Aikakausi loppui. Jörn Donner ja Pentti Linkola elivät sen aivan eri tavoin, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yö ja päivä. Kolikon kaksi puolta.

Jörn Donner ja Pentti Linkola kuolivat tänä vuonna, tammikuussa ja huhtikuussa. Linkola oli syntynyt vuonna 1932, Donner 1933.

Donnerista tuli paheellinen maailmanmies, Linkolasta maailmaloppua odottava erakko. Alussa heissä oli samaa.

Kirjailija Matti Kurjensaari kirjoitti vuonna 1961 päiväkirjaansa. että ”molemmat pojat” ovat ”tärkeässä työssä, he täydentävät länsimaista kulttuurikäsitystämme, ovat humaaneja radikaaliin suuntaan”. Juuri tuolloin sekä Linkola että Donner tunnettiin pasifismistaan.

Se herätti hämmennystä varsinkin Donnerin osalta. Hänen isänsä kielitieteilijä Kai Donner kuului Mannerheimin lähipiiriin ja olisi halunnut tästä Suur-Suomen diktaattorin. 1960-luvulla Uuden Suomen päätoimittaja Pentti Poukka kutsui Jörn Donneria ”omalla tavallaan sotainvalidiksi” tämän kasvatuksen seurauksena. Donner tosin oli isänsä kuollessa kaksivuotias.

Donnerista ilmestyi juuri Kai Ekholmin elämäkerta Jörn Donner - kuinka te kehtaatte (Docendo), johon Kurjensaaren ja Poukan lainaukset oli löydetty.

Pentti Linkolalle sota-aika oli henkilökohtaisesti kova. Hänen isänsä, Helsingin yliopiston rehtori Kaarlo Linkola kuoli vuonna 1942. Vuotta aiemmin Pentin ihailema velipuoli Anssi kaatui rintamalla. Tämä saattoi vaikuttaa Linkolan varhaiseen pasifismiin.

Donner tarttui joka tilaisuuteen.

Donner halusi kaiken, Linkola olla rauhassa

Nykyään sekä Donner että Linkola niputetaan helposti 1960-luvun radikaaleiksi. Siihen he kuitenkin olivat liian vanhoja. Donnerin radikaali marxilainen vaihe oli 1950-luvulla. Kun nuoriso liikkui siihen suuntaan, hän liikkui jo toiseen.

Linkola siirtyi jo varhaisessa vaiheessa kalastajamökilleen pakoon pahaa kulutusmaailmaa. Donner näki sen toisin. Vuonna 1967 hän kirjoitti Uudessa Maamme-kirjassaan että ”en ymmärrä miksi luontoa olisi pidettävä arvokkaampana kuin bensapumppua”.

Donner otti uuden vaurastuvan Suomen avosylin vastaan. Hänestä tuli lehtimies, kirjailija, elokuvaohjaaja, tuottaja, kiinteistöbisnesmies, diplomaatti ja poliitikko. Donner edusti kolmea puoluetta kunnallispolitiikassa, eduskunnassa ja europarlamentissa. Ekholmin kirjasta saa sen kiintoisan kuvan, että lopulta Donner saattoi olla aivan aito maltillinen demari.

Linkolan ainoa yritys olla mukana oikeassa politiikassa sijoittuu vihreiden alkuvaiheisiin 1980-luvulla. Se oli katastrofi. Linkola oli sekä liian särmikäs että epäkäytännöllinen.

Linkola toisti sanomaansa, jotta häntä kuultaisiin.

Huomiota hirmuvaltiailla

Linkola oli viimein löytänyt äänensä 1970-luvun lopulla ja häntä kyllä kuultiin. Lopunajan profeetan ydinsanoma kuului äärimmäisen yksinkertaisesti: ihminen on tuhoeläin, jota pitäisi harventaa.

Linkolalle luonto oli lähellä ja hän oli parhaimmillaan sitä suojellessaan. Mutta huomion saamiseksi piti löytää muut keinot. Puolivahingossa Linkola tuli kehaisseeksi Baader-Meinhof -terroristiryhmää, joka oli 1970-luvulla otsikoissa. Se herätti hämmennystä ja Linkola tiesi nyt mistä narusta vetää.

Hän kehui Adolf Hitleriä ja Saddam Husseinia, koska he tappoivat ihmisiä. Vuosien saatossa Linkolasta tuli kansanmurhan kelamankka, joka heräsi puhelinsoitolla ylistämään mitä hirmutyötä tahansa. Se oli älyllisesti epärehellistä. Hitler rakensi Saksan Autobahnit ja Saddam soti Irakin öljyteollisuutta laajentaakseen. Se oli hinta, jonka Linkola oli valmis maksamaan, jotta sai mainosta ajatuksilleen.

Donnerin työtahti oli järjetön ja hankkeet loputtomia. Ne toivat kunniaa, kuten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Hän kävi pokkaamassa tuottamansa Fanny ja Alexander -elokuvan Oscar-palkinnon ohjaaja Ingmar Bergmanin puolesta.

Kun tekee aivan mahdottomasti, kaikki jälki ei voi olla priimaa. Ei ollut Donnerillakaan. Oli yksinkertaisesti mahdotonta, että hän olisi ehtinyt viimeistellä kaiken, minkä aloitti. Silti maaninen luomisvimma jatkui lähes elämän loppuun asti.

” Linkolasta tuli kansanmurhan kelamankka. Donner paljasti elämänsä naurettavuuksiin asti.

Elämänsä Donner tarjosi lähes naurettavuuksiin asti julkisuuteen. Hänen sekavat perheasiansa ja naisjuttunsa tiedettiin. Sanasta ”jörniä” tuli kansankielessä synonyymi sukupuoliyhteydelle. Melkoinen saavutus yhdelle miehelle.

Syvimmän suomettumisen aikaan 1970-luvulla vasemmistolaisena pidetty Donner julistautui neuvostovastaiseksi. Hän rakasti ärsyttämistä ja provosointia. Se on helpointa, jos ei ole julkisesti liian sitoutunut mihinkään. Ja vuosikymmenet Donnerin provosointia ihailtiin Suomessa ja Ruotsissa, hänen toisessa kotimaassaan.

Linkola muistetaan pidempään

Kumpi heistä muistetaan pidempään?

Todennäköisesti Linkola. Hän toisti samaa selkeää sanomaansa vuodesta toiseen. Fokus oli kohdallaan.

Voi kuitenkin olla, että Linkolasta ei muisteta pieniä hyviä tekoja vaan isot pahat sanat. Ja niitä käytetään aivan muuhun kuin luonnon suojelemiseen.

Donnerin työt ovat sellaisia, että ne muistetaan niin kauan kuin tekijänsä. Ne olivat sidottuja tekijäänsä ja hänen aikaansa. Donner ehkä halusikin niin. Parempi elää hetkessä kuin ikuisuudessa.

He valitsivat oikean ajan poistua. Tämä kevät on hetki, jonka jälkeen kaikki on taas kerran toisin. Vanhojen miesten maailmaa odottaa unohdus. Niin vain aina käy.