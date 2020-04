Kotihoidossa työskentelevä nainen järkyttyi uusista suojamaskeista: ”Hoitajia pidetään pilkkanaan”

Kyseisiä maskeja on käytössä ainakin osassa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista.

Keski-Uudellamaalla työskentelevä hoitaja kertoo olevansa järkyttynyt siitä, millaisia suojamaskeja alueen hoitajat saivat viime viikolla käyttöönsä.

– Suojainten materiaali on jonkinlaista kaksinkertaista kartonkia. Maskiin on niitattu pussinsulkija, joka pitäisi muotoilla nenään. Myös kuminauhat ovat niiteillä kiinni niin, että niitit ovat hoitajan kasvoja vasten, nimettömäksi jäänyt hoitaja kuvailee.

Hänen mukaansa puutteelliset maskit ovat aiheuttaneet hoitajille ongelmia.

– Minun mielestä tässä tavallaan lyödään lyötyä. Hoitajat ovat muutenkin todella kovilla. Kyllä siinä vaiheessa pitäisi huolehtia työolosuhteet kuntoon.

Hoitaja kertoo pitäneensä itse maskia päällä vain muutamia minuutteja, jonka jälkeen hänen poskipäitään alkoi poltella.

Myös muilla hoitajilla on ollut hänen mukaansa vastaavia kokemuksia.

Kartonkimaisen maskin kuminauhat ovat kiinni niiteillä.

Nainen kertoo hoitajien kärsineen muun muassa ihottumasta ja vesikelloista. Hänen mukaansa hoitajat eivät myöskään pysty kunnolla hengittämään kyseisissä maskeissa.

– Iho-ongelmia on ollut poikkeuksetta melkein kaikilla. Lisäksi osalla on ollut päänsärkyä.

– Tuskin sitä, ovatko maskit ihoystävällisiä, on millään tavalla testattu.

Naisen mukaan kyseisiä maskeja on käytössä osassa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista.

Hänen mukaansa maskeja käytetään ainakin Nurmijärven ja Mäntsälän kotihoidoissa ja alueilla sijaitsevissa Attendon hoivakodeissa.

Nainen itse työskentelee kotihoidon parissa. Viikon sisällä hän on joutunut vaihtamaan työpaikkaansa maskien takia.

– Minä itse lopetin edellisessä työpaikassani työskentelyn juuri suojaimien takia, kun naama ei kestänyt niitä. Vaihdoin työpaikkaan, jossa on asianmukaiset suojaimet.

Hoitaja kertoo saaneensa edelliseltä työnantajaltaan hyvin epämääräisiä vastauksia hänen tiedustellessaan suojainten alkuperää.

– Ihan kuin työnantajapuolikaan ei tietäisi, mistä ne ovat.

– Työnantaja ilmoitti vain, että muita ei ole.

” Iho-ongelmia on ollut poikkeuksetta melkein kaikilla. Lisäksi osalla on ollut päänsärkyä. Tuskin sitä, ovatko maskit ihoystävällisiä, on millään tavalla testattu.

Naisen mukaan puutteelliset maskit aiheuttavat enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Hoitajien työhyvinvointi on unohdettu tässä kohden. Myöskään asiakkaita ei suojata näillä maskeilla.

– Tällä tavoin hoitajia pidetään pilkkanaan.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen sanoo kuulleensa, että osa hoitajista on saanut kasvomaskeista oireita.

– Viestiä on tullut henkilöstöltä, ja siihen onkin saman tein reagoitu. Esimiehet ovat tässä tapauksessa ohjeistaneet oireilevia käyttämään toisia suu-nenäsuojaimia. Korvaava tuote on ollut siis käytössä, Laitinen-Parkkonen sanoo.

– Suu-nenäsuojainten käyttö vaatii oman opettelunsa, mutta on ehdottoman tärkeää, että niiden käyttö on turvallista henkilöstöllemme.

Laitinen-Parkkonen lisää, että käyttöön otetuille suu-nenämaskeille on tehty normaali ulkoinen käyttöönottotarkastus.

– Oireita aiheuttaneiden maskien määrää ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan. Ensimmäiset käyttöön otetut erät tulivat kuntien terveyskeskusten aiemmista valmiusvarastoista. Meillä ei ole varmaa tietoa, ovatko nämä oireita aiheuttaneet maskit juuri niitä eriä.

Attendon asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimo toteaa, että heillä on suojavälineitä omissa varastoissa ja hankintakanavat luotettavien toimittajien kautta.

– Toki mekin olemme kääntyneet kuntien puoleen täydentääksemme suojavälinevarastojamme. Niitä kuluu nyt todella paljon, Paloheimo sanoo.

Paloheimon korviin ei ole kantautunut ongelmia Attendon henkilöstöltä suu-nenäsuojainten käytössä.

– Mitä minä olen ymmärtänyt, olemme saaneet paljon positiivista palautetta, että haluamme suojata sekä asiakkaitamme että työntekijöitämme.

– Ottaen huomioon, että meillä on 13 000 työntekijää ja 400 hoivakotia, joista noin 260:ssä hoidetaan ikäihmisiä, niin jos jollakin on huono kokemus, en ole välttämättä ehtinyt kuulla siitä. Jos jollakin on ollut ongelmia, toivottavasti hän keskustelee oman esimiehensä kanssa siitä. Myös minuun voi olla yhteydessä, Paloheimo sanoo.