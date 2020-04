Uudenmaan rajat avautuivat – mökkivälitysfirma huomasi heti yhden muutoksen: ”Siinä tuli piikki”

Suomalaiset eivät pelkää koronan pilaavan kesää, vaikka suurin mökkibuumi tasoittui.

Kun pääministeri Sanna Marin ilmoitti torstaina Uudenmaan rajojen avautumisesta, hän muistutti kansalaisia useaan otteeseen, että nyt ei ole syytä matkustaa mökille.

Heittäytyikö kansa kuitenkin kurittomaksi?

Mökkejä välittävistä Nettimökistä ja GoFinlandilta kerrotaan, että rajojen avautuminen ei ole aiheuttanut piikkiä sivuvierailuissa. Sen sijaan yksi uusi ilmiö on noussut esiin tällä viikolla.

– Siinä tuli piikki, että mökkien omistajat haluavat olla itse nyt mökeillään eli he pitävät kohteita varattuina itselleen. Se on tapahtunut tässä muutamien päivien aikana, koska rajan aukeaminen oli odotettavissa, Nettimökin myyntipäällikkö Sebastian Lagerlöf kertoo.

GoFinlandin liiketoimintapäällikkö Paula Jokisalo kertoo, että käyttäjämäärissä oli iso pudotus muutama viikko sitten.

– Silloin tuli selvä shokkireaktio, mutta pari viimeistä viikkoa käyttäjämäärät ovat lähteneet palautumaan normaalitasolle.

Monet toimijat eivät tällä hetkellä edes välitä mökkejä huhti–toukokuulle. Yksi niistä on Suomen suurin mökkivälittäjä Lomarengas, jonka kautta ei voi varata mökkejä ajankohdalle ennen 14.5.

– Tässä on perusteena valtiovallan tekemät rajoitteet ja vahva suositus siitä, että turhaa matkustamista pitäisi välttää. Emme halua olla usuttamassa ihmisiä matkustamaan, Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola sanoo.

” On paljon kuluttajia, jotka suosituksista huolimatta haluaisivat matkustaa, mutta meillä on myös paljon mökinomistajia, jotka eivät halua ottaa nyt vastaan vieraita.

Hän myöntää, että yhtiö on puun ja kuoren välissä.

– Tilanne on valtakunnallisen toimijan kannalta hankala, koska päätöksellä vaikutetaan mökinomistajien mahdollisuuksiin ottaa vieraita vastaan. On paljon kuluttajia, jotka suosituksista huolimatta haluaisivat matkustaa, mutta meillä on myös paljon mökinomistajia, jotka eivät halua ottaa nyt vastaan vieraita.

Mökkivuokrauksien peruutukset ovat kohdistuneet kevääseen ja iskeneet pahiten Lappiin. Kesän suhteen on paljonkin toivoa, vaikkei ennustettua huippukesää olekaan tämänhetkisen tilanteen mukaan tulossa.

Ilta-Sanomat uutisoi maaliskuun alussa mökkilomabuumista. Lomarenkaan markkinointipäällikkö Pekka Huttunen ennusti tuolloin kaikkien ennätysten menevän rikki.

– En muista nähneeni tällaista, hän sanoi tuolloin.

Olkkolan mukaan tilanne kääntyi koronan vuoksi hyvin nopeasti.

– Tilanne on ihan absurdi. Varausbuumi oli todella hurja edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Reilu kuukausi, ja kaikki on heittänyt ihan häränpyllyä. Nyt Huttunen voisi todeta, että en muista tällaistakaan nähneeni.

Vaikka mökki-into laantui, Olkkolan mukaan vuokrauksia tehdään kesälle koko ajan, ja niiden määrä on suurin piirtein samalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan. Korona ei ole säikäyttänyt matkailijoita kokonaan.

– Ihmiset ovat silti selkeästi varovaisia, hän sanoo.

Ihmiset ovat tällä hetkellä varovaisia mökkivuokrausten suhteen.

Paljon riippuu siitä, miten koronatilanne etenee ja mitä rajoituksille tapahtuu. Olkkola suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti.

– Sehän on selvää, että kun pandemia hellittää ja ihmiset uskaltavat liikkua, kyllä se taas lähtee. Meidän ennusteemme on, että heti kun ihmiset saavat luvan mennä mökeille ja matkustaa, paine purkautuu ja mökkivuokraus on varmasti yksi asia, mikä lähtee lentoon.

Maaliskuun alussa kolmasosa Lomarenkaan varauksista tuli ulkomaalaisilta. Nyt asiakkaat ovat pääasiassa kotimaasta.

– Peruutuksissa ulkomaalaisten osuus on iso, ja he eivät uskalla tietenkään tällä hetkellä tehdä varauksia, Olkkola sanoo.

Mökkivarauksen tehdessään asiakas ottaa riskin. Lomarenkaassa sovelletaan tällä hetkellä normaaleja varausehtoja. Mikäli asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin kuin 28 päivää ennen sen alkua muista syistä kuin sairaus, tapaturma tai kuolema, hän on velvollinen maksamaan koko hinnan. Yhtiö ei ota vastuuta Force majeure -tapauksessa.

Lagerlöfin mukaan Nettimökki toimii ainoastaan välittäjänä, ja varausehdot sovitaan aina mökinomistajan ja vuokraajan kesken.

– Suosittelemme tietysti, että jos koronarajoitusten vuoksi ei pysty matkustamaan, mökinomistaja palauttaisi hinnan.