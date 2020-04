Lehikoinen on toiminut tehtävässään vuodesta 2013.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen jatkaa nykyisessä virassaan. Lehikoinen on nimitetty virkaansa uudeksi viisivuotiskaudeksi, joka kestää huhtikuun 2025 loppuun.

Lehikoinen on toiminut tehtävässään vuodesta 2013. Hän on tehnyt pitkän uran opetus- ja kulttuuriministeriössä ja toiminut aiemmin muun muassa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajana, korkeakoulu- ja tiedeyksikön päällikkönä sekä tiedepolitiikan yksikön päällikkönä. Koulutukseltaan Lehikoinen on filosofian maisteri.

Kansliapäällikkö on ministeriön korkein virkamies. Virka on määräaikainen ja tuli haettavaksi, kun edellinen määräaikaisuuus päättyi. Tällä kierroksella virkaa tavoitteli 18 hakijaa.