Kommentti: Kuppi meni vihdoin nurin – upseerikonsulteilla ei ole enää asiaa hävittäjäneuvotteluihin

Jarmo Lindbergin veto siirtyä Lockheed Martinin mannekiiniksi on ehkä juridisesti kunnossa, mutta muuten se ei näytä hyvältä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Puolustusministeriön tiedote tuli perjantaina iltapäivällä, ja se on tyly. Ulkopuolisten konsulttien käyttö neuvotteluissa ja tapaamisissa Suomen historian kalleimmasta asekaupasta päättyy tähän. Porttikielto on totaalinen.

Näin:

”Puolustusministeri Antti Kaikkonen on keskusteltuaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa päättänyt, että Suomen monitoimihävittäjähankkeen valmistelussa on vastaisuudessa pidättäydyttävä kaikista yhteyksistä HX-hävittäjähankkeen tarjoajia edustavien konsulttiyritysten ja konsulttien kanssa. Käytäntö koskee kaikkia tapaamisia ja muita yhteyksiä ja astuu voimaan välittömästi.”

Presidentin ja puolustusministerin kuppi kaatui siitä, että puolustusvoimien entinen komentaja, lentäjätaustainen kenraali Jarmo Lindberg, ilmoitti tällä viikolla siirtyvänsä Lockheed Martin -yhtiön lobbariksi. Tämä yhdysvaltalainen ilmailu- ja avaruusalan jättiläinen tarjoaa Suomelle F-35A-monitoimihävittäjiä.

Lindberg jäi reserviin viime vuoden elokuun alussa. Erotessaan hän allekirjoitti puolen vuoden karenssisopimuksen, joka esti häntä tekemästä entisiin tehtäviin liittyvää elinkeinon- tai ammatinharjoittamista. Vaitiolovelvollisuus taas estää häntä paljastamasta ulkopuolisille tietoja Suomen puolustuksesta. Juridisesti Lindberg on siis kuivilla, karenssi on ohi, mutta entä eettisesti?

Lindberg ei torstaina katsonut tarpeelliseksi kommentoida siirtoaan millään tavalla.

Muillakin hävittäjäfirmoilla on kenraalitason lobbareita. Entinen puolustusvoimien komentaja, amiraali Juhani Kaskeala, on Boeingin mannekiini. Hän lobbaa uudeksi monitoimihävittäjäksi Super Hornetia ja sen kaveriksi elektronisen sodankäynnin erikoiskonetta Growleria. Merivoimien entinen komentaja Kari Takanen on toiminut ranskalaisen Dassault Rafalen valinnan hyväksi, ja ilmavoimien entinen esikuntapäällikkö Kari Salmi avustanut Gripenin valmistajaa Saabia. Ruotsalaisten leirissä on myös Uudenmaan prikaatin ex-komentaja Karl-Gustav Storgårds.

Konsulttiplutoonasta Lindberg on kuitenkin ainoa, joka tuntee kaikkien hävittäjävalmistajien Suomelle lähettämät alustavat hävittäjätarjoukset – sekä edustamansa Lockheed Martinin että kilpailijoiden. Se antaa hänelle ylivoimaisen näköalan koko tarjouskilpailuun.

Lobbausta sanotaan hienosti vaikuttajaviestinnäksi tai liikkeenjohdon konsultoinniksi. Korkean tason vaikuttajaviestijät tuovat asiakkailleen uskottavuutta ja viestinnälle painoarvoa.

Jos näkee näiden evp-upseerien värväämisessä kovapalkkaisiksi konsulteiksi jotakin hyvää, voi ajatella heidän palvelevan myös meitä veronmaksajia. Uudet monitoimihävittäjät maksavat 10 miljardia euroa, ja kauppaneuvotteluissa HX-hankkeen edustajat tekevät tarjoajille valtavan määrän kysymyksiä. Sotilastaustaiset neuvonantajat osaavat auttaa hävittäjävalmistajia antamaan ostajalle oikeita vastauksia, sillä he tuntevat Suomen puolustusjärjestelmän ja ilmavoimien taistelutavan läpikotaisin. Näinhän ne neuvottelut sujuvat.

Lobbauksen ongelma on tietenkin se, ettei se ole läpinäkyvää. Kukaan ulkopuolinen ei tiedä, miten HX-hankkeeseen yritetään vaikuttaa. Virallisesti lobbareilla on nyt porttikielto neuvotteluihin ja muihin tapaamisiin ostajan ja valmistajien välillä. Entä käytännössä?

Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen on vakuuttanut johdonmukaisesti, etteivät HX-hankkeen asiantuntijat ja neuvottelijat ole alttiita vaikutusyrityksille. Hän on kenraalimajuri evp ja ilmavoimien komentaja vuosilta 2012–2014. Tähän upseerin sanaan on nyt pakko luottaa.