Koronapandemia on mullistanut varusmiesten arjen, mutta ”inttifiilis” on nyt entistä vahvempi.

Kun Kaartin Jääkärirykmentin Uudenmaan jääkäripataljoonan 1. jääkärikomppanian varusmiehet ryntäävät sisään Vantaankosken vanhaan kouluun, jäävät koronapandemian vuoksi asetetut turvavälit siviilimaailman asiaksi.

Sotilaat etenevät peräkkäin ja rinta rinnan, aseiden piiput ikkunoihin ja oviaukkoihin suunnattuina. Täällä oletettu vihollinen on sotilaallinen uhka, ei maailmanlaajuinen pandemia. Silti jälkimmäinen vaikuttaa varusmiesten elämään enemmän kuin arvata saattaisi.

Yllä olevalla videolla nähdään kaartinjääkäreiden harjoittelua Vantaalla.

– Varsinaisesti itse harjoitteluun virus ei ole vaikuttanut, ei siihen mitä taisteluteknisesti tehdään. Suorituskyvyn ja valmiuden ylläpito on meillä tärkein asia, eikä siitä ole lupa joustaa, kapteeni Petteri Lahikainen sanoo.

Kaupunkijääkärit etenemässä Vantaankosken vanhan koulun käytävällä. Kuva on otettu yli kymmenen metrin päästä.

Lahikainen on Vantaalla harjoittelevan 1. jääkärikomppanian varapäällikkö. Hän kertoo, että purkamista odottava koulu on ihanteellinen harjoituspaikka rakennetun alueen taistelua silmällä pitäen. Täällä ei haittaa, vaikka ikkuna tai ovi menisi rikki. Päinvastoin, niitä jopa rikotaan tarkoituksella.

– Sotiminen on sotkuista puuhaa ja paikkoja menee rikki. Meillä on tarvetta sille, että voimme esimerkiksi murtaa ovia, eikä se onnistuisi käytössä olevissa rakennuksissa.

Noin 30-henkinen varusmiesjoukkue harjoittelee ryhmän perustaistelumenetelmiä rakennetulla alueella. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, kuinka sotilasryhmä etenee rakennuksen käytävällä tai portaikoissa ja kuinka rakennukseen mennään sisään.

– Nyt opetellaan perusteet, oppikirjamallit, jotka tuntemalla sotilaat pystyvät soveltamaan toimintaansa erilaisten tilanteiden sattuessa.

1. jääkärikomppanian varapäällikkö Petteri Lahikainen kertoo, että korona ei vaikuta varusmiesten koulutuksen sisältöön.

Lahikainen kertoo, että koronapandemia on vaikuttanut harjoitusten järjestämiseen siten, että harjoittelevien joukkojen kokoon kiinnitetään erityistä huomiota. Lähtökohtana on, että isoja joukkoja pidetään koossa vain sen aikaa, kun se on välttämätöntä.

Käytännössä puolustusvoimissa eletään poikkeusoloissa. Ammattisotilaille se ei tule kovin suurena järkytyksenä, sillä koko organisaatio perustuu nimenomaan poikkeusoloihin varautumiseen.

– Totta kai se vaatii joustamista, mutta on meille varmasti helpompaa kuin monille muille, Lahikainen sanoo.

Varusmiehet eivät kuitenkaan ole ammattisotilaita, vaan käytännössä suurin osa heistä on ikään kuin vierailulla sotilasmaailmassa, pisimmillään noin vuoden verran.

Heidät on jaettu kolmeen osastoon, jotka eivät palvele yhdessä. Eri osastot asuvat eri osissa kasarmeja, eivätkä kohtaa ollenkaan. Ruokailut järjestetään ulkona pakkiruokailuina. Siinä missä sotilaskotiin on aiemmin päässyt vapaasti, nyt varusmiehet asioivat kukin vuorollaan varuskunnissa kiertävillä sotilaskotiautoilla.

Kaupunkijääkäriryhmä etenemässä kohti koulun ovea. Tällä kertaa harjoiteltiin vielä ilman paukkupatruunoita.

Myös varusmiesten lomakäytännöt ovat muuttuneet radikaalisti. Jokainen osasto on kerrallaan neljä viikkoa palveluksessa ja kaksi viikkoa lomalla.

Vantaan harjoitukseen osallistuvat alikersantit Ilari Susi ja Mikael Moren kertovat, että uusi tilanne on vaatinut totuttelua. Susi sanoo kokevansa, että vaikka muutos tapahtui nopeasti, niin kyllä tästäkin selvitään.

– Tämä uusi lomasysteemi antaa uudella tavalla sisältöä elämään, kun pääsee viettämään kunnolla aikaa kotona, vaikka ei siellä hirveästi mitään pystykään tekemään. Kaksi viikkoa on niin pitkä aika, että siinä ehtii vähän ruostua ja unohtaa asioita, mutta kun on neljä viikkoa palveluksessa, niin kaikki tulee nopeasti takaisin mieleen.

– Kaksi viikkoa lomilla on tosi pitkä aika ja otan sen ilolla vastaan, varsinkin kun on ollut täällä ensin neljä viikkoa. Mielellään lepää ja syö hyvin, Moren jatkaa.

Alikersantit Ilari Susi ja Mikael Moren kertovat, etteivät voi tavata osaa palveluskavereistaan koronan vuoksi.

Kasarmilla varusmiesten elämä on aiempaa kontrolloidumpaa, jonka johdosta ”inttifiilis” on Morenin mukaan tavallistakin vahvempana läsnä. Toki tilanteella on myös nurja puolensa.

– Meillä oli aika dramaattinen, melkein elokuvallinen hetki, kun käytävälle vedettiin eristysmuovi ja puolen vuoden kaverit jäivät toiselle puolelle. Heitä ei saa enää tavata. Siinä vilkuteltiin ja sanottiin, että nähdään sitten siviilissä.

– Kyllähän inttikavereita tekisi mieli nähdä, mutta on kotopuolessakin kavereita, joita ei pääse näkemään. Kyllä tätä vielä pari kuukautta kestää.

Kokelas Valtter Reims päivystää koulun pihalla. Hän toimii yhteysupseerina ja pitää yhteyttä toisella puolella rakennusta toimivaan joukkoon.

Ulos ja uutta suoritusta putkeen. Loskainen sää ei Kaartin jääkärirykmentin kaupunkijääkäreitä haitannut.

Myös Kaartin jääkärirykmentin sosiaalikuraattori Jarmo Österlund kertoo, että varusmiesten mieliala on yllättävän korkealla. Hänen mukaansa moni näkee asian niin, että erityisesti poikkeusoloissa oman tehtävän hyvä suorittaminen on kunnia-asia.

– Varusmiehet ymmärtävät hyvin, että on kyse kansallisesta hätätilasta. Ilmapiiri on sellainen, ettei nyt nurista, vaan yritetään auttaa parhaamme mukaan ja hoitaa omat hommamme kunnialle. Jotkut ovat kokeneet pientä ahdistusta pitkistä kiinnioloajoista, mutta kun olen jutellut heidän kanssaan, niin ajatus on vaihtunut siihen, ettei tämä meitä kaada.

Kapteeni Lahikainen kertoo, että koronavirusepidemian alkuvaiheessa varusmiesten keskuudessa kiersi monenlaisia huhuja, etenkin kun hallitus ryhtyi väläyttelemään valmiuslain käyttöönottoa. Yksi huhu kiertää varusmiessaapumiserästä toiseen, oli koronaa tai ei.

– Huhujen mukaan saapumiserä 2/19 ei kotiudu koskaan. Toivotaan parasta, alikersantit sanovat.

Purkamista odottava koulu on kaupunkijääkäreille ihanteellinen harjoituskenttä.

Jutun otsikkoa muokattu kello 8.12.