomen kuolleisuusluvuista. Näin tässä on päässyt käymään, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi selvittää IS:lle.

Helsingin hoivakodeissa on Mäkijärven arvion mukaan kuollut 48 ihmistä koronaan.

– Sen lisäksi muista Uudenmaan kunnista on muutama lisää. On oletettavaa, että muuallakin on ollut kuolemia. Espoo ja Vantaa ovat isoja kuntia.

HUS on tähän mennessä raportoinut 56 koronakuolemasta. Kaksi kolmasosaa sairaudesta on HUS:n alueella.

Eli jos hoivakotien kuolemat lasketaan, koronakuolemia olisi HUS:n alueella tuplasti enemmän?

– Karkeasti näin, Mäkijärvi vastaa.

Hoivakotien luvut ovat puuttuneet raporteista alusta lähtien. Mäkijärvi sanoo, että asiaa selvitellään.

– On oletettavaa, että nämä hoivakodeissa tapahtuneet kuolemat ovat tapahtuneet viime aikoina. En usko, että epidemian alkuvaiheessa niitä on ollut.

Mäkijärvi kertoo, että perjantaina päätettiin sosiaali- ja terveysministeriön ja sairaanhoitopiirien kokouksessa, että hoivakotien kuolemien raportointi ohjautuu jatkossa sairaanhoitopiirien kautta.

Kunnat ryhtyvät ilmoittamaan kuolemista sairaanhoitopiiriin.

– Silloin saadaan koko maan koronakuolemien määrä täsmäämään, Mäkijärvi selvittää.

Raportointien puutteesta kertoi ensin Yle.

Yle kiinnitti huomiota ristiriitaan raportoiduissa luvuissa. HUS:n Helsingin osuus oli perjantaina 20 kuolemaa, vaikka Helsingin kaupunki oli vähän aiemmin tiedottanut vaikeasta tartuntatilanteesta hoivakodeissaan ja 48 kuolleesta.

THL:n antama koko maan luku oli perjantaina 82 kuolemaa. THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane arvioi, että kuolleiden luvusta puuttuu varmasti juuri hoivakotikuolemia, koska niistä ei ilmoiteta kaikilta alueilta yhtä nopeasti ja yhtä kattavasti.

– Kun ihminen menehtyy, niin ei se samana päivänä rekisteröidy mihinkään. Se tulee väestötietojärjestelmään viiveellä, Sane kertoo.

Lisäksi jos koronavirustartunnan saa iäkäs ja perussairas ihminen, korona ei välttämättä ole kuolinsyy, vaikka on ollut myötävaikuttamassa kuolemaan. Tästä on Sanen mukaan tullut tietoja esimerkiksi Italiasta. Lääkäri arvioi kuolinsyyn, mutta kattavaa tietoa ei heti saada.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin perjantaina, ettei Helsinki ollut saanut tietoa keskiviikon jälkeen vanhainkodeissa kuolleiden vanhusten määristä. Tuolloin luku oli 48 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta.

THL:n Sane uskoo, että hoivakodeissa kuolleiden vanhusten joukossa saattaa olla sellaisia, joille ei myöskään ole tehty koronatestiä.

– Ainakin influenssan kohdalla on joka vuosi sama asia. Eli kukaan ei tiedä tarkasti, kuinka moni on kuollut influenssaan, mutta siitä tehdään arvioita, Sane sanoo

Viiveet jopa viikkoja

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen uskoo, että koronaviruskuolemat saadaan tilastoitua kohtalaisen luotettavasti, mutta tilastoimisessa on hänenkin mukaansa viivettä.

– Viiveet voivat olla päivistä viikkoihin riippuen muun muassa siitä, kuinka nopeasti tieto kulkee kunnasta erityissairaanhoidon vastuualueen raporttiin, Salminen sanoo.

Sane painottaa, että kokonaiskuva koronakuolleisuudesta ja muista koronaan liittyvistä asioista selkiytyy vasta myöhemmin.

Hänen mukaansa vielä ei voida tarkkaan arvioida, kuinka paljon Suomessa tulee kaikkiaan koronaan liittyviä kuolemia. Sen sijaan selvää on, että kuolemat keskittyvät vanhempiin ikäryhmiin ja niissä etenkin perussairaisiin.

Tilastointia lähdetty kehittämään

Erityisasiantuntija Kirsi Kaikko sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että tiedot hoivakodeissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden vanhusten määrästä jakaantuvat eri tahoille.

– Osa tiedoista menee keskussairaaloihin, jos menehtyminen tapahtuu siellä. Kunnissa taas perusterveydenhuolto tietää, koska siellä tehdään todistus kuolemasta. Kaikkein parhaiten tilanteen tietävät yksiköt, hän kertoo.

Lopulta tiedot menevät Väestörekisteriin ja sitä kautta Tilastokeskukseen tilastoitaviksi. Tilastointia on Kaikon mukaan lähdetty nyt kehittämään, jotta siinä otettaisiin paremmin huomioon hoivakotien koronakuolemat.

– Myös meidän tilannekuvakeruutamme lähdetään tältä osin täydentämään, hän sanoo.