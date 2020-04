Suomessa 120 uutta vahvistettua koronatartuntaa – katso tilanne eri kunnissa

Vahvistettuja koronavirustartuntoja Suomessa on nyt yhteensä 3489, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Määrä kasvoi eilisestä 120 tartunnalla.

Uusista tapauksista 91 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Tartuntoja Husin piirissä on nyt 2 224.

Toinen ääripää on Pirkanmaa. Suomen toiseksi suurimmassa maakunnassa on todettu neljän päivän aikana vain kolme tartuntaa. Tautitapauksia on Pirkanmaalla yhteensä 182.

Varmistetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, sillä vain osa epäilyistä on testattu.

Koronan aiheuttamia kuolemantapauksia oli Suomessa eilen tiedossa yhteensä 75. Tämän päivän tiedon THL ilmoittaa myöhemmin iltapäivällä.

Paikkakunnista Helsingin todettujen koronatartuntojen määrä kipusi tänään 1 256:een. Uusia tartuntoja varmistettiin pääkaupungissa 49.

Espoossa todettuja koronatartuntoja on 343 ja Vantaalla 257. Niissä kummassakin uusia tartuntoja kirjattiin muutama.

Suomen kaupungeista Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä on kussakin todettu nyt vajaat sata koronatartuntaa.

Pienemmistä kaupungeista runsaasti koronapotilaita suhteessa väkilukuun on esimerkiksi Järvenpäässä (56). Salossa on puolestaan löydetty 42 tartuntaa.

Jos yllä oleva kuntataulukko ei näy, voit katsoa sen tästä.

Yhä useampi suomalainen ohjataan nyt koronavirustestiin. THL päivitti ohjeistusta keskiviikkona yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa.

Tästedes testiin tulee ohjata THL:n mukaan myös ne, joilla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita tai joiden kohdalla lääkäri muutoin epäilee virustartuntaa.