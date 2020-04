Poliisi päätti Espoon Suurpellossa surmatun lapsen murhatutkinnan

Poliisin mukaan tutkintaa ei jatketa, koska murhasta epäilty nainen on kuollut.

Poliisi kertoo lopettaneensa Espoon Suurpellossa tammikuussa tapahtuneen murhan esitutkinnan perjantaina. 35-vuotiaan brittinaisen epäiltiin surmanneen 2-vuotiaan poikansa kerrostaloasunnossa 19. tammikuuta.

Tutkintavankeudessa Vantaan vankilassa olleen naisen kerrottiin kuolleen 6. helmikuuta. Poliisin mukaan murhatutkintaa ei tulla saattamaan syyteharkintaan, koska rikoksesta epäilty on kuollut.

Esitutkinnassa selvisi, että nainen surmasi 2-vuotiaan poikansa tyynyllä tukehduttamalla. Teko tapahtui aamuyön tunteina naisen asunnossa Espoossa Suurpellon puistokadulla.

Poliisin mukaan äiti oli teon hetkellä asunnossa lapsensa kanssa kahden. Muita osallisia tekoon ei ole.

Nainen kerrotaan oleskelleen teon jälkeen asunnossa. Teon tultua ilmi poliisi otti naisen kiinni hänen asunnostaan sunnuntai-iltana.

Poliisi on tutkinut tekoa nimikkeellä murha. Tekotapaa on ollut syytä pitää julmana ja raakana ja lisäksi tekoa on edeltänyt ainakin jonkinasteinen vakaa harkinta.