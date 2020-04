Poliisi saanut vinkkejä salakapakoista – poliisitarkastaja ripittää: ”Ravitsemistoiminta on nyt kiellettyä”

Poliisille tulleiden tietojen mukaan joissain suljetuissa anniskelupaikoissa olisi myös järjestetty yksityistilaisuuksia.

Poikkeusolojen vuoksi poliisi on valvonut 4. huhtikuuta alkaen ravintoloiden toimintaa ja rajoituksia aktiivisesti. Poliisi kertoo tarkastaneensa 13. huhtikuuta mennessä lähestulkoon 4 000 ravitsemisliikettä.

Poliisihallitus kertoo tiedotteessa, että baarien suljettua ovensa poliisi on saanut vinkkejä niin sanotuista salakapakoista.

Lisäksi poliisille on tullut tietoja siitä, että suljetuissa anniskelupaikoissa olisi järjestetty yksityistilaisuuksia.

Poliisitarkastaja Konsta Arvelin poliisihallituksesta muistuttaa nyt, että tilaisuuden luonne ei tee toiminnasta yhtään sallitumpaa.

– Ravitsemistoiminta on nyt kiellettyä, Arvelin korostaa.

Poliisin mukaan valvonnassa on tähän mennessä tullut vastaan myös yksittäisiä tapauksia, joissa ravitsemisliike on yrittänyt kiertää määrättyjä rajoituksia.

Tapauksissa ravintolat ovat esimerkiksi laajentaneet lain tulkintaa henkilöstöravintolasta tai toimineet tämän lisäksi muita asiakkaita palvelleina take away -paikkoina.

Tällaisia tapauksia on tullut poliisihallituksen tietoon alle viisi eri puolilta Suomea.

– Käytännössä näissä tapauksissa ravintolat ovat toimineet siten, että niissä on käynyt ruokailemassa muitakin henkilöitä kuin henkilöstöravintolan asiakkaita, kuten muiden yhteisöjen sopimusruokailijoita tai ravintolassa on voinut asioida kuka tahansa, jolloin asiakasmäärä on ollut käytännössä kontrolloimaton.

– Lisäksi on havaittu sellaista, että on toimittu henkilöstöravintolana ja sen lisäksi myyty ruokaa ja juomaa muille asiakkaille take away -toiminnan muodossa, Arvelin avaa.

Arvelin sanoo, että ravintola ei voi olla sekä henkilöstöravintola että myydä muille asiakkaille ruokaa mukaan.

Poliisin mukaan ravitsemisliikkeet ovat kuitenkin toimineet pääsääntöisesti ”hyvinkin moitteettomasti”. Suurin osa ravintoloista, kahviloista ja baareista on ollut suljettuina, ja avoinna olevat ovat myyneet ruokaa ja juomaa mukaan.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin tehdyn muutoksen sekä sitä tarkentavan valtioneuvoston asetuksen perusteella ravitsemisliikkeet on velvoitettu sulkemaan ovensa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Ravintolat ja baarit ovat sulkeneet ovensa näillä näkymin toukokuun loppuun saakka.

Ainoastaan mukaan ostettavan ruoan ja juoman myynti on tällä hetkellä sallittu. Sulkemismääräys ei kuitenkaan koske henkilöstöravintoloita.