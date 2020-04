Ruotsi voi selvitä koronakriisistä Suomea vähäisemmin vaurioin, vaikka sen tilastot näyttävät tällä hetkellä pahalta.

Ruotsin avoimen yhteiskunnan koronastrategia on herättänyt laajasti ihmetystä. Kun muut maat, Suomi mukaan lukien, ovat sulkeneet koulut, ravintolat ja jopa alueiden rajat, Ruotsin toimenpiteet ovat toistaiseksi olleet hyvin maltillisia, vaikka kuolleiden määrä on kivunnut yli 1 200:aan.

Myös osa ruotsalaisasiantuntijoista on kritisoinut voimakkaasti maansa koronatoimia.

Entinen ministeri ja kansanedustaja Osmo Soininvaara (vihr) avasi Ruotsin strategiaa maanantaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa ”Koronaviruksen kanssa on vain huonoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja”.

Soininvaara vertaili keskenään eri maiden tapaa reagoida tilanteeseen sekä niiden hyviä ja huonoja puolia.

Soininvaaran mukaan Suomen toimintatavalla, jolla pyritään hidastamaan taudin etenemistä, sairaaloiden kapasiteetti voi kestää kauemmin. Se kuitenkin maksaa valtavasti. Hidastaminen voi silti myös aiheuttaa kuolemia, kun koteihinsa suljettujen vanhusten kunto romahtaa. Lisäksi sairastuneiden määrä on vakio ilman laumaimmuniteettia tai laumasuojaa (rokote).

– Voi olla, että kun kahden vuoden päästä tehdään tilinpäätöstä, Suomessa ja Ruotsissa on kuollut suhteessa yhtä moni, Ruotsissa ne ovat vain tulleet nopeammin, mutta meidän taloutemme on raunioina kuin sodan jäljiltä ja Ruotsin talous on Euroopan vahvin, hän kirjoittaa.

THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen on tutustunut Soininvaaran kirjoitukseen.

– Se on monella tapaa hyvä ja ajatuksia herättävä. Minusta hänen arvionsa on täysin mahdollinen.

Peltosen mukaan avainasemassa on kaksi asiaa: Kuinka hyvin Ruotsin hoitokapasiteetti kestää mahdollisen ”myrskyn” ja kuinka pian virusta vastaan saadaan rokote.

Jos tehohoidon kapasiteetti riittää, Ruotsissa saavutetaan todennäköisesti laumaimmuniteetti Suomea nopeammin.

– Silloin heillä tulee olemaan etu jatkoa ajatellen, mutta kuinka iso, sitä on vaikea arvioida.

– Kaikki riippuu siitä, saadaanko rokote heti kesän jälkeen vai kolmen vuoden päästä. Jos saadaan nopeasti, meidän kannattaa yrittää selvitä sinne asti jotenkin. Jos rokotetta ei tule pian, joudumme taiteilemaan sen kanssa, miten pidämme pinnan alla vaanivan koronariskin aisoissa.

Jos ajatellaan tartunta- ja kuolemantapauksia kuvaavaa diagrammia, voi käydä niin, että Ruotsin käyrä menee jyrkästi ylös ja tulee alas, kun taas Suomen käyrä nousee pitkään loivasti tai pysyy suht alhaalla tehden aaltoliikettä.

– Suomen käyrä voi päätyä huonompaan kohtaan kuin Ruotsin. Vaikka saataisiin se tasoittumaan, sen jälkeen joutuu taiteilemaan, miten se pidetään alhaalla. Esimerkiksi Singaporessa on käynyt niin, että ensin tehtiin tiukka lockdown ja saatiin tauti kuriin, mutta heti, kun avattiin, tuli ongelmia, Peltonen sanoo.

Hän muistuttaa, että covid-19 ei ole ainoa uhka terveydelle.

– Jos Suomi jatkaa pitkään näin, tilanne vaikuttaa ihmisten terveyteen montaa eri kautta. Mitä tapahtuu terveydelle ja hyvinvoinnille, kun talous romahtaa? Näiden arviointi on hyvin vaikeaa.

Puhtaasti talouden näkökulmasta Suomi on jo Ruotsia huonommassa tilanteessa.

– Ruotsi säästää tässä miljardeja. Tehohoitolaitteet, maskit ja testit ovat halpoja siihen verrattuna, mitä me menetämme taloudellisesti joka päivä. Tahti on suurin piirtein miljardi euroa viikossa. Ruotsi säästää ilman muuta taloudellisessa mielessä ja paljon, mutta sillä on tietysti hintansa, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju sanoo.

– Vaakakupin toisella puolella on talous ja toisella puolella ovat tehohoidon kapasiteetti ja poliittinen hyväksyttävyys, hän lisää.

Etla julkaisi kuukausi sitten arvion, jonka mukaan Suomi menettäisi koronan myötä viisi prosenttia bruttokansantuotteesta. Nyt arvio on kivunnut jo 7–8 prosenttiin.

– Sanoisin, että menetämme tänä vuonna 18 miljardia euroa. Julkiseen talouteen tämä tekee vuosikymmenen varjon.

Suomen talous on ollut finanssikriisin jälkeen alijäämäinen joka ikinen vuosi, myös viime vuonna, vaikka elettiin nousukautta.

– Nyt tehdään hurja 10–15 miljardin alijäämä tälle vuodelle. Sitä aletaan pikkuhiljaa pienentää, mutta alijämää on vielä vuosikausia. Samalla ikäkriisi pahenee, jolloin menot rakenteellisesti kasvavat eli velkaantuminen jatkuu vuosia.

Jos rajoitteet pystyttäisiin purkamaan Suomessa nyt ja kulutus palaisi normaalille tasolle, takkiin tulisi silti pahasti.

– Jos ei tulisi toista aaltoa eikä uusia rajoituksia, seitsemän prosentin sijasta menetettäisiin 3,5 ja 18 miljardin sijaan vain yhdeksän. Siinä olisi myös se hyvä puoli, että lomautukset pysyisivät lomautuksina, ei tulisi niin paljon konkursseja, eikä työttömien määrä lisääntyisi. Kyllä tämä silti näkyy jo reaalipalkoissa ja ostovoimassa eli tavallisten ihmisten kyvyssä vaurastua ja kuluttaa.

Jos tilannetta ajateltaisiin puhtaasti talouden eikä ihmishenkien kannalta, Kangasharjun mukaan Suomen kannattaisi purkaa rajoitukset.

– Päättäjät joutuvat pitämään sen koko ajan mielessä, mutta tavalliset ihmiset eivät ehkä tajuakaan, kuinka järkyttävän paljon tämä maksaa joka päivä kaikille suomalaisille. Siksi on tärkeää, ettemme ole rajoituksien alaisena yhtään ylimääräistä päivää, mikä ei ole terveyden takia absoluuttisen välttämätöntä.

Ruotsi on pitänyt ravintolat, kaupat ja muut palvelut normaalisti auki koko ajan. Kangasharjun mukaan se ei ole Ruotsin ainoa taloudellinen etu.

– Ruotsi todennäköisesti pärjää, kun maailmankaupan kriisi alkaa paljastua. Eli vientimarkkinat sakkaavat, kun kehittyvät maat ja öljyntuottajavaltiot eivät pysty ostamaan ja köyhtyneiden ihmisten ostovoima heikkenee. Myös Suomen vienti vähenee. Koska Ruotsilla on oma valuutta, se pääsee todennäköisesti tässä shokkiskenaariossa vähemmällä kuin Suomi, joka on euron pakkopaidassa.

Apulaisprofessori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta kiittelee Soininvaaran avausta selkeydestä. Salonen toimii muun muassa Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa.

– Vaikka vertailu on ronski, sille on paikkansa puhua näin pelkistetysti. Kiihkotonta keskustelua, näkökulmien vaihtamista ja asioiden esiintuomista tarvitaan varsinkin nyt.

Apulaisprofessori Arto O. Salonen pohtii, että Ruotsin strategia voi näyttää nykyistä kestävämmältä vuosien päästä, kun epidemian vaikutukset muun muassa lähisuhdeväkivaltaan käyvät ilmi. Salonen sanoo, että sellaisen kuorman purkamisessa terve talous voi olla avaintekijän asemassa.

Koronaviruspandemia on ennennäkemätön kriisi, jonka hoitamiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua.

– Ei ole niin, että meillä olisi tarjolla kuusi vaihtoehtoa, joista yksi on hyvä. Pikemminkin niin, että on kuusi huonoa vaihtoehtoa, joista valitaan se, jonka kanssa voidaan elää.

Tätä Salonen korostaa: valitun strategian kanssa on voitava elää nyt ja tulevaisuudessa. Suomi etenee ainakin toistaiseksi sillä tiellä.

– On hyväksyttävämpää, että yhteiskunnan heikoista pidetään huolta näyttävästi, vaikka lopputulema henkien menetyksessä olisikin sama. Sellainen tie on humaanimpi ja ihmisten helpompi allekirjoittaa kuin lähestymistapa, jossa mennään talous edellä.

Salonen toivoo, että kun joskus tulevaisuudessa pestään koronavirusstrategioiden jälkipyykkiä, muistettaisiin kuinka epävarmassa tilanteessa ratkaisut tehtiin.

Kun kyseessä on peli ihmishengillä, tehdyt ratkaisut ovat peruuttamattomia. Olipa jälkipyykki millaista hyvänsä, nyt voi jo sanoa, että se tulee kestämään kauan. Kenties vuosikymmeniä.

– 1990-luvun lamakin on edelleen puheissa, ja siitä on jo aika kauan. Koronavirus on sitäkin isompi juttu, tällaista kulkutautia ei ole aikoihin nähty.

Huhtikuun puoliväliin mennessä Suomessa on kuollut koronavirukseen 72 ihmistä, Ruotsissa yli 1 200.

Länsinaapurissa käydään virusstrategiasta kovaa keskustelua jo nyt, mutta Salonen uumoilee sen saavan vielä paljon raskaampia sävyjä.

– Ensimmäinen pullonkaula on se, jos joudutaan tekemään valintaa, kuka hoidetaan ja kuka jätetään hoitamatta. Se on ison keskustelun paikka.

Salonen muistuttaa, että sitä, olivatko tehdyt ratkaisut oikeita vai vääriä, päästään tarkastelemaan kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun epidemian perävalot näkyvät.

Tällä hetkellä epidemiaa ratkotaan Suomessa ensisijaisesti terveysongelmana. Taudin leviäminen hidastuu, kun ihmiset pysyttelevät kodeissaan ja muistavat pestä käsiään.

Kuten 1990-luvun lama, epidemia-aika on paljon muutakin. Salonen sanoo, että nyt näkyvissä on vasta jäävuoren huippu.

– Pinnan alle jää paljon inhimillistä tuskaa, eli lähisuhdeväkivaltaa ja koulupudokkaita. Ne seuraukset saattavat alkaa näkyä vasta parin vuoden päästä.

Salonen sanoo, että kun niitä seurauksia ryhdytään selvittämään, Ruotsin strategia saattaa näyttäytyä nykyistä parempana.

– Sellaisen kuorman kantaminen on iso juttu. Siinä tarvitaan tervettä taloutta, joka voi olla avainkysymys.

Aki Kangasharju