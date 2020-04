Kiinalaistutkimus: Suomalaisten yleisin veriryhmä voi altistaa koronalle – O-ryhmäläisten ei silti kannata innostua

Suomalainen anatomian professori pitää kiinalaistutkimusta luotettavana, mutta varoittaa luottamasta veriryhmään koronanvastaisessa taistelussa.

Alttius sairastua koronaviruksen aiheuttamaan covid-19 tautiin vaihtelee ihmisten veriryhmän mukaan, käy ilmi Kiinassa äskettäin julkaistusta tutkimuksesta.

Myös taudin kulku ja oireiden voimakkuus voivat olla yhteydessä tartunnan saaneen veriryhmän.

Kiinalaistutkijat kävivät epidemiologisessa tutkimuksessa läpi 2 173 Kiinassa Wuhanin alueella koronaan sairastuneen henkilön veriryhmät ja vertasivat heitä noin 200 00:een kontrollihenkilöön. Tutkijat löysivät veriryhmän ja covid-19 sairastuvuuden väliltä tilastollisen yhteyden. O-veriryhmän kuuluvien sairastuvuus oli vähäisempää kuin muiden.

– Tutkimustulos vaikuttaa luotettavalta. Se tukee samantyyppisiä havaintoja veriryhmien välisistä eroista, joita tehtiin sars-viruksen yhteydessä 2000-luvun alussa, anatomian professori Seppo Parkkila Tampereen yliopistolta sanoo.

Tilastollisessa analyysissa havaittiin, että A-veriryhmään kuuluvilla on korkein riski sairastua covid-19 virukseen ja O-veriryhmään kuuluvilla se on puolestaan alhaisin. Tutkijat käyttävät niin sanottua odds-ratio-lukua kuvaamaan eri riskitekijän merkitystä sairastumiselle. Tässä tapauksessa tarkasteltiin veriryhmän merkitystä.

Kiinalaistutkijat havaitsivat A-veriryhmään kuuluvien odds ratio -luvun olevan 1,27. O-veriryhmän tapauksessa se oli 0,68. Toisin ilmaistuna A-veriryhmään kuuluvien riski sairastua on keskimääräistä korkeampi ja O-veriryhmään kuuluvien alhaisempi.

– Myös kuolleisuus oli A-veriryhmään kuuluvilla aavistuksen korkeampi, Parkkila sanoo.

Suomalaisten kannalta uutinen oli jossain määrin ikävää kuultavaa, sillä A-veriryhmä on meillä yleisin. Suomalaista hieman yli 40 prosenttia kuuluu A-veriryhmään. Nykykäsityksen mukaan parhaiten koronavirukselta suojaavaan O-veriryhmään kuuluu noin 27 prosenttia suomalaisista.

O-veriryhmä on maailmalla yleisin veriryhmä. Sen osuus on korkea esimerkiksi Afrikassa, missä sen on arveltu antavan jossain määrin suojaa malariatartuntoja vastaan.

Parkkila varoittaa kuitenkin vetämästä suoria johtopäätöksiä veriryhmän ja sairastumisriskin välille.

– Kysymys on paljon monimutkaisemmasta asiasta, jossa veriryhmä voi olla yksi tekijä muiden riskitekijöiden kuten keuhkoahtaumataudin, astman, verenpaineen, kroonisen keuhkoputken tulehduksen tai tupakoinnin joukossa, Parkkila sanoo.

Kaikkien selvin yhteys vallitsee koronaviruksen aiheuttamien kuolemien ja potilaan iän välillä.

Parkkilan mukaan kiinalaistutkimus vahvistaa ranskalaisten tutkijoiden jo sars-epidemian jälkeen 2008 tekemiä tärkeitä havaintoja siitä, miten covid-19- viruksen kaltaiset taudinaiheuttajat toimivat ihmisen elimistössä ja erityisesti veren punasolujen pinnalla tavattavien antigeenien kanssa.

– Ranskalaistutkijat pystyivät selittämään, miksi O-veriryhmä tuntui antavan muita veriryhmiä enemmän suojaa sars-virusta vastaan. Siinä suhteessa kiinalaistutkimus ei ollut yllätys, se oikeastaan epäsuorasti vahvisti ranskalaisten saamia tuloksia.

Toistakymmentä vuotta sitten sars-viruksen vasta-aineiden tutkimuksesta karttunut biokemiallinen tieto on nyt tärkeässä roolissa, kun rokotetta kehitetään covid-19 -virusta vastaan. Rokotteen suhteen Parkkila on toiveikas.

– Rokote tulee, ei ole muita vaihtoehtoja. Jo nyt on iso joukko rokotteita kehitteillä ja joitakin jo testauksessa. Osa rokotteista on jo edennyt faasi 2 -vaiheeseen, jossa muutamia satoja ihmisiä rokotetaan ja rokotteen tehoa seurataan.

Kliinisten tutkimusten seuraavassa vaiheessa rokotetta annetaan jo tuhansille ihmisille. Tämä vaihe kestää kuukausia ja se on viimeinen askel ennen rokotteen mahdollista tuloa markkinoille.