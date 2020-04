Koronatiedotteita päätyi paperinkeräyslaatikkoon Merikarvialla – ”Inhimillinen erehdys”

Jakaja oli vastoin ohjeistusta heittänyt ylimääräiset koronatiedotekirjeet yleiseen paperinkeräyslaatikkoon.

Merikarvian Harvalasta on löytynyt 50 kappaleen nippu koronatiedotteita yleisestä paperinkeräyslaatikosta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Merikarvia-lehti.

Kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön yleinen koronatiedote, joka jaetaan jokaiseen kotitalouteen Suomessa. Tiedotteessa on perustiedot koronaviruksesta ja ohjeet, miten tartunnalta voi suojautua.

Harvalan kylän postinumeroalueen 29900 jakelusta vastasi yksityinen jakeluyhtiö Suomen suoramainonta. Yhtiön Porin jakelukeskuksen aluevastaava Satu Viljanen myöntää tapahtuneen.

Viljanen sanoo, että asia on käyty jakajan kanssa jo läpi.

– Tämä on ollut inhimillinen erehdys. Kuljetuksissa jakajille viedään aina ylimääräisiä kappaleita, ja jakaja on sitten heittänyt ylimääräiset kappaleet yleiseen paperinkeräykseen eikä palauttanut meille, kuten ohje on, Ilta-Sanomien tavoittama Viljanen sanoi.

Viljanen kuitenkin korostaa, että paperinkeräykseen päätyivät vain ylimääräiset kappaleet.

Jakaja oli jakanut tiedotteen jokaiseen kotitalouteen, ohjeen mukaan myös mainoskiellon ilmoittaneisiin koteihin. Kirjekuorissa ei myöskään ollut osoitetietoja tai muita henkilökohtaisia tuntomerkkejä.

– Siitä ei ole yhtään valitusta tullut, etteikö joku olisi saanut koronatiedotetta. Mutta ei niitä ylimääräisiä olisi silti saanut yleiseen paperinkeräykseen heittää. Ne olisi pitänyt palauttaa meille meidän omaan paperinkeräykseemme, Viljanen sanoi.