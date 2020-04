Ensin kylmäkontit ilmestyivät Laakson sairaalan pihalle. Sitten niitä nousi Malmin sairaalan pihamaalle naapuritalojen ikkunoiden alle.

Ruumiskontit ovat nousseet helsinkiläisen Malmin sairaalan pihalle naapuritalojen ikkunoiden eteen. Niiden näkyvä sijainti on herättänyt joissakin ihmisissä ihmetystä.

– Paikka on valittu niin, että kontti mahtuu alueelle. Toisekseen se ei saa estää ambulanssiliikennettä, koska Malmi on päivystävä sairaala. Se ei saa myöskään olla terveysaseman oven edessä, koska ylimääräinen rakennus ei saa estää sairaalan ja terveysaseman käyttöä, kertoo Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Ruumiita säilytetään kylmäkonteissa väliaikaisesti.

Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin, että Laakson sairaalan pihamaalle on ilmestynyt kaikessa hiljaisuudessa kylmäkontteja, jotka ovat ihmetyttäneet ohikulkijoita. Kyse on siitä, että kun koronavirusepidemian vuoksi sairaaloissa ei riitä tilaa kaikille ruumiille, osa säilötään kylmäkontteihin joksikin aikaa.

Kontit eivät ole vielä käytössä, Pikkarainen kertoo. Hänen mukaansa kylmäkontit ovat nousseet Laakson ja Malmin sairaaloiden pihoille siitä syystä, että kummassakin sairaalassa on paljon sairaalapaikkoja.

– Laakson sairaalassa on 11 osastoa ja 300 paikkaa. Malmin sairaalassa on samoin useita osastoja ja sairaalapaikkoja. Väliaikaiset vainajatilat on laitettu sinne, missä on sairaalapaikkoja ja omia vainajatiloja, Pikkarainen sanoo.

Ruumiskontit ovat ilmestyneet kaikessa hiljaisuudessa Malmin sairaalan pihalle.

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen kertoi IS:lle aiemmin, että Suomessa hautausprosessit ovat koronaepidemian vuoksi hidastuneet.

– Koko valtakuntaa koskee nyt kokoontumiskielto (yli 10 hengen kokoontumiset), ja sen vuoksi vainajien hautaamista joudutaan odottamaan tavallista pitempään, Pikkarainen sanoi.

Ruumiskontteja säilytetään Laakson ja Malmin sairaaloiden pihalla. Malmin sairaalan pihalla ne ovat hyvin näkyvällä paikalla.

Tästä syystä ruumiiden tavalliset säilytyspaikat ovat kortilla ja tilapäisiä tiloja tarvitaan. Jo aiemmin Pikkarainen kertoi, että toinen tilapäinen ruumiiden säilytyspaikka tulee Malmille.

IS:n tietojen mukaan Uudellamaalla kylmäkontteja tullaan käyttämään tilapäisinä ruumishuoneina myös muualla.