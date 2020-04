Nuuskankäyttäjillä on nyt vaikeaa.

Koronarajoitusten vuoksi tuonti Ruotsista on vaikeutunut.

Nuuska on loppumassa Suomen pimeiltä markkinoilta koronarajoitusten vuoksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden mukaan suomalaiset nuuskankäyttäjät ovat huomanneet saatavuuden vaikeutuneen ja hintojen nousseen koronaviruksen torjuntaan liittyvien matkustusrajoitusten seurauksena.

Suomessa myytävä nuuska on yleensä tuotu tai salakuljetettu Ruotsista, jossa sen myyminen on sallittua ainoana EU-maana. Koronatoimien seurauksena matkustaminen länsirajan yli on lähes loppunut.

Myös ehkäisevää päihdetyötä tekevässä EHYT -järjestössä on HS:n mukaan havaittu nuuskan hankkimisen muuttuneen vaikeammaksi. Tullin mukaan nuuskaa taas liikkuu edelleen esimerkiksi sosiaalisen median myyntikanavissa, mutta varastojen uskotaan alkavan loppua lähiviikkojen aikana.

Tullin mukaan perinteisen nuuskan korvikkeeksi alettu tilata postitse ulkomailta niin sanottua nikotiininuuskaa, joka luokitellaan Suomessa lääkeaineeksi.

– Sen määrä on lisääntynyt selvästi postiliikenteessä. Se on huolestuttavaa, koska siinä on enemmän nikotiinia kuin tavallisessa nuuskassa, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen HS:lle.