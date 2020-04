Hollantilainen menestyskirjailija vietti puoli vuotta Pohjois-Karjalassa – ihastui Annaan, oppi kielen ja huomasi pitävänsä viinasta: ”Suomessa minäkin joisin enemmän vodkaa”

Hollantilainen bestselleristi Herman Koch tajusi nuorena miehenä Suomessa, mikä tekee hänet onnelliseksi.

Kirjailija Herman Koch, 66, vastaa puhelimeen kakkoskodissaan Hollannin maaseudulla. Koch on juuri palannut päivittäiseltä kävelylenkiltään. Uusimmassa kirjassaan Suomen päivät (Finse dagen; Siltala) Koch palaa vuoteen 1973, jolloin hän työskenteli puoli vuotta pohjoiskarjalaisella maatilalla. Suomessa hän oppi, miten hyvä olo ulkoilusta tulee.

– Tänä päivänä kaikki urheilevat, mutta siihen aikaan se oli oikeistolaisten hommaa. Olin hyvin epäurheilullinen, poltin tupakkaa ja join alkoholia. En edelleenkään siedä kuntosaleja, mutta nykyään minun täytyy kävellä kymmenen kilometriä päivässä, Koch kertoo.

Kochin Suomen-vierailu peruuntui koronavirusepidemian vuoksi. Se harmittaa.

Samasta syystä hän ei ole nähnyt pitkään aikaan Amsterdamissa opiskelevaa 25-vuotiasta poikaansa. Pojan tyttöystävä työskentelee sairaalassa. Kochin espanjalaisen anopin ja sukulaisten tilanne Espanjassa on vielä vaikeampi.

– Pidämme yhteyttä melkein päivittäin, mutta tilanne tuntuu oudolta. Viihdyn silti hyvin omissa oloissani. En ole yksin. Onhan vaimoni täällä.

Pohjois-Karjalassa 70-luvulla harva puhui englantia, joten Koch oppi puolessa vuodessa suomen kielen. Sittemmin suomi on unohtunut, mutta edelleen hän muistaa sanoja, kuten ”kiitos” ja ”näkemiin”.

– Ymmärrän enemmän kuin pystyn tuottamaan kieltä. Jos viettäisin viisi kuukautta Suomessa, suomen kieli varmasti palaisi.

Nuorukaisena Koch ihastui Lapin-matkalla suomalaiseen Annaan. Puoli vuotta sitten hän paljasti nuoruuden tyttöystävälleen Amsterdamissa, ettei ollut ollut tälle Suomen-vuoden aikana uskollinen.

– Se nauratti meitä molempia. En silti halunnut, että hän lukee siitä ensimmäistä kertaa kirjasta.

” Suomessa on jopa maailman onnellisimmat maahanmuuttajat. Tämä on vähän sarkastinen heitto, mutta johtuuko se siitä, että kaikki onnettomat ihmiset ovat tehneet itsemurhan?

Koch kuvailee kirjassaan suomalaisten mongolialaisia piirteitä: silmät kaukana toisistaan syvällä pyöreiden poskien takana.

Vielä 1930-luvun lopulla Suomessa yritettiin Miss Suomi -kilpailuissa todistaa, etteivät suomalaiset ole ”vinosilmäisiä mongoleja”, vaan ”rodullisesti puhtaita”. Koch naurahtaa kuullessaan tämän.

– Suurin osa suomalaisista muistuttaa skandinaaveja, hollantilaisia tai jopa ranskalaisia. Ehkä yhdessä kymmenesosassa on itäisiä tai venäläisiä piirteitä. Eivätkö suomalaiset tule jostain Ural-vuorten takaa?

Kuva Suomesta on vajaassa viidessäkymmenessä vuodessa muuttunut. Koch lähti Suomeen, koska oli vaikuttunut venäläisestä kirjallisuudesta. Suomi oli Neuvostoliittoa lähin avoin maa. Tänä päivänä Suomi on Alankomaissa kuulu menestyksestään onnellisuusvertailussa.

Puolen vuoden aikana Suomessa Koch oppi, että yksinkertainen elämä voi tehdä onnelliseksi. Hän muistaa yhä, kuinka hyvin nukkui yönsä, kun oli raatanut koko päivän ruumiillisessa työssä.

Tuona aikana Koch tajusi, että hänen kannattaa alkaa tavoitella unelmaansa kirjailijan ammatista. Hollannissa hän jätti venäjän kielen ja kirjallisuuden opinnot kesken kolmen kuukauden jälkeen. Parikymppisenä hän teki hanttihommia ja asui pitkiä aikoja Marokossa ja Englannissa. Kerran hän työskenteli puoli vuotta toimistossa. Se riitti.

– Yritin etsiä töitä, joissa ehtii unelmoida. Sain elää kirjailijan kannalta ihanteellisen nuoruuden.

Koch oli 28-vuotias, kun hänen ensimmäinen kirjansa julkaistiin.

– Lähetin tekstini eteenpäin vasta, kun olin niihin tyytyväinen. Niitä ei koskaan hylätty.

Kochin ensimmäinen suomennettu kirja, Illallinen (Het Diner), on hänen läpimurtoteoksensa. Sitä on myyty ympäri maailman miljoonia kappaleita. Illallisesta on tehty kolme elokuvaversiota, ja Hollywood-versiossa näyttelee Richard Gere. Kirjan elokuvaoikeudet on sittemmin myyty lisäksi Brasiliaan ja Etelä-Koreaan.

– Tähän mennessä paras versio on ollut italialainen. Hollywood-elokuva oli todella tylsä.

Kotimaassaan Koch tunnetaan myös televisiosta. Hän käsikirjoitti ja näytteli pitkään kaveriensa kanssa viihdeohjelmassa Roskis (Jiskefet).

– Kirjoittaminen on paljon näyttelemistä helpompaa.

Ei ole ihme, että hollantilaiskirjailijan kirjat myyvät kuin kuumille kiville. Ne lukee ahmien. Kirjoissa esiintyy vinksahtaneita hahmoja, joiden ajatukset rikkovat tabuja.

– Kun aloitan, en koskaan tiedä, miten kirja tulee päättymään. Luomani päähenkilöt ovat kuin pahin versio minusta. Saatan ottaa esimerkiksi lääkärin ja miettiä, mitä hän ajattelee potilaistaan. Ehkä hän vihaa heitä. Ehkä hän on kyllästynyt työhönsä. Silloin hän saattaa ajatella eri tavalla elämästä ja kuolemasta. Siinä on minulle tarpeeksi kirjan lähtökohdaksi.

Suomessa Herman Koch oppi, että yksinkertainen elämä voi tehdä onnelliseksi.

Uusimman kirjan tapahtumien keskiössä on kirjailija itse. Koch kirjoittaa paljon äidistään, joka kuoli, kun kirjailija on vasta täysi-ikäisyyden kynnyksellä.

– Nyt kuusikymppisenä voin myöntää, että olin äidinpoika. 16-vuotiaana se ei olisi tullut kyseeseen.

Suomen päivät pyrkii kolistelemaan kirjailijan omia luurankoja kaapissa: hän paljastaa esimerkiksi väkivaltaisen tekonsa teini-ikäisenä Baltimoressa. Mitä Koch teki, jääköön se lukijoille yllätykseksi.

Koch kuvailee kirjassa myös, miten viinaan menevä on. Pitääkin kysyä, mitä hän ajattelee suomalaisten alkoholinkäytöstä.

– Hollantilaiset ovat alkoholisteja, jotka eivät myönnä sitä. He alkavat juoda olutta, kun kello lyö viisi. Mutta kun esimerkiksi Espanjassa joku korkkaa oluen yhdeltä päivällä, he sanovat, että tuossa on oikea juoppo. Mutta Suomessa, missä aurinko ei nouse kuin muutamaksi tunniksi talvella, minäkin joisin enemmän vodkaa kuin Etelä-Espanjassa.

Seuraava kirja on jo valmis. Teoksessa Koch kertoo kuvitteellisesta Hollannin kuningasperheestä. Kirja etenee jaksoissa kuin Netflixin sarjat.

– Kirjoitan koko ajan, koska nautin siitä. Nyt kun baarit ja kaupat ovat kiinni, eikä ole mitään tekemistä, on hyvin aikaa lukea, tai kirjoittaa kirja.